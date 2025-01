EQS-Adhoc: 123fahrschule SE: Wandelschuldverschreibung und vorläufige Zahlen

EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Die 123fahrschule SE begibt eine mit 7,5 % p.a. verzinsliche Wandelschuldverschreibung im Nominalbetrag von bis zu EUR 3.391.485,90, eingeteilt in bis zu Stück 1.027.723 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 3,30 mit Wandlungsrecht in bis zu Stück 1.027.723 Aktien der Gesellschaft unter Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts ihrer Aktionäre.

Der Bezugspreis beträgt EUR 3,30 je Teilschuldverschreibung und entspricht somit ihrem Nennbetrag.

Die 123fahrschule meldet vorläufige ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatzrekord von 22,8 Mio. EUR.

Köln, 26. Januar 2025.

Vorstand und Aufsichtsrat der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9) haben am 26. Januar 2025 die Begebung einer mit 7,5 % p.a. verzinslichen Wandelschuldverschreibung im Nominalbetrag von bis zu EUR 3.391.485,90, eingeteilt in bis zu Stück 1.027.723 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 3,30 mit Wandlungsrecht in bis zu Stück 1.027.723 Aktien der Gesellschaft („Teilschuldverschreibungen“) beschlossen. Den Aktionären der Gesellschaft wird das gesetzliche Bezugsrecht eingeräumt. Im Rahmen des Bezugsangebots werden den Aktionären 1.027.723 Teilschuldverschreibungen innerhalb der Bezugsfrist voraussichtlich vom 30. Januar 2025 bis zum 12. Februar 2025 (jeweils einschließlich) zum Bezug angeboten. Der Bezugspreis wurde auf EUR 3,30 festgelegt.

Für das öffentliche Angebot hat die Gesellschaft ein Basisinformationsblatt nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsprodukte erstellt, das vor Beginn des öffentlichen Angebots auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht wird. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 29. Januar 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Etwaige nicht bezogene Teilschuldverschreibungen werden ausgewählten qualifizierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb zum Bezugspreis angeboten.

Mit vollständiger Ausgabe der Teilschuldverschreibungen fließen der Gesellschaft Emissionserlöse (vor Kosten) in Höhe von bis zu ca. EUR 3,4 Mio. zu. Der Nettoemissionserlös soll zur Finanzierung des Umsatz- und Ertragswachstums der Emittentin dienen. Insbesondere soll er für die notwendigen Investitionen im Rahmen der anstehenden Einführung der gesetzlich anerkannten Ausbildung auf Fahrsimulatoren und dem Online-Unterricht in der theoretischen Führerscheinausbildung verwendet werden.

Die Transaktion wird von der NuWays AG als Emissionsbegleiter unterstützt.

Zudem meldet der Vorstand der Gesellschaft vorläufige ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2024. Mit einem Umsatz von EUR 22,8 Mio. und einem EBITDA in Höhe von rund TEUR 400 konnte die Gesellschaft Umsatz und Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern.

Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 ergibt sich somit eine Umsatzsteigerung von rund 10 %. Auch wenn die diesbezügliche Einschätzung des Vorstands knapp unterschritten wurde, stellt das EBITDA von TEUR 400 eine deutliche Verbesserung um rund EUR 1,3 Mio. zum Vergleichswert 2023 von TEUR -887 dar und zeigt klar die sich kontinuierlich verbessernde Profitabilität des operativen Fahrschulgeschäfts. Der finale Konzernabschluss 2024 wird voraussichtlich am 31. März 2025 veröffentlicht werden.

Kontaktinformationen

123fahrschule SE – Boris Polenske

Klopstockstr. 1

50968 Köln

Tel: +49 221 1773570

E-Mail: ir@123fahrschule.de

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der 123fahrschule SE. Diese Ankündigung ist kein Prospekt und Anleger sollten keine in dieser Ankündigung genannten Wertpapiere kaufen, außer auf der Grundlage des Basisinformationsblatts, das voraussichtlich am 29. Januar 2025 im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot in Deutschland von Teilschuldverschreibungen der 123fahrschule SE auf ihrer Website (www.unternehmens.123fahrschule.de) veröffentlicht wird.

