EQS-News: Steyr Motors schließt exklusiven Liefervertrag mit PALFINGER

Steyr Motors schließt exklusiven Liefervertrag mit PALFINGER



27.01.2025 / 07:30 CET/CEST

Auftrag mit definierter Abnahmemenge im zivilen maritimen Bereich

Lieferung von Antriebstechnologie für verschiedene Bootsapplikationen

Gegenseitiger Support über Service-Netzwerke und gleichzeitiger Ausbau des Service-Netzwerks



Steyr, Österreich, 27. Januar 2025 – Die Steyr Motors AG („Steyr Motors“, ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, hat einen zweijährigen Liefervertrag mit PALFINGER abgeschlossen. Der Vertrag sieht die Lieferung von Motoren aus dem Steyr-Portfolio vor und unterstreicht die führende Position von Steyr Motors im Bereich maritimer Antriebslösungen.

Der Marine-Bereich von PALFINGER umfasst Krane, Winden, Hebe- und Handlinglösungen, Slipway-Systeme, Boote, Davits und Fender, wobei diese Lösungen für alle wichtigen maritimen Segmente, einschließlich Offshore, Öl und Gas, Handel und Transport, Kreuzfahrt und Passagierschiffe, Staatliche Organisationen, Wind und Aquakultur, angeboten werden. Zudem profitieren die Kunden vom globalen Netzwerk der PALFINGER-eigenen Servicestützpunkte.

Der Vertrag umfasst die Lieferung von Motoren, die in verschiedenen Anwendungen der maritimen PALFINGER Produktpalette, wie Fast Rescue Boats und Free-Fall Lifeboats, zum Einsatz kommen werden. Mit dieser Partnerschaft stärkt Steyr Motors seine Position als Schlüssellieferant für maritime Anwendungen und profitiert von der globalen Reichweite sowie dem Service-Netzwerk von PALFINGER.

Ein wichtiger Aspekt der Partnerschaft ist die enge Zusammenarbeit beider Unternehmen, insbesondere im Bereich des Service-Netzwerks. PALFINGER wird durch das technische Know-how und die Engineering-Kompetenz von Steyr Motors unterstützt, einschließlich spezifischer Prüfstandsanforderungen und direkter Betreuung bei Spezialprojekten. Dies trägt dazu bei, die Effizienz und Zuverlässigkeit der Produkte von PALFINGER weiter zu steigern.

Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG, kommentiert: „Die Zusammenarbeit mit PALFINGER untermauert unser Engagement und unsere führende Marktstellung für innovative und zuverlässige Antriebslösungen. Die Partnerschaft mit PALFINGER ermöglicht es uns, unser Service-Netzwerk weiter auszubauen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit unserer Partner im globalen maritimen Markt zu erhöhen.“



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Umsatz von EUR 41 bis 45 Mio. und ein bereinigtes EBIT zwischen EUR 9 und 11 Mio. erwartet. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von über 40 % im Jahresvergleich, eine bereinigte EBIT-Marge von über 20 % sowie eine Produktionsmenge von mehr als 1.250 Einheiten an.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com

Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Phone: +33 06 26 59 49 05

E-mail: matthieu.meunier@clai2.com

Pressekontakt in UK

14:46 Consulting

Tom Sutton

Phone: +44 7796 474940

E-mail: tsutton@1446.co.uk

