EQS-News: SNP: Angebotsfrist für freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von Carlyle startet

Corporate News

Angebotsfrist für die SNP-Aktionäre beginnt heute und endet am 7. März 2025 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main)

Angebotspreis von 61,00 Euro je Aktie

Angebotspreis entspricht einer attraktiven Prämie von 17,2 % auf den volumengewichteten dreimonatigen Durchschnittskurs vor der Ankündigung der Abgabe des Angebots

Carlyle beabsichtigt, SNP nach Abschluss des Übernahmeangebots von der Börse zu nehmen

Heidelberg,31. Januar 2025 – Am heutigen Tag startet die Angebotsfrist für das freiwillige öffentliche Barübernahmeangebot (das „Angebot“) der Succession German Bidco GmbH (die „Bieterin"), einer Holdinggesellschaft, die von Investmentfonds kontrolliert wird, die von der globalen Investmentgesellschaft Carlyle (NASDAQ: CG) beraten und/oder verwaltet werden, für die SNP Schneider-Neureither & Partner SE („SNP" oder das „Unternehmen"). Dem vorausgegangen ist eine Investmentvereinbarung, die im Dezember 2024 geschlossen wurde. Diese begründet eine strategische Partnerschaft, um das langfristige Wachstum von SNP zu unterstützen.

Carlyle bietet den Aktionären von SNP einen Angebotspreis von 61,00 Euro je SNP-Aktie in bar an. Der Angebotspreis beinhaltet eine attraktive Prämie von 13,4 % auf den XETRA-Börsenschlusskurs der SNP-Aktie am 20. Dezember 2024, dem letzten Handelstag vor der Ankündigung der Abgabe des Angebots. Der Angebotspreis entspricht ferner einer Prämie von 17,2 % auf den volumengewichteten dreimonatigen Durchschnittskurs vor der Ankündigung der Abgabe des Angebots. Die Aktionäre haben bis zum 7. März 2025 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) die Möglichkeit, das Angebot anzunehmen.

Carlyle hat sich die Unterstützung des Angebots durch die Aktionäre der SNP mittels eines Aktienkaufvertrags mit dem Mehrheitsaktionär Wolfgang Marguerre über 65,19 % der SNP-Aktien sowie durch unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen mit weiteren Aktionären, die zusammen 11,06 % des gesamten Grundkapitals von SNP darstellen, gesichert. Carlyle hat sich hierdurch und durch den zusätzlichen Erwerb von Anteilen auf dem freien Markt somit bereits 77,55 % des gesamten Grundkapitals von SNP gesichert.

Der Vollzug des Angebots unterliegt üblichen kartellrechtlichen sowie außenwirtschaftsrechtlichen Freigaben. Nach dem Vollzug des Angebots beabsichtigt Carlyle, das Unternehmen von der Börse zu nehmen.

Die Angebotsunterlage, eine unverbindliche englische Übersetzung und weitere Informationen zum Angebot sind auf der folgenden Website veröffentlicht: www.succession-offer.com. Exemplare der Angebotsunterlage können auch kostenlos bei der UniCredit Bank GmbH, Arabellastraße 12, 81925 München, Deutschland, per E-Mail antender-offer@unicredit.deunter Angabe der vollständigen postalischen Anschrift angefordert werden.

Über SNP

SNP (Ticker: SHF.DE) ist mit seiner weltweit führenden Technologieplattform Kyano ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die bei Transformationsvorhaben und für mehr Geschäftsagilität auf wegweisende datengestützte Funktionalitäten setzen. Kyano integriert alle technischen Möglichkeiten und Partnerfunktionalitäten für eine softwarebasierte ganzheitliche Datenmigration und das Datenmanagement. In Kombination mit dem BLUEFIELD-Ansatz setzt Kyano einen weltweiten Industriestandard für die schnelle und sichere Reorganisation und Modernisierung von SAP-zentrierten IT-Landschaften bei gleichzeitiger Nutzung datengesteuerter Innovationen.

Weltweit vertrauen über 3.000 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 20 der DAX 40 und mehr als 100 der Fortune 500 Unternehmen. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeitende an 35 Standorten in 20 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen vorläufigen Umsatz von rund 254 Mio. EUR.

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com



Ansprechpartner SNP

Marcel Wiskow

Director lnvestor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com

presse@snpgroup.com

