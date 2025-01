GNW-News: Kultur- und Tourismuskonferenz unter dem Titel "Happy Chinese New Year - Charm of Jiangsu" in London abgehalten

^NANJING, China, Jan. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 21. Januar wurde in London

erfolgreich die Kultur- und Tourismuskonferenz unter dem Titel ?Happy Chinese New Year - Charm of Jiangsu" abgehalten. Im Rahmen dieser bedeutenden Veranstaltung kamen Gäste und Vertreter des Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism, der chinesischen Botschaft im Vereinigten Königreich, des China National Tourist Office London und der Organisation World Travel Market zusammen. Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3608/eng) Das Thema ?Happy Chinese New Year - Charm of Jiangsu" (Frohes chinesisches Neujahr - der Charme von Jiangsu) stand im Mittelpunkt der Konferenz, die die kulturelle und natürliche Seele der Provinz Jiangsu präsentierte, die als das ?Land von Fisch und Reis" gefeiert wird. Ein britischer Sänger sang das legendäre Volkslied ?Jasmine Flower" aus Jiangsu und ein chinesisches Musikensemble spielte ?Moonlit Night on the Spring River". Durch die universelle Sprache der Kunst gewährten diese faszinierenden Darbietungen dem Publikum einen Einblick in das reiche kulturelle Erbe und die Schönheit der Natur von Jiangsu. Als Ergänzung der musikalischen Einlagen wurde neben der Hauptveranstaltung auch eine Fotoausstellung zur Kultur und zum Tourismus in Jiangsu präsentiert. Diese Ausstellung mit Duzenden atemberaubenden Fotografien stellte die facettenreiche Identität Jiangsus auf eine wunderschöne Art und Weise zur Schau - eine harmonische Mischung aus Moderne und Tradition sowie aus materiellem Wohlstand und spiritueller Tiefe. Herr Chen Jingsong, stellvertretender Leiter des Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism, betonte, dass der ?Charme von Jiangsu" die Kernmarke für die Kultur und den Tourismus in Jiangsu repräsentiert. Er erklärte: ?Wasser ist das dynamischste Symbol der Geografie Jiangsus, während ,Charme' für die Seele der Kultur in Jiangsu steht." Herr Chen wies zudem auf das berühmte Kunsthandwerk und die Volkskunst in der Stadt Suzhou hin ebenso wie auf die Auszeichnung der Stadt Huai'an als UNESCO- Stadt der Gastronomie und die zwölf Einträge auf der UNESCO-Liste für immaterielles Kulturerbe, die Jiangsus reiches und fortwährendes kulturelles Vermächtnis symbolisieren. ?Dank dieser Konferenz habe ich entdeckt, wie einzigartig Jiangsu tatsächlich ist. Ich möchte die zahlreichen wunderschönen Wasserstraßen und die faszinierende kulturelle Lebensart unbedingt selbst erleben", erklärte ein Teilnehmer in einem Interview mit Journalisten. Im Rahmen der Veranstaltung weihte das Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism offiziell sein Global Communication Centre in London ein. Dieser Meilenstein ist ein bedeutender Schritt zur weiteren Verbesserung des kulturellen und touristischen Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen der Provinz Jiangsu und dem Vereinigten Königreich. Quelle: Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism °