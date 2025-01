EQS-News: Nordex Group erreicht mit selbstentwickelten Hybridturm neue Höhen: Die zweite N175/6.X ist jetzt installiert - erstmals mit 179 Meter Nabenhöhe

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Markteinführung

Nordex Group erreicht mit selbstentwickelten Hybridturm neue Höhen: Die zweite N175/6.X ist jetzt installiert - erstmals mit 179 Meter Nabenhöhe



27.01.2025 / 10:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 27. Januar 2025. Die Nordex Group hat am 26. Januar 2025 in Santow in Mecklenburg-Vorpommern erstmalig eine Turbine des Typs N175/6.X auf einem selbstentwickelten Beton-Stahl-Turm mit einer Nabenhöhe von 179 Metern errichtet.

Der Hybridturm ist ein Eigendesign der Nordex Group. Der 119 Meter hohe Betonteil dieses Hybridturms basiert auf der bewährten, seit mehr als 15 Jahren von Nordex weltweit eingesetzten Betonturm-Technologie. Dank der Weiterentwicklung des robusten, bewährten Produkts, ist es gelungen, die Betonturmsegmente anzupassen und zu verbessern, um höhere Nabenhöhen zu erreichen. Das ist von Vorteil, um den Rotor der Anlage in Windströmungen mit deutlich höheren Geschwindigkeiten und weniger Turbulenzen drehen zu lassen. Die N175/6.X in Santow ist mit 179 Metern Nabenhöhe die höchste Anlage, die von der Nordex Group bisher errichtet wurde.

Dank dieser großen Nabenhöhe und des Rotordurchmessers von 175 Metern und einer installierten Nennleistung von bis zu 6,8 MW trägt die N175/6.X maßgeblich zu einem sehr hohen Energieertrag der Turbine bei - gerade bei niedrigen Windgeschwindigkeiten.

Nach der Installation der ersten Pilotanlage der N175/6.X in Schleswig-Holstein auf einem Stahlrohrturm mit 112 Meter Nabenhöhe im Sommer 2024 ist die Turbine in Santow jetzt die zweite errichtete Anlage des neuesten und leistungsstärksten Turbinenmodells speziell für Mittel- und Schwachwind-Standorte.

“Wir haben jetzt die beiden Pilotanlagen der N175/6.X in Deutschland errichtet. Dafür geht mein Dank insbesondere an alle Kolleginnen und Kollegen, die das ermöglicht haben. Deutschland ist einer der Zielmärkte für die N175/6.X mit besonders hohen Türmen. Unsere Hybrid-Turm-Technologie ist die Antwort auf die Anforderungen unserer Kunden, an Schwachwindstandorten im Landesinneren, die Energieausbeute von Windenergieanlagen weiter zu steigern. Und wir sehen am starken Interesse, dass wir mit unserer Antwort und der N175/6.X richtig liegen”, sagt José Luis Blanco, CEO der Nordex Group.

Wie auch bei der Pilotanlage in Schleswig-Holstein wird in den folgenden Monaten die N175/6.X am Standort Santow umfangreichen Tests unterzogen, so erfolgen elektrische Vermessungen, Schallvermessungen und weitere Komponentenvalidierungen. Neben der Erprobung des Designs diente die Pilotanlage in Santow bereits dazu, auch alle Prozesse zu validieren: von der Herstellung, dem Transport und der Vormontage bis hin zur endgültigen Installation vor Ort.

Die Nordex Group bietet die Turbine des Typs N175/6.X auf Stahlrohrtürmen mit Nabenhöhen von 112 und 142 Metern sowie auf Hybridtürmen mit einer Nabenhöhe von 179 Metern und künftig auch bis zu 200 Metern an.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 53 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.200 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 – 1141

flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com

27.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Nordex SE Erich-Schlesinger-Straße 50 18059 Rostock Deutschland Telefon: +49 381 6663 3300 Fax: +49 381 6663 3339 E-Mail: investor-relations@nordex-online.com Internet: www.nordex-online.com ISIN: DE000A0D6554 WKN: A0D655 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2075331

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2075331 27.01.2025 CET/CEST