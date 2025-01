GNW-News: AI-Media stellt auf der ISE 2025 zukunftsweisende Sprachlösungen vor

^BARCELONA, Spanien, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, ein weltweit

führender Anbieter von KI-gestützten Untertitel- und Übersetzungslösungen, wird erstmals auf der Integrated Systems Europe (ISE) 2025, dem weltweit wichtigsten Event für AV-Technologie und integrierte Lösungen, vertreten sein. AI-Media wird vom 4. bis 7. Februar in Barcelona seine bahnbrechenden Innovationen vorstellen, die die Barrierefreiheit revolutionieren, die Einbindung des Publikums verbessern und die Expansion in ganz Europa vorantreiben. Am Stand Nr. 4G500 können Besucherinnen und Besucher mehr darüber erfahren, wie AI-Media mit seinen Lösungen die Zukunft der Untertitelung und Barrierefreiheit für Fernsehsender und AV-Profis neu definiert. Zukunftsweisende Innovation auf der ISE 2025 AI-Media setzt mit seinen KI-gestützten Technologien, die sich nahtlos in SDI- und IP-Infrastrukturen integrieren lassen und fortschrittliche API- und GPI- Funktionen unterstützen, neue Maßstäbe für barrierefreie Workflows. Den Besucherinnen und Besuchern des Standes von AI-Media werden folgende Technologien vorgestellt: * LEXI Live AI-gesteuerte Untertitel: Erzielen Sie beispiellose Präzision, Reaktionsfähigkeit in Echtzeit und außergewöhnliche Kosteneffizienz. * Mehrsprachige Untertitelung und Übersetzung: Überwinden Sie Sprachbarrieren mit Echtzeit-Übersetzungen, mit denen sich ein globales Publikum mühelos verbinden kann. * Branchenführende Encoder-Technologie: Entdecken Sie die zuverlässigen SDI- und IP-Video-Encoder von AI-Media, die von führenden Sendeanstalten für ihre außergewöhnliche Leistung sowohl in Präsenz- als auch in Streaming- Umgebungen geschätzt werden. * Exklusiver Vorgeschmack - LEXI Voice: Erleben Sie die Zukunft der Echtzeit- Sprachübersetzung mit LEXI Voice, der bahnbrechenden Technologie von AI- Media, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen und die Branche revolutionieren wird. Die Zukunft barrierefrei gestalten ?Für AI-Media ist Barrierefreiheit mehr als nur die Einhaltung von Vorschriften - sie ist der Grundstein für eine inklusive und global vernetzte Welt", so James Ward, Chief Sales Officer bei AI-Media. ?Indem wir Innovation mit Funktionalität verbinden, liefern wir skalierbare Lösungen, die es Sendern und AV-Profis ermöglichen, ein breites Publikum zu erreichen, gesetzliche Anforderungen wie die EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit zu erfüllen und die Art und Weise, wie Inhalte erlebt werden, zu revolutionieren. Die ISE 2025 ist eine hervorragende Gelegenheit, die transformative Kraft unserer Technologie zu demonstrieren." Die EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit Mit dem Inkrafttreten der EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit am 28. Juni 2025 stehen Rundfunk- und Fernsehanstalten sowie AV-Fachleute vor der Herausforderung, die Einhaltung der Barrierefreiheit zu gewährleisten. Die fortschrittlichen Lösungen von AI-Media erfüllen diese Anforderungen souverän und bieten eine nahtlose Integration und Skalierbarkeit bei gleichzeitiger Steigerung des Zuschauerengagements. Weshalb die ISE für AI-Media wichtig ist Mit seinem Debüt auf der ISE unterstreicht AI-Media sein Engagement für Innovation, Zusammenarbeit und Leadership im AV-Sektor. Die ISE ist eine hervorragende Gelegenheit, sich mit Branchenführern auszutauschen, aktuelle Trends zu erkunden und strategische Partnerschaften mit AV-Systemintegratoren in ganz Europa aufzubauen. Besuchen Sie AI-Media auf der ISE 2025 Verpassen Sie nicht die Chance, die innovativen Lösungen von AI-Media auf der ISE 2025 zu erleben. Besuchen Sie den Stand Nr. 4G500, um Live-Demonstrationen zu sehen und zu erfahren, wie AI-Media Ihre Strategien für Barrierefreiheit und Sprache revolutionieren kann. Um ein Treffen zu vereinbaren oder mehr zu erfahren, besuchen Sie ai-media.tv (https://www.ai-media.tv/). Über AI-Media AI-Media wurde 2003 in Australien gegründet und ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich auf Lösungen für KI-Sprach- und Untertitelungs- Workflows spezialisiert hat. Als globaler Marktführer stellt AI-Media hochwertige KI-gestützte Lösungen für die Untertitelung und Übersetzung von Live-Übertragungen und aufgezeichneten Inhalten für ein breites Spektrum von Kunden und Märkten auf der ganzen Welt bereit. Im Februar 2024 präsentierte AI- Media erstmals bahnbrechende Daten, die die Überlegenheit seines KI- Untertitelungsprodukts LEXI gegenüber herkömmlichen, teureren menschlichen Arbeitsabläufen belegen. Mit umfassender Branchenerfahrung und ausgefeilter KI- Technologie zur Entwicklung von Lösungen, die Prozesse optimieren und vereinfachen, unterstützt AI-Media führende Rundfunkanstalten, Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit dabei, die nahtlose Zugänglichkeit und Inklusivität ihrer Inhalte sicherzustellen. AI-Media (ASX: AIM) hat am 15. September 2020 den Handel an der ASX aufgenommen. Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3a29c6c8-afbd-4ea8- a1aa-bfced9437813 °