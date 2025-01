Rechenzentren bescheren Elektrotechniker ABB Rekordumsatz

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Trotz des schleppenden Absatzes von Robotern und Ladesäulen für Elektrofahrzeug ist der Schweizer ABB-Konzern 2024 gewachsen.

Der Umsatz des Elektrotechnikunternehmens stieg um zwei Prozent auf den Rekordwert von 32,9 Milliarden Dollar, wie ABB am Donnerstag mitteilte. Die Ausrüstung von Rechenzentren, die vom Boom der künstlichen Intelligenz profitieren, bescherte dem Siemens-Konkurrenten gute Geschäfte. Unter dem Strich verdiente ABB 3,94 Milliarden Dollar, ein Plus von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Analysten hatten einer vom Unternehmen selbst erhobenen Umfrage zufolge mit einem Gewinn von 3,90 Milliarden Dollar und einem Umsatz von 32,6 Milliarden Dollar gerechnet. ABB will die Dividende erhöhen und ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar auflegen.

