AKTIEN IM FOKUS: Lastwagenhersteller ziehen an - Bessere Aussichten für Volvo

FRANKFURT/STOCKHOLM (dpa-AFX Broker) - Von einer Aufhellung der Aussichten für Volvo SE0000115446 haben am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt die Papiere von Daimler Truck und Traton profitiert. Daimler Truck gewannen an der Dax -Spitze zuletzt 3,7 Prozent, Traton verteuerten sich vorne im MDax um 3,8 Prozent.

Beim schwedischen Lkw-Hersteller ziehen die Bestellungen an. Das vierte Quartal sei schwach gewesen, aber der Wachstumspfad im Jahr 2025 sei klar ersichtlich, schrieben die Analysten vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Beim Auftragseingang zeichne sich eine positive Trendwende ab, hieß es von den Experten der Bank JPMorgan. Volvo zogen in Stockholm um gut 5 Prozent an./ajx/mis