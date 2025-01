EQS-News: VR Equitypartner unterstützt Übernahme des Damenhosenspezialisten Angels GmbH mit Mezzaninefinanzierung

Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Private Equity

VR Equitypartner unterstützt Übernahme des Damenhosenspezialisten Angels GmbH mit Mezzaninefinanzierung



27.01.2025 / 10:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Frankfurt am Main / Nagold / Istanbul / 27. Januar 2025. Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner engagiert sich mit einer stillen Beteiligung beim Spezialisten für Damenhosen Angels GmbH („Angels“). Hintergrund ist die Übernahme von Angels durch Le Faxx Jeans mit Sitz in Istanbul. Mit der Mezzaninefinanzierung unterstützt VR Equitypartner die Wachstumspartnerschaft der beiden Textilunternehmen.

Angels wurde 1980 im schwäbischen Nagold gegründet und gehört heute zu den führenden Herstellern von Jeans und Damenhosen in Deutschland. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf passgenaue Schnitte, nachhaltige Materialien und eine hochwertige Verarbeitung. Das Hauptprodukt Denim-Jeans wird ausschließlich in Europa gefertigt. Bei einem Großteil der europaweit vertriebenen Textilien handelt es sich um modeunabhängige Never-out-of-Stock-Produkte.

Durch den klaren Fokus auf die Modernisierung des Produkts und der Marke gelang es Angels, innerhalb weniger Jahre den Umsatz von knapp 30 Millionen Euro auf fast 50 Millionen Euro zu steigern. Durch die Erweiterung der Produktpalette, die konsequente Neugestaltung der Kollektionen und eine Auffrischung des Marketing-Auftritts hat sich Angels als ein Unternehmen mit hoher Innovationskraft etabliert.

Mit dem Kauf von Angels durch Le Faxx Jeans vertiefen die beiden Unternehmen ihre erfolgreiche langjährige Geschäftsbeziehung. Le Faxx Jeans ist ein etabliertes Familienunternehmen in der Textilindustrie mit über 600 Mitarbeitern. Der erfahrene Textilproduzent zeichnet sich durch Effizienz, höchste Umwelt- und Produktionsstandards und starke Anpassungsfähigkeit bei Marktveränderungen aus.

Der Zusammenschluss beider Unternehmen sichert das nachhaltige Wachstum und die Lieferfähigkeit von Angels bei gleichbleibend hohen Qualitätsstandards. Das Managementteam um Caspar Borkowsky bleibt unverändert und wird das weitere Wachstum des Unternehmens vorantreiben.

Christian Futterlieb, Geschäftsführer der VR Equitypartner, kommentiert die Transaktion: „Mit attraktiven Produkten und intelligenten Vertriebskonzepten ist es Angels gelungen, sich in einem herausfordernden Marktumfeld klar zu positionieren und eine stetig wachsende Kundschaft an sich zu binden. Die Übernahme des Unternehmens durch den langjährigen Partner Le Faxx stärkt diese Entwicklung. Daher haben wir die Transaktion gerne mit einer Mezzaninefinanzierung unterstützt.“

Caspar Borkowsky, Geschäftsführer der Angels GmbH, ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir mit VR Equitypartner einen starken und verlässlichen Partner gefunden haben, der uns bei der Finanzierung der Übernahme durch Le Faxx unterstützt. Wir blicken mit viel Zuversicht auf die Herausforderungen der Zukunft und danken allen Beteiligten für ihr Engagement im Rahmen der Umsetzung.“

Zu den Vertragsdetails haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

VR Equitypartner im Überblick:

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de.

Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:

Thiemo Bischoff, Astrid Binder, Zhaohua Liao-Weißert, Oliver Landau, Dr. Claudia Willershausen

Kontakt:

IWK Communication Partner

Christina Wiedemann

T: +49 89 2000 30 30

E: vrep@iwk-cp.com

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.