IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel gibt positive regionale Explorationsergebnisse bekannt, darunter das bisher beste regionale Explorationsergebnis in Midlothian

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel gibt positive regionale Explorationsergebnisse bekannt, darunter das bisher beste regionale Explorationsergebnis in Midlothian

Höhepunkte

- Midlothian: gesamte mineralisierte Kernlänge von 470 Metern mit 0,31 % Nickel, einschließlich 13,5 Meter mit 0,41 % Nickel in Bohrloch MID24-15

- Bannockburn: Alle acht Löcher ergaben gut mineralisierte Abschnitte, wobei fünf der acht Löcher Abschnitte mit mehr als 0,3 % Nickel enthielten.

- Deloro: Alle elf Bohrungen durchschnitten gut mineralisierte Abschnitte, einschließlich Bohrung DEL24-28 mit 371 Metern mit 0,27 % Nickel, einschließlich 39 Metern mit 0,30 % Nickel

- Nesbitt: Wiederaufnahme der Bohrungen mit 382 Metern mit 0,22 % Nickel, einschließlich 27 Metern mit 0,27 % Nickel in NES24-13

- Eine weitere regionale Ressource soll veröffentlicht werden - insgesamt acht Ressourcen bis Mitte 2025

TORONTO, 23. Januar 2025 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ - freut sich, weitere Explorationsbohrergebnisse von den unternehmenseigenen Grundstücken Deloro, Bannockburn, Midlothian und Nesbitt bekannt zu geben. Das Unternehmen hat während seiner erfolgreichen Bohrkampagne 2024 auf 14 Grundstücken, die sich alle innerhalb von 100 Kilometern des Bergbaucamps Timmins befinden, über 118.000 Meter an Bohrungen durchgeführt.

CEO Mark Selby sagte: "Die heutigen Ergebnisse von vier verschiedenen regionalen Grundstücken zeigen weiterhin das Ausmaß des Sulfid-Nickel-Potenzials des Timmins Nickel District. Die Bohrergebnisse von Midlothian zeigen beständige Gehalte mit einem Durchschnittsgehalt, der bis dato der höchste aller regionalen Grundstücke des Unternehmens ist. Die Bohrungen bei Bannockburn liefern weiterhin hervorragende Ergebnisse - einschließlich der Identifizierung weiterer hochgradiger Ziele sowie der Durchschneidung einer höhergradigen Zone innerhalb der Zone mit großen Tonnagen. Wir setzen die erfolgreiche Auffüllung und Erweiterung der Ressource bei Deloro fort und haben die Bohrungen bei Nesbitt, das nur sieben Kilometer von Crawford entfernt liegt und bis Mitte 2025 eine zusätzliche Ressource darstellen wird, erfolgreich wieder aufgenommen."

Regionale Erkundungsprogramme

Das Unternehmen erwartet nun, bis Mitte 2025 insgesamt acht weitere regionale Ressourcen zu veröffentlichen. Reid und Deloro wurden bereits veröffentlicht und die Ressourcen bei Bannockburn, Mann Central, Mann West, Midlothian, Nesbitt und Texmont werden voraussichtlich das Ausmaß der Nickelressourcen innerhalb des Timmins Nickel District weiter demonstrieren.

Bannockburn

Das Grundstück Bannockburn befindet sich 65 Kilometer südlich von Timmins und etwa 20 Kilometer westlich von Matachewan, Ontario. Das Grundstück hat mehrere Ziele, einschließlich zweier hochgradiger Nickelzonen. Das geophysikalische Ziel B-Zone ist das größte Ziel, das aus einer Nickelzone mit großen Tonnagen besteht, die sich über eine Streichlänge von etwa 1,6 Kilometern und eine Breite von bis zu 700 Metern erstreckt. Das Unternehmen schloss die Infill-Bohrungen in der B-Zone mit neun Bohrungen im Herbst 2024 ab (Abbildung 1). Diese Pressemitteilung enthält die Ergebnisse für sieben der neun Bohrlöcher. Alle Löcher wurden durch lange Abschnitte von stark serpentinisiertem und mineralisiertem ultramafischem Gestein gebohrt. Mit diesen Bohrungen und den im Jahr 2023 gesammelten Daten beabsichtigt das Unternehmen, bis Mitte 2025 eine Ressourcenschätzung zu erstellen.

Ein einzelnes Bohrloch (BAN24-10) wurde in die kleinere D-Zone im Nordwesten gebohrt und bestätigte die Fortsetzung des mineralisierten ultramafischen Körpers fast 1 Kilometer nordwestlich der Hauptzone B. Die D-Zone muss durch weitere Bohrungen erkundet werden, um ihre potenzielle Erweiterung von der B-Zone und ihre Verbindung mit dieser zu testen (Abbildung 1).

Canada Nickel hat auch andere aussichtsreiche Ziele weiterverfolgt, die auf höhergradiges Material getestet wurden. In der Vergangenheit wurden bei Bannockburn hochgradigere Abschnitte innerhalb der C-Zone und der F-Zone gebohrt. Das Unternehmen plant, im Anschluss an die positiven Ergebnisse und die viel versprechenden geophysikalischen Bohrlochuntersuchungen der Bohrlöcher BAN24-18 und BAN24-21, die F-Zone mit einem Sommerprogramm anzupeilen. Siehe Pressemitteilungen vom 11. November und 5. Dezember 2024 für diese Ergebnisse

Tabelle 1 - Highlights der Bannockburn-Bohrungen.

Bohrung ID Von (m) Nach (m) Länge (m)* Ni % Co % Pd g/t Pt g/t Cr % Fe % S %

BAN24-07 67.3 402 334.7 0.26 0.010 0.003 0.005 0.15 4.11 0.01

einschließlich 116.5 151 34.5 0.29 0.009 0.003 0.003 0.10 3.68 0.01

BAN24-08 58.5 115 56.5 0.22 0.010 0.003 0.003 0.16 5.80 0.05

und 205.5 351 145.5 0.23 0.011 0.004 0.005 0.25 5.72 0.03

BAN24-09 24 66 42.0 0.24 0.010 0.003 0.005 0.36 5.47 0.07

und 87 351 264.0 0.27 0.010 0.005 0.005 0.13 4.36 0.04

einschließlich 225 331.5 106.5 0.30 0.009 0.007 0.006 0.10 3.57 0.05

BAN24-10 81 402 321.0 0.27 0.012 0.003 0.004 0.31 5.71 0.01

einschließlich 217.5 298.5 81.0 0.30 0.011 0.004 0.003 0.10 5.00 0.01

BAN24-11 73.9 363.5 289.6 0.29 0.009 0.005 0.004 0.10 3.62 0.04

einschließlich 75.5 99.5 24.0 0.40 0.011 0.020 0.013 0.11 3.94 0.12

BAN24-12 53.5 351 297.5 0.27 0.009 0.003 0.003 0.11 3.85 0.01

BAN24-14 60 401 341.0 0.29 0.009 0.004 0.004 0.11 3.81 0.02

einschließlich 329 392 63.0 0.31 0.010 0.011 0.009 0.11 3.99 0.04

BAN24-15 112.9 253.0 140.1 0.22 0.009 0.003 0.004 0.14 5.08 0.05

und 333.0 426.0 93.0 0.28 0.012 0.018 0.012 0.19 6.54 0.55

einschließlich 334.0 343.0 9.0 0.44 0.017 0.066 0.039 0.25 7.80 1.35

und 368.5 376.0 7.5 0.55 0.018 0.066 0.036 0.18 7.13 1.70

*Die tatsächliche Breite ist unbestimmt. Alle Längen sind Bohrlochlängen.

Kursiv gedruckte Bohrergebnisse mit deutlich höheren Schwefelgehalten werden als Erweiterungen der C-Zone in die B-Zone interpretiert

Abbildung 1 - Bannockburn - CNC-Bohrlöcher über der magnetischen Gesamtintensität.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78207/24012025_DE_CanadaNickel.001.jpeg

Midlothian

Das Grundstück Midlothian liegt 70 Kilometer südsüdöstlich von Timmins und 25 Kilometer westlich von Matachewan und ist über eine Straße direkt erreichbar. Vier Bohrlöcher wurden im Winter 2023 abgeschlossen (siehe Pressemitteilung vom 11. Juli 2023) und 12 weitere Bohrlöcher wurden im Herbst 2024 abgeschlossen. Alle 12 Bohrlöcher durchschnitten mineralisierten Dunit in geringer Tiefe (Abbildung 2). Diese Löcher wurden auf einem Ziel gebohrt, das 2,7 Kilometer lang und 0,4 bis 0,9 Kilometer breit ist, mit einer Zielfläche von 1,7 km2 (verglichen mit der Ressource Crawford von 1,5 km2). Diese Pressemitteilung enthält Untersuchungsinformationen zu 10 abgeschlossenen Bohrungen (siehe neue Pressemitteilungen vom 13. April 2023 und 24. Mai 2023). Bei zwei Bohrlöchern stehen die Ergebnisse noch aus.

Mit den kombinierten Bohrungen 2023 und 2024 beabsichtigt das Unternehmen, bis Mitte 2025 eine erste Ressourcenschätzung bei Midlothian zu erstellen.

Tabelle 2 - Highlights der Midlothian-Bohrungen.

Bohrung ID Von (m) Nach (m) Länge (m)* Ni % Co % Pd g/t Pt g/t Cr % Fe % S %

MID24-05 15.5 406.4 390.9 0.28 0.011 0.003 0.003 0.14 4.71 0.01

einschließlich 141.5 237.5 96.0 0.30 0.012 0.003 0.003 0.12 4.33 0.01

MID24-06 0.2 253.6 253.4 0.26 0.012 0.003 0.003 0.31 5.53 0.01

einschließlich 174 253.6 79.6 0.30 0.011 0.003 0.003 0.12 4.87 0.01

und 252 399 147.0 0.30 0.011 0.003 0.003 0.11 4.59 0.01

MID24-07 2.5 385.5 383.0 0.26 0.011 0.003 0.003 0.26 5.53 0.02

einschließlich 42 85.5 43.5 0.30 0.011 0.003 0.003 0.11 4.26 0.02

MID24-08 35.3 317 281.7 0.26 0.011 0.003 0.004 0.27 5.40 0.02

und 319 399 80.0 0.28 0.011 0.003 0.003 0.14 4.69 0.01

MID24-09 6.5 89.7 83.2 0.29 0.010 0.003 0.003 0.11 4.20 0.04

und 138.5 399 260.5 0.27 0.012 0.004 0.004 0.25 5.62 0.02

einschließlich 139.5 190.5 51.0 0.30 0.011 0.003 0.003 0.26 4.06 0.03

MID24-10 126 406.5 280.5 0.24 0.012 0.004 0.005 0.26 5.60 0.03

einschließlich 286.5 342 55.5 0.29 0.011 0.003 0.004 0.14 4.67 0.01

MID24-11 8.8 31.1 22.3 0.28 0.011 0.002 0.002 0.10 3.65 0.06

und 119 385 266.0 0.26 0.012 0.003 0.003 0.28 5.39 0.02

einschließlich 119 229 110.0 0.29 0.010 0.003 0.004 0.11 4.43 0.02

MID24-12 4 71.9 67.9 0.27 0.011 0.003 0.003 0.29 5.36 0.07

und 94.2 185.5 91.3 0.19 0.012 0.006 0.008 0.39 6.72 0.04

und 212.5 399 186.5 0.23 0.011 0.003 0.003 0.24 6.00 0.02

MID24-15 31.3 501.0 469.7 0.31 0.010 0.003 0.003 0.11 4.02 0.02

Einschließlich 342.0 372.0 30.0 0.34 0.010 0.003 0.003 0.11 4.17 0.01

und 469.5 483.0 13.5 0.41 0.010 0.003 0.003 0.10 3.83 0.01

MID24-16 7 384 377.0 0.29 0.011 0.003 0.003 0.20 4.78 0.01

*Die tatsächliche Breite ist unbestimmt. Alle Längen sind Bohrlochlängen.

Abbildung 2. - Midlothian - CNC-Bohrlöcher über der magnetischen Gesamtintensität.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78207/24012025_DE_CanadaNickel.002.jpeg

Deloro

Das Projekt Deloro befindet sich nur 8 Kilometer südlich von Timmins und ist das ganze Jahr über über eine Straße erreichbar und liegt weniger als 2 Kilometer von bestehenden Stromleitungen entfernt. Im Juli 2024 reichte das Unternehmen erfolgreich eine Mineralressourcenschätzung für Deloro ein, die 357 Millionen Tonnen an abgeleiteten Ressourcen mit einem Nickelgehalt von 0,25 % und 81 Millionen Tonnen an angezeigten Ressourcen mit einem Nickelgehalt von 0,25 % umfasst. Im Herbst 2024 bohrte Canada Nickel 19 neue Löcher, um die bestehende Ressource einschließlich der bekannten Grenze der mineralisierten Zone zu erweitern. In dieser Pressemitteilung werden die Ergebnisse von 11 Bohrlöchern beschrieben; die Ergebnisse der übrigen acht Bohrlöcher stehen noch aus (Abbildung 3). Die Bohrlöcher durchschnitten erfolgreich stark mineralisierte Abschnitte von ultramafischem Gestein, wie beispielsweise in Bohrloch DEL24-28, das 371,0 Meter mit 0,27 % Nickel ergab, einschließlich 39,0 Meter mit 0,30 % Nickel. Die Infill-Kampagne zeigt weiterhin das Potenzial von Deloro, das von einer geringeren Mächtigkeit des Deckgebirges und einer ausgezeichneten Nähe zu wichtigen Infrastrukturen wie Straßen und Stromleitungen profitiert. Eine aktualisierte Ressource für Deloro ist bis Mitte 2025 geplant.

Tabelle 3 - Highlights der Deloro-Bohrungen.

Bohrung ID Von (m) Nach (m) Länge (m)* Ni % Co % Pd g/t Pt g/t Cr % Fe % S %

DEL24-23 8.5 70.9 62.4 0.23 0.010 0.003 0.003 0.16 5.37 0.08

und 121.3 402.0 280.7 0.26 0.010 0.003 0.003 0.28 5.25 0.06

einschließlich 339.5 375.5 36.0 0.29 0.010 0.003 0.003 0.13 5.22 0.07

DEL24-25 12.0 368.0 356.0 0.25 0.012 0.003 0.004 0.33 5.67 0.08

einschließlich 252.0 316.5 64.5 0.28 0.012 0.003 0.003 0.25 5.25 0.04

DEL24-27 14.0 226.0 212.0 0.25 0.011 0.003 0.004 0.35 5.70 0.05

und 240.0 268.5 28.5 0.27 0.011 0.003 0.003 0.28 5.19 0.08

und 277.5 501 223.5 0.27 0.011 0.003 0.003 0.28 5.19 0.08

einschließlich 339.0 358.5 19.5 0.30 0.012 0.003 0.004 0.25 5.18 0.04

und 451.5 471.0 19.5 0.30 0.012 0.003 0.003 0.22 5.34 0.05

DEL24-28 130.0 501.0 371.0 0.27 0.011 0.003 0.003 0.19 5.00 0.05

einschließlich 252.0 291.0 39.0 0.30 0.011 0.003 0.003 0.16 5.20 0.05

DEL24-29B 120.4 363.0 242.6 0.23 0.012 0.003 0.004 0.43 5.95 0.06

DEL24-31 12.5 292.3 279.8 0.26 0.011 0.003 0.003 0.23 5.24 0.08

und 317.5 389.5 72.0 0.23 0.010 0.003 0.003 0.21 4.86 0.22

und 486.5 519.0 32.5 0.22 0.010 0.003 0.003 0.20 5.25 0.09

DEL24-32 48.7 416.5 367.8 0.26 0.011 0.003 0.004 0.33 5.66 0.04

einschließlich 267.0 394.5 127.5 0.29 0.011 0.003 0.003 0.24 5.37 0.05

DEL24-33 3.6 198.8 195.2 0.24 0.010 0.003 0.003 0.18 5.21 0.06

einschließlich 4.5 22.5 18.0 0.29 0.010 0.003 0.003 0.11 5.27 0.08

DEL24-34 18.0 58.0 40.0 0.20 0.012 0.003 0.005 0.49 5.71 0.02

und 93.0 420.0 327.0 0.27 0.011 0.003 0.003 0.20 4.95 0.05

DEL24-36 42.0 231.6 189.6 0.21 0.010 0.004 0.004 0.23 5.68 0.04

DEL24-37 9.2 196.7 187.5 0.28 0.010 0.003 0.003 0.22 4.53 0.03

Einschließlich 51.0 75.0 24.0 0.30 0.011 0.003 0.003 0.27 4.73 0.01

und 204.6 501.0 296.4 0.28 0.011 0.003 0.003 0.12 5.11 0.03

*Die tatsächliche Breite ist unbestimmt. Alle Längen sind Bohrlochlängen.

Abbildung 3 - Deloro - CNC-Bohrlöcher über der magnetischen Gesamtintensität.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78207/24012025_DE_CanadaNickel.003.jpeg

Nesbitt

Das Grundstück Nesbitt befindet sich nur 7 Kilometer nord-nordwestlich des Nickel-Sulfid-Projekts Crawford von Canada Nickel. Nesbitt enthält zwei ultramafische Schwellen, die von Osten nach Westen verlaufen, wobei die größere Schwelle eine geophysikalische Ausprägung von 1,0 Kilometern entlang des Streichens aufweist. Vorläufige Bohrergebnisse wurden in den Jahren 2021 und 2022 bekannt gegeben (siehe Pressemitteilung vom 10. Mai 2022).

In Anbetracht der Nähe zu Crawford und des geringen Abraums könnte Nesbitt die Möglichkeit bieten, sowohl Zuschlagstoffe für den Bau der Mine als auch zusätzliches Nickelerz zu liefern.

Im Herbst 2024 bohrte das Unternehmen acht neue Löcher, um Abschnitte des ultramafischen Gesteins Nesbitt aufzufüllen, mit dem Ziel, im Jahr 2025 eine Ressourcenschätzung zu erstellen. Das aktuelle Bohrprogramm wird das westliche ultramafische Gebiet auffüllen und ist für Q1 2025 geplant.

Die Untersuchungsergebnisse von sieben Bohrlöchern (Abbildung 4) werden in dieser Pressemitteilung veröffentlicht. Alle Bohrlöcher durchschnitten serpentinisierten und mineralisierten Peridotit und geringeren Dunit, der von kleineren späten Erzgängen unterbrochen wurde.

Tabelle 4 - Highlights des Nesbitt-Bohrprogramms

Bohrung ID Von (m) Nach (m) Länge (m)* Ni % Co % Pd g/t Pt g/t Cr % Fe % S %

NES24-12 21.7 272.4 250.7 0.24 0.012 0.008 0.008 0.30 6.06 0.09

NES24-13 67.8 450.0 382.2 0.22 0.011 0.006 0.007 0.34 6.32 0.07

einschließlich 268.5 295.5 27.0 0.27 0.010 0.009 0.008 0.12 4.71 0.19

und 372.0 378.0 6.0 0.30 0.012 0.012 0.012 0.20 5.26 0.09

NES24-15 22.5 351.0 328.5 0.23 0.011 0.003 0.005 0.27 5.80 0.06

NES24-16 25.5 74.9 49.4 0.23 0.012 0.010 0.008 0.25 6.29 0.07

und 137.7 148.0 10.3 0.25 0.011 0.013 0.010 0.14 5.02 0.11

und 155.5 168.0 12.5 0.23 0.010 0.008 0.006 0.17 5.32 0.16

NES24-17 7.5 149.5 142.0 0.20 0.012 0.019 0.016 0.31 6.88 0.08

und 186.2 205.0 18.8 0.21 0.012 0.010 0.005 0.31 6.50 0.08

NES24-18 54.0 97.5 43.5 0.17 0.011 0.005 0.008 0.47 7.31 0.04

und 172.3 201.0 28.7 0.19 0.011 0.009 0.008 0.37 6.67 0.03

und 230.0 501.0 271.0 0.18 0.011 0.010 0.008 0.45 6.96 0.04

NES24-19 88.5 208.5 120.0 0.19 0.012 0.010 0.006 0.39 7.10 0.05

und 214.8 308.8 94.0 0.24 0.011 0.008 0.006 0.20 5.80 0.05

*Die tatsächliche Breite ist unbestimmt. Alle Längen sind Bohrlochlängen.

Abbildung 4 - Nesbitt - CNC-Bohrlöcher über der magnetischen Gesamtintensität.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78207/24012025_DE_CanadaNickel.004.jpeg

Tabelle 5: Ausrichtung der Bohrungen

Bohrung ID Östliche Ausrichtung Nordrichtung (mN) Azimut () Eintauchen () Länge (m)

(mE)

DELORO

DEL24-23 480980 5360569 60 -84 402

DEL24-25 480231 5361597 70 -50 408

DEL24-27 480334 5361525 70 -84 501

DEL24-28 480294 5361200 70 -50 501

DEL24-29B 480713 5360636 310 -76 363

DEL24-31 480475 5361470 70 -50 519

DEL24-32 480240 5361390 70 -50 501

DEL24-33 480809 5361303 70 -50 300

DEL24-34 480497 5360715 70 -50 420

DEL24-36 480900 5360945 70 -50 336

DEL24-37 480566 5360849 70 -84 501

BANNOCKBURN

BAN24-07 506617 5314086 240 -55 402

BAN24-08 506677 5313701 240 -55 381

BAN24-09 506475 5314390 240 -55 351

BAN24-10 505420 5315110 75 -50 402

BAN24-11 506342 5314134 60 -55 363

BAN24-12 507225 5313385 235 -55 351

BAN24-14 506931 5313715 235 -55 401

BAN24-15 506931 5313715 55 -55 426

MIDLOTHIAN

MID24-05 499940 5303217 180 -50 406

MID24-06 499296 5303222 180 -50 399

MID24-07 499710 5303026 5 -50 399

MID24-08 499103 5303244 180 -50 399

MID24-09 499590 5302980 180 -50 399

MID24-10 498903 5303246 180 -50 408

MID24-11 499590 5302980 335 -50 385

MID24-12 498700 5303180 180 -50 399

MID24-15 500524 5303089 180 -50 493

MID24-16 499097 5302989 180 -50 384

NESBIT

NES24-12 469000 5417050 180 -50 321

NES24-13 468820 5417140 180 -50 450

NES24-15 469841 5417205 195 -50 351

NES24-16 468720 5417007 180 -50 252

NES24-17 470141 5417148 195 -50 378

NES24-18 468905 5417140 180 -50 501

NES24-19 469883 5416994 15 -50 353

Automatisierte Market-Making-Dienste

Das Unternehmen hat die Dienste von ICP Securities Inc. ("ICP") in Anspruch genommen, um automatisierte Market-Making-Dienste zu erbringen, einschließlich der Verwendung des firmeneigenen Algorithmus ICP Premium, in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und Richtlinien der TSX Venture Exchange und anderen geltenden Gesetzen. ICP erhält eine monatliche Gebühr von 7.500 C$, zuzüglich der geltenden Steuern. Der Vertrag zwischen dem Unternehmen und ICP wurde am 23. Januar 2024 unterzeichnet und hat eine Laufzeit von vier (4) Monaten (die "Erstlaufzeit") und wird automatisch um jeweils einen (1) Monat verlängert (jeder Monat wird als "Zusatzlaufzeit" bezeichnet), es sei denn, eine der Parteien kündigt mindestens dreißig (30) Tage vor Ablauf der Erstlaufzeit bzw. einer Zusatzlaufzeit schriftlich. Die Vereinbarung enthält keine Leistungsfaktoren und keine Aktienoptionen oder andere Vergütungen im Zusammenhang mit dem Auftrag. ICP und seine Kunden können in Zukunft eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben.

ICP ist ein unabhängiger Partner des Unternehmens. Die Market-Making-Aktivitäten von ICP dienen in erster Linie dazu, vorübergehende Ungleichgewichte bei Angebot und Nachfrage nach Aktien des Unternehmens zu korrigieren. ICP ist für die Kosten verantwortlich, die ihr beim Kauf und Verkauf der Aktien der Gesellschaft entstehen, und kein Dritter stellt Mittel oder Wertpapiere für die Market-Making-Aktivitäten zur Verfügung.

Über ICP Securities Inc.

ICP Securities Inc. ist ein in Toronto ansässiges CIRO-Händlermitglied, das sich auf automatisiertes Market Making und die Bereitstellung von Liquidität spezialisiert hat und über einen eigenen Market-Making-Algorithmus, ICP Premium, verfügt, der die Liquidität und die Kursqualität verbessert. ICP wurde 2023 mit Schwerpunkt auf Marktstruktur, Ausführung und Handel gegründet und nutzt seine eigene Technologie, um einem breiten Spektrum von öffentlichen Emittenten und institutionellen Anlegern qualitativ hochwertige Liquiditätsbereitstellungs- und Ausführungsdienste anzubieten.

Erklärung zu TSX Venture

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Qualitätssicherung und -kontrolle, Bohrungen und Analysen

Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., eine "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, ist für das laufende Bohr- und Probenahmeprogramm verantwortlich, einschließlich der Qualitätssicherung (QA) und der Qualitätskontrolle (QC). Der Kern wird in versiegelten Kernschalen aus dem Bohrgerät entnommen und zur Kernaufzeichnungsanlage transportiert. Der Kern wird markiert, in 1,5-Meter-Längen beprobt und mit einer Diamantsäge geschnitten. Ein Probensatz wird in gesicherten Beuteln direkt von der Kernaufbereitungsanlage von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert, während ein zweiter Probensatz zur Aufbereitung sicher zu SGS Lakefield transportiert wird, wo die Analyse bei SGS Burnaby durchgeführt wird. Alle Labore sind nach ISO/IEC 17025 akkreditiert. Die Analyse auf Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) erfolgt mittels Brandprobe, während die Analyse auf Nickel, Kobalt, Schwefel und andere Elemente mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse durchgeführt wird. Zertifizierte Standards und Leerproben werden in einem Verhältnis von 3 QA/QC-Proben pro 20 Kernproben eingesetzt, was eine Charge von 60 Proben ergibt, die zur Analyse eingereicht werden.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine "qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. anderweitig überprüft und genehmigt.

Über das Unternehmen Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern . Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen könnten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Bohr- und Explorationsergebnisse in Bezug auf die hierin beschriebenen Zielgrundstücke (die "Grundstücke"), die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Fähigkeit, die Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Ressource, das Potenzial des Nickelsulfidprojekts Crawford und der Grundstücke, der Zeitplan und der Abschluss (falls überhaupt) der Mineralressourcenschätzungen, die Fähigkeit, marktfähige Materialien zu verkaufen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, Unternehmens- und technische Ziele, der Erhalt der Genehmigung der TSX Venture Exchange für die hierin beschriebene Akquisition sowie der Abschluss der Transaktion. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig angesehen werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Gelder aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche Genehmigungen oder die Genehmigung durch Aktionäre zu erhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

