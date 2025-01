Leitzins sinkt in Schweden zum fünften Mal in Folge

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Stockholm (Reuters) - Die schwedische Zentralbank hat ihren Leitzins wegen der schwachen Konjunktur erneut gesenkt.

Der Zinssatz werde von 2,50 auf 2,25 Prozent zurückgenommen, teilten die Währungshüter am Mittwoch mit. Sie hatten Ende 2024 angekündigt, nur noch einmal in diesem Senkungszyklus die Geldpolitik zu lockern - und zwar in der ersten Hälfte 2025.

"Die Leitzinsprognose von Dezember gilt im Wesentlichen, doch ist der Exekutivrat bereit, zu handeln, wenn sich die Aussichten für Inflation und Konjunktur ändern", erklärte die Riksbank. Sie hat die Zinsen damit fünfmal in Folge gesenkt und damit seit Mai vorigen Jahres insgesamt sechsmal - von ursprünglich vier Prozent.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit der Lockerung der Geldpolitik im Januar gerechnet. Die schwedischen Notenbanker haben derzeit vor allem ein Auge auf die maue Konjunktur. Denn die Wirtschaft in dem skandinavischen Land ist in den vergangenen Jahren kaum gewachsen.

