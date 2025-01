EQS-News: Jahresauftakt mit strategischer Akquisition: Elovade übernimmt italienischen Security-Distributor Avangate

Emittent / Herausgeber: riba:businesstalk GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenzusammenschluss

Jahresauftakt mit strategischer Akquisition: Elovade übernimmt italienischen Security-Distributor Avangate



Die strategische Akquisition mit der Unterstützung von HQ Equita und Verdane stärkt Elovades Marktposition in Italien.

Der Value Added Distributor Elovadeund seine renommierten Investoren HQ Equita und Verdane geben die Akquisition des italienischen IT-Sicherheitsspezialisten Avangate bekannt. Mit dem Zukauf setzt Elovade gleich zu Beginn des Jahres seine länderübergreifende Wachstumsstrategie fort und stärkt seine Marktpräsenz im Süden Europas.

Wetzlar, 28. Januar 2025 – Elovade, einer der führenden europäischen Value Added Distributoren, und die Private-Equity-Investoren HQ Equita und Verdane geben die Akquisition von Avangate bekannt. Durch den Erwerb des italienischen Security-Distributors erweitert die Elovade-Gruppe ihr Lösungsportfolio im Bereich IT-Sicherheit und ergänzt gleichzeitig die bestehenden Infrastruktur-Kompetenzen von Elovade Italia (ehemals Achab). Bereits 2021 begleitete HQ Equita das Unternehmen bei der Gründung einer Niederlassung in der Schweiz (ELOVADE Swiss AG) und bei der Integration des deutschen IT-Security-Distributors 8Soft; mit dem Erwerb des italienischen MSP-Distributors Achab und des schwedischen VAD Innosoft im Jahr 2022 sowie der jüngsten Akquisition des schwedischen Distributors Inuit AB im vergangenen Jahr folgten weitere erfolgreiche M&A-Projekte.

Security-Expertise von Avangate

Der Mailänder VAD Avangate hat sich mit Premium-Sicherheitslösungen von Herstellern wie Bitdefender, Acronis, Kaspersky und AVG Avast im italienischen Channel-Business etabliert. Als IT-Security Competence Center betreut Avangate mit zwölf Experten mehr als 2.500 Reseller in Italien, San Marino, Vatikanstadt und der italienischen Schweiz. Über dieses Netzwerk werden internationale Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und KMU bei IT-Security-Fragen unterstützt. Mit einem starken Fokus auf Partnerqualifizierung und Beratungskompetenz konnte das Unternehmen seine Position als führender Security-Distributor in der Region in den vergangenen Jahren erfolgreich festigen.

Zukauf untermauert Wachstumskurs

Die Akquisition von Avangate ermöglicht es Elovade, sein italienisches Geschäft nahezu zu verdoppeln und dabei die Ressourcen effizient zu nutzen. Partner von Elovade erhalten zudem Zugang zu einem noch breiteren und lösungsorientierteren IT-Portfolio, das Infrastruktur- und Security-Lösungen intelligent miteinander kombiniert. Der Standort in Mailand wird als strategische Basis für die Weiterentwicklung des Distributionsgeschäfts in Italien dienen.

Philip Weber, CEO von Elovade, erklärt: „Die Akquisition von Avangate ist für uns ein klares Bekenntnis zu unserem Engagement in Italien. Die mittelfristige Planung sieht vor, beide Firmen zu einem Unternehmen zu verschmelzen, um unsere Marke im italienischen Markt weiter auszubauen und zu stärken.“

Marcus Zeidler, CFO/COO von Elovade, ergänzt: „Wir sind besonders stolz auf die Teams vor Ort, die großen Einsatz gezeigt haben, um diesen Fortschritt voranzutreiben. Unser gemeinsames Ziel ist klar: Wir wollen nicht nur Marktführer sein, sondern als Elovade der bevorzugte Partner für alle MSP- und Security-Belange in Italien werden."

Claude Sarkis, Co-CEO von Avangate Security, erklärt: „Für uns und unser Team bei Avangate ist dieser Schritt nicht nur eine strategische Entscheidung, sondern auch ein Moment des Stolzes. In den letzten Jahren haben wir mit Leidenschaft ein starkes Partnernetzwerk aufgebaut und den Namen Avangate als zuverlässigen IT-Sicherheitspartner in der Region etabliert. Dank dieser Fusion werden wir unsere Position als führender Value-Added-Distributor in Italien erheblich ausbauen.“

Riccardo Ottolina, Co-CEO von Avangate Security, ergänzt: „Durch die Kombination der Expertise beider Unternehmen ist es unser Ziel, ein einzigartiges IT-Sicherheitsangebot für unsere Partner zu schaffen. Die Fusion mit Elovade eröffnet uns nun neue Möglichkeiten, diese Basis weiter zu stärken und unseren Partnern noch mehr Mehrwert zu bieten. Gemeinsam werden wir den Channel in Italien mit innovativen Lösungen und gebündelter Expertise vorantreiben.“

Historie: HQ Equita und Verdane

HQ Equita ist seit 2019 Teil der Erfolgsgeschichte von Elovade. Mit Verdane gewann der Value Added Distributor Anfang 2024 einen weiteren finanzstarken und erfahrenen Partner. Gemeinsam mit den beiden Investoren treiben die Elovade-Geschäftsführer Philip Weber und Marcus Zeidler die bewährte Wachstumsstrategie der Unternehmensgruppe weiter voran.

Beteiligte Transaktionsberater

HQ Equita und Elovade wurden bei der Avangate-Transaktion von den Kanzleien Watson Farley & Williams (Recht und TDD), Singular Group AG (CDD) und BDO (FDD) beraten.

Elovade-Führungsteam: Philip Weber und Marcus Zeidler

Bildquelle: Elovade

Über Elovade

Elovade ist einer der führenden Value Added Software-Distributoren in Europa mit einem Schwerpunkt auf IT-Sicherheit und Cloud-Dienstleistungen. Mit 150 Experten in Deutschland, Italien, Schweden und der Schweiz unterstützt Elovade tausende IT-Dienstleister und Systemhäuser in ganz Europa bei Verkauf und Implementierung von Software. Partner profitieren von einem umfassenden Serviceangebot, das von Schulungen, Workshops und einer digitalen Lernplattform bis hin zu Audits und vor-Ort-Integrationen in Zusammenarbeit mit den Partnern reicht. Darüber hinaus unterstützt Elovade Softwareanbieter bei der Einführung neuer Produkte in Europa durch geeignete Marketing- und Vertriebsstrategien und sorgt so für eine stetig wachsende Markenbekanntheit im Channel.

www.elovade.com I www.elovade.com/de-ch I www.elovade.it I www.elovade.com/sv | www.inuit.se

