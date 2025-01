Kein großer Aufschwung - Akzo Nobel bleibt mit Prognose hinter Erwartungen zurück

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der niederländische Farbenkonzern Akzo Nobel sieht für 2025 keinen deutlichen Marktaufschwung und kann seinen Gewinn wohl nicht so stark wie von Analysten erhofft ausbauen.

Für dieses Jahr rechnet Akzo mit einem bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) von mehr als 1,55 Milliarden Dollar, wie der Hersteller von Dulux-Farben am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einem Anstieg auf 1,58 Milliarden Dollar gerechnet. Anleger reagierten enttäuscht: Akzo-Aktien fielen an der Börse in Amsterdam um fast fünf Prozent.

Im vergangenen Jahr stieg das Ergebnis um drei Prozent auf 1,478 Milliarden Euro, während der Umsatz mit 10,71 Milliarden Euro in etwa auf Vorjahresniveau stagnierte. Der Konzern hatte im Zuge eines Restrukturierungsprogramms Werksschließungen in Irland, den Niederlanden und Sambia angekündigt. Bis Ende 2025 sollen weltweit rund 2000 Stellen gestrichen werden – das entspricht mehr als fünf Prozent der Belegschaft.

