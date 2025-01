Preisträger des Sechsten „TRT World Citizen Awards“ bekannt gegeben

EQS-Media / 23.01.2025 / 09:54 CET/CEST



Die Gewinner der diesjährigen „TRT World Citizen Awards,“ die unter dem Motto „Inspiring Positive Change“ initiiert wurden, sind bekannt gegeben.

İstanbul - Die 2017 unter dem Motto „Inspiring Positive Change“ ins Leben gerufenen TRT World Citizen Awards, eine der wichtigsten Initiativen von TRT im Bereich der sozialen Verantwortung, feierten dieses Jahr ihre sechste Ausgabe. Die Auszeichnungen, die an Personen aus verschiedenen Ländern verliehen werden, die einen bedeutenden globalen Beitrag zu ihren Gemeinschaften geleistet haben, sollen deren Geschichten weltweit bekannt machen und zu positivem Wandel inspirieren.

Die sechste Verleihung der TRT World Citizen Awards, bei der bisher 25 Personen aus 15 verschiedenen Ländern ausgezeichnet wurden, fand in Istanbul statt und wurde vom Generaldirektor der TRT Mehmet Zahid Sobacı moderiert. An der Preisverleihung nahmen der Kommunikationschef der Präsidentschaft, Fahrettin Altun, TRT-Führungskräfte, Politiker, führende Vertreter von Nichtregierungsorganisationen und namhafte Persönlichkeiten aus den Bereichen Kultur, Kunst, Medien und Wissenschaft teil. Während der Zeremonie sang der palästinensische Sänger Llnur seine für Palästina komponierten Lieder „Wake Up“ und „Keep Your Key“.

Kommunikationschef Altun: „Die TRT World Citizen-Initiative ist eine Initiative, die entstanden ist, um das Gute zu institutionalisieren.“

In seiner Rede bei der Verleihung der TRT World Citizen Awards betonte Fahrettin Altun, Leiter der Kommunikationsabteilung des Präsidiums, dass die TRT World Citizen Initiative entstanden ist, um das Gute zu institutionalisieren. Er betonte den großen Wert dieser Initiative zur Institutionalisierung des Guten in einer Zeit, in der das Böse alltäglich geworden ist.

Altun erklärte auch, dass er dieses Programm als konkrete Manifestation der Inspiration und des Mutes sieht, den ein Mensch einem anderen geben kann, indem er sagte: „In diesem Zusammenhang ist es für mich von entscheidender Bedeutung, die Geschichten echter Helden zu erzählen und ihnen eine Chance zu geben. Ich möchte allen meinen lieben Kollegen danken, die zu diesem wertvollen Programm beigetragen haben. Ich danke auch allen Kollegen aus dem Management, die diese wertvolle Idee in ein Projekt verwandelt haben. Ich glaube, dass diese wertvolle Initiative noch viele Jahre weiterleben sollte, und wir müssen in dem Bewusstsein handeln, dass das Gute ein echtes Ideal ist, das von Generation zu Generation weitergegeben werden kann und ein wirksames Element zur Lösung der Unterdrückungen ist, denen die Menschheit ausgesetzt ist. Ich hoffe, dass dieses Programm diesem Zweck dient.“

Generaldirektor von TRT Sobacı: „Als TRT tragen wir mit all unseren Ressourcen zur Kampagne für das Gute in unserem Land bei, indem wir diejenigen, die an den Rand gedrängt werden, ins Zentrum des Bildes rücken.“

In seiner Eröffnungsrede erklärte der Generaldirektor von TRT Mehmet Zahid Sobacı, dass die TRT World Citizen Awards ins Leben gerufen wurden, um die Stimmen derjenigen zu unterstützen, die sich für Gerechtigkeit und Wahrheit einsetzen, und sicherzustellen, dass ihre Bemühungen ein viel größeres Publikum erreichen. Sobacı sagte: „Bei den Weltbürgerpreisverleihungen, die wir in den vergangenen Jahren organisiert haben, haben wir gesehen, wie unzählige übersehene Geschichten von Opfern zur Verbreitung des Guten beitragen können. Ich glaube, dass die Helden und ihre Geschichten, die wir heute hier aus nächster Nähe kennenlernen werden, uns allen neue Horizonte eröffnen und die Güte der Zukunft inspirieren werden.“ Er betonte auch, dass man am effektivsten etwas über das Gute lernt, wenn man denjenigen folgt, die es verkörpern und schützen.

Mehmet Zahid Sobacı fuhr fort: „Als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt der Türkei sind wir bei TRT bestrebt, mit all unseren Ressourcen zur Kampagne für das Gute in unserem Land beizutragen. Mit unseren 17 Fernsehkanälen, 17 Radiokanälen, digitalen Nachrichtenplattformen, einer internationalen digitalen Plattform und internationalen Veranstaltungen fungieren wir als Stimme der Gerechten und rücken diejenigen, die an den Rand gedrängt wurden, in den Mittelpunkt des Geschehens. Wir arbeiten unermüdlich daran, 8 Milliarden Menschen in den Bereichen Medien, Rundfunk und Produktion zu vertreten“, sagte er und dankte denjenigen, die Hoffnung wecken und sich für das Gute einsetzen.

Verleihung der Preise an die Preisträger

In der Kategorie „Kommunikator“ erhielten Azima Dhanjee und Arhum Ishtiaq, in der Kategorie „Pädagoge“ Rana Dajani und in der Kategorie „Jugend“ Hélène Ba ihre Auszeichnungen von der TRT-Geschäftsführung.

Der „Lifetime Achievement Award“ wurde von TRT-Generaldirektor Mehmet Zahid Sobacı an Steve Sosebee, den Gründer des Palestine Children's Relief Fund (PCRF), überreicht, der Tausenden von Kindern in Kriegs- und Konfliktgebieten das Leben gerettet hat.

Die Auszeichnung „Weltbürger des Jahres“ ging posthum an Ayşenur Ezgi Eygi, der am 6. September 2024 während einer Demonstration in Nablus auf tragische Weise von den israelischen Verteidigungskräften erschossen wurde. Eygis Preis wurde von ihrem Vater, Mehmet Suat Eygi, durch den Leiter der Kommunikationsabteilung, Fahrettin Altun, entgegengenommen.

Der „TRT Special Award“, der in diesem Jahr exklusiv vergeben wurde, ging an Dr. Amani Ballour, der während des Krieges in Syrien ein Krankenhaus leitete.



