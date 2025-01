IRW-News: Nova Pacific Metals Corp.: Nova Pacific Metals richtet Strategic Advisory Board ein und ernennt zwei Branchenveteranen

IRW-PRESS: Nova Pacific Metals Corp.: Nova Pacific Metals richtet Strategic Advisory Board ein und ernennt zwei Branchenveteranen

Vancouver, British Columbia, Kanada, 23. Januar 2025 / IRW-Press / Nova Pacific Metals Corp. (CSE: NVPC) (OTC: NVPCF) (FWB: YQ10) (WKN: A40GFH) (das Unternehmen oder Nova Pacific) freut sich, die Einrichtung eines Strategic Advisory Board bekannt zu geben, welches einen wichtigen Meilenstein in der Wachstumsgeschichte des Unternehmens darstellt. Das Unternehmen hat Dr. Tom Setterfield, PhD, P.Geo., und Herrn Scott Young zu den ersten Mitgliedern dieses Beirats ernannt und unterstreicht damit sein Engagement für hervorragende Leistungen.

Ich freue mich sehr, dem Team von Nova Pacific beizutreten, so Dr. Tom Setterfield. Das Projekt Lara umfasst eine vulkanische Stratigraphie auf 9 km Streichlänge, die derjenigen entspricht, in die das riesige VMS-Lager Myra Falls eingebettet ist. Es liegen umfangreiche historische Daten für das Projekt vor; dieses hat bisher jedoch nur wenig Aufmerksamkeit im Hinblick auf sein Potenzial für edelmetallhaltige VMS-Lagerstätten erhalten. In der unmittelbaren Nähe der Lagerstätte Lara sollten kurzfristige Erfolge verzeichnet werden können und mittel- bis langfristig schließlich über die gesamte Länge des Konzessionsgebiets hinweg.

Dr. Tom Setterfield, PhD, P.Geo.

Dr. Setterfield verfügt über 44 Jahre internationale Explorationserfahrung und gilt als Experte für IOCG-, epithermale Au- und VMS-Lagerstätten. Er hat an der Universität Cambridge (England) promoviert und war bereits in vielen Ländern im Einsatz. Als Berater für QGX Ltd. war er der erste Vertreter des Unternehmens, der das Gebiet Golden Hills (Bayan Airag) in der westlichen Mongolei besuchte. Er war maßgeblich an der Entscheidung beteiligt, dieses Konzessionsgebiet zu erwerben, welches schließlich zur Entdeckung einer goldhaltigen VMS-Lagerstätte führte, die derzeit abgebaut wird. Darüber hinaus arbeitete Dr. Setterfield für die Western Mining Corporation in Australien, Fidschi und Kanada. Er war Mitbegründer der Monster Copper Corporation und fungierte von der Gründung im Jahr 2002 bis zur Übernahme durch Mega Uranium Ltd. im Jahr 2007 als VP of Exploration und Direktor. Tom war auch Mitbegründer von TerraX Minerals Inc. (jetzt Gold Terra Resource Corp.) und war dort von 2008 bis 2016 als VP of Exploration und Direktor tätig. Er ist der ehemalige VP Exploration von Avidian Gold und steht diesem Unternehmen nun immer noch als Berater zur Seite.

Dr. Setterfield verfügt über umfangreiche Erfahrung mit VMS-Lagerstätten. Gegenstand seiner Doktorarbeit war die VMS-Lagerstätte Maybrun im Nordwesten Ontarios; seine MSc-Studien befassten sich mit synvulkanischen Verwerfungen in Zusammenhang mit Lagerstätten im VMS-Lager Noranda. Er hat auch an VMS-Projekten in den Lagern Chibougamau und Timmins im Abitibi Belt sowie in Schweden, Brasilien, der Mongolei, British Columbia und der Provinz Yilgarn in Australien mitgewirkt.

Herr Scott Young

Herr Young bringt eine Fülle von Erfahrungen in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Kapitalbeschaffung und strategische Planung bei Nova Pacific ein. Er bietet Nova Pacific mit seinem breiten Hintergrund in den Bereichen Biotechnologie, Medizintechnik und Rohstoffe einen vielseitigen Ansatz in puncto Wachstum.

Die umfangreichen institutionellen Finanzkontakte von Herrn Young, die Nord- und Südamerika, Europa und Asien abdecken, werden es Nova Pacific ermöglichen, globale Investitionsmöglichkeiten wahrzunehmen. Die ehrgeizigen Wachstumspläne von Nova Pacific werden überdies von seinen nachweislichen Erfolgen bei der Wertschöpfung in den letzten zwei Jahrzehnten profitieren.

Änderung des Preises von Warrants

Ferner gibt das Unternehmen bekannt, dass es den Ausübungspreis von insgesamt 7.410.000 Aktienkaufwarrants, die am 31. Mai 2025 auslaufen, von 0,50 $ pro Stammaktie auf 0,40 $ pro Stammaktie gesenkt hat. Jeder Warrant wurde ursprünglich im Rahmen einer Privatplatzierung von Einheiten zum Preis von je 0,10 $ begeben, die am 31. Mai 2021 abgeschlossen wurde, also vor dem Datum, an dem die Stammaktien des Unternehmens zum Handel an der Canadian Securities Exchange zugelassen wurden.

Das Unternehmen plant nicht, den Inhabern der Warrants Ersatzzertifikate auszuhändigen, und die ursprünglichen Zertifikate haben bis zum oben genannten Verfallsdatum Gültigkeit.

Erklärung zu den Rechten indigener Gemeinschaften

Nova Pacific ist auf dem traditionellen, angestammten und unbestrittenen Territorium der Stz'uminus und Hul'qumi'num Treaty Group, einer politisch vereinigten Gruppe, die sechs Hul'qumi'num sprechende First Nations vertritt, tätig: Cowichan, Penelakut, Lyackson, Halalt und Lake Cowichan.

Das gesamte Team des Unternehmens ist bestrebt, dauerhafte Beziehungen zu den lokalen Gemeinschaften aufzubauen, indem es die Integration fördert und zu einem gemeinsamen Wohlstand beiträgt.

Über Nova Pacific

Nova Pacific ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf sein Vorzeigeprojekt, des vulkanogene Massivsulfid-(VMS)-Projekt Lara auf Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia, gerichtet ist. Dieses Brownfields-Erschließungsprojekt verfügt über eine bedeutende historische Ressource, die reich an kritischen und edlen Metallen ist und sich an einem erstklassigen Standort mit ausgezeichneter Infrastruktur befindet. Die zukunftsorientierte Strategie von Nova Pacific umfasst Bestätigungs- und Infill-Bohrungen, den Abschluss einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung (MRE) und die Erstellung einer Vormachbarkeitsstudie, falls erforderlich. Das Unternehmen ist bestrebt, unter Achtung seiner Umweltverantwortung und der Beziehung zu den Gemeinden einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.novapacificmetals.com.

Für das Board of Directors

J. Malcolm Bell

Chief Executive Officer, Direktor

Für Anlegeranfragen oder zum Erhalt weiterer Informationen kontaktieren Sie bitte:

Nova Pacific Metals Corp.

info@novapacificmetals.com

+1-416-918-6785

Die Canadian Securities Exchange hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der hierin angesprochenen Angelegenheiten geäußert und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt auf Aussagen bezüglich der Explorationspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie antizipieren, planen, schätzen, erwarten, können, werden, beabsichtigen, sollten und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aufgrund von Entscheidungen der Aufsichtsbehörden, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, vorherrschenden wirtschaftlichen Bedingungen, Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens und anderen Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht vorbehaltlos verlassen. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung dar und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78184

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78184&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA66979J1066

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.