Iran bestätigt Kauf russischer Kampfjets

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Dubai (Reuters) - Der Iran hat inmitten wachsender westlicher Sorgen über eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Führung in Moskau russische Suchoi-35-Kampfjets gekauft.

Dies bestätigte ein hochrangiger Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden am Montag der staatlichen Nachrichtenagentur Student News Network. Es ist das erste Mal, dass ein Vertreter der Islamischen Republik den Kauf der Su-35-Jets bestätigte. Im November hatte die iranische Nachrichtenagentur Tasnim gemeldet, dass die Führung in Teheran die Vereinbarungen zum Kauf russischer Kampfjets abgeschlossen habe. Revolutionsgarden-Kommandeur Ali Schadmani sagte allerdings nicht, wie viele Kampfjets gekauft und ob sie bereits an den Iran geliefert worden seien. Anfang des Monats hatten der Iran und Russland eine strategische Partnerschaft geschlossen und einen Ausbau "militärtechnischer Zusammenarbeit" angekündigt.

Die Luftwaffe des Iran verfügt nur über einige Dutzend Kampfflugzeuge, darunter russische Jets sowie veraltete US-Maschinen, die vor der Islamischen Revolution im Jahr 1979 erworben wurden.

(Bericht von Reuters, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)