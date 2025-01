EQS-News: SFC Energy AG erhält Folgeauftrag in Höhe von EUR 19,2 Millionen – Erweiterung eines bestehenden Großauftrages

EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

SFC Energy AG erhält Folgeauftrag in Höhe von EUR 19,2 Millionen – Erweiterung eines bestehenden Großauftrages



28.01.2025

SFC Energy AG erhält Folgeauftrag in Höhe von EUR 19,2 Millionen – Erweiterung eines bestehenden Großauftrages

Brunnthal/München, Deutschland, 28. Januar 2025 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, konnte sich erneut einen Folgeauftrag im Segment Clean Power Management über die Lieferung leistungsstarker Stromversorgungs- und Spulenlösungen von einem international führenden Hightech-Anlagenbauer sichern. Der Gesamtwert des Vertrags beläuft sich auf rund EUR 19,2 Mio. und ist eine Erweiterung des bisherigen Rekordauftrags mit einem Volumen von EUR 27,8 Mio. aus März 2024. Der Auftraggeber vertraut weiterhin auf die Produkte und Lösungen von SFC Energy.

Die Stromversorgungs- und Spulenlösungen von SFC Energy kommen in Anlagen für Halbleiter- und Life-Science-Anwendungen zum Einsatz, bei denen eine außerordentliche Leistung mit langer Lebensdauer und hoher Zuverlässigkeit unerlässlich ist.

Das Segment Clean Power Management produziert und wartet diese Stromversorgungs- und Spulenlösungen, um seinen Kunden die bestmöglichen Komponenten zu liefern. Die überlegene Leistung dieser Produkte verschafft dem Kunden einen Wettbewerbsvorteil, während der hohe Wirkungsgrad unterstützt, die Energiekosten zu minimieren und die CO2-Bilanz des Anwenders zu verbessern. Die nachgewiesene Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Stromversorgungslösung wirkt sich ebenso positiv auf die Servicekosten aus.

Hans Pol, COO der SFC Energy AG: „Dieser erneute Folgeauftrag unterstreicht einmal mehr unseren Erfolg in internationalen Partnerschaften sowie unsere Fähigkeit, langfristige Kundenbeziehungen auf- und auszubauen. Darüber hinaus ist der Vertragsabschluss ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Wachstumsstrategie für das Segment Clean Power Management. Er zeigt eindrucksvoll unsere Kompetenz im Bereich nachhaltiger Power Management Lösungen auf globaler Ebene und unterstreicht die internationale Technologieführerschaft unserer Produkte und Lösungen.“

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).



SFC Investor Relations und Presse:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com

28.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 85649 Brunnthal-Nord Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com ISIN: DE0007568578 WKN: 756857

