Trump zu Absturzursache in Washington: Hubschrauber flog zu hoch

Washington (Reuters) - Nach dem tödlichen Flugzeugunglück in Washington gibt US-Präsident Donald Trump der Besatzung des Armee-Hubschraubers die Schuld an dem verheerenden Unfall.

"Der Blackhawk-Hubschrauber flog zu hoch, viel zu hoch. Er lag weit über der 200-Fuß-Grenze. Das ist doch nicht allzu kompliziert zu verstehen, oder?", schrieb Trump am Freitag in einem Post auf seiner Plattform "Truth Social". US-Militärhubschrauber fliegen regelmäßig eine Route über den Fluss Potomac in der Nähe des stark frequentierten Ronald Reagan Washington National Airport. Aus Sicherheitsgründen ist die Flughöhe bei diesen Hubschrauberflügen auf 61 Meter (200 Fuß) begrenzt. Die Armee reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Bei der Kollision eines Passagierflugzeugs mit einem Militärhubschrauber beim Landeanflug über Washington waren 67 Menschen gestorben. Der Regionaljet von American Airlines mit 60 Passagieren und vier Besatzungsmitgliedern an Bord stürzte in den eiskalten Fluss Potomac. Auch die drei Soldaten im Black-Hawk-Hubschrauber überlebten nicht. Die Ursache für den Zusammenstoß war zunächst unklar. Trump unterstellte bereits der Vorgängerregierung von US-Präsident Joe Biden, wegen der Förderung von Minderheiten mitverantwortlich für die Katastrophe zu sein. Nach seiner Lesart wurden dadurch Standards für Mitarbeiter gesenkt, was die Fähigkeiten der Flugaufsicht geschwächt haben könnte. Beweise für seine Behauptungen lieferte Trump wie häufig nicht.

(Bericht von Phil Stewart, geschrieben von Birgit Mittwollen.; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)