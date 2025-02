IRW-News: Arizona Sonoran Copper Company Inc. : Arizona Sonoran nimmt Plan für Aktionärsrechte an

IRW-PRESS: Arizona Sonoran Copper Company Inc. : Arizona Sonoran nimmt Plan für Aktionärsrechte an

Casa Grande, AZ und Toronto, ON, 3. Februar 2025 - Arizona Sonoran Copper Company Inc. (TSX:ASCU | OTCQX:ASCUF) ("ASCU" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es einen Plan für Aktionärsrechte (der "Rechteplan") verabschiedet hat, der am 31. Januar 2025 in Kraft tritt, gemäß einer Vereinbarung über Aktionärsrechte, die mit der TSX Trust Company als Vertreter der Rechte abgeschlossen wurde.

Der Rechteplan soll sicherstellen, dass alle ASCU-Aktionäre im Zusammenhang mit einem Übernahmeangebot fair behandelt werden, und soll vor "schleichenden Angeboten" schützen, bei denen insgesamt mehr als 20 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens (zusammen die "Stammaktien") durch Käufe erworben werden, die von den geltenden Übernahmeangebotsregeln ausgenommen sind.

Der Rights Plan ähnelt Plänen, die kürzlich von anderen kanadischen Unternehmen angenommen und von ihren Aktionären genehmigt wurden, und wurde nicht als Reaktion auf oder im Vorgriff auf ein anstehendes oder drohendes Übernahmeangebot durchgeführt.

David Laing, unabhängiger Vorsitzender des Board of Directors von ASCU, sagte: "Wir gehen davon aus, dass sich das Vertrauen des Marktes in das Projekt Cactus und in den Zukunftsplan des Managements bis 2025 weiter verbessern wird, und sehen eine positive Veränderung der Bewertung voraus, wenn wir die Risikominderung bei Cactus fortsetzen und die Vormachbarkeitsstudie des Projekts im Laufe dieses Jahres veröffentlichen. In der Zwischenzeit soll der Rights Plan alle ASCU-Aktionäre in die Lage versetzen, einen höheren Wert ihrer Investition zu erzielen, indem er sie vor opportunistischen Parteien schützt, die versuchen könnten, von den derzeit unterbewerteten ASCU-Stammaktien zu profitieren."

Gemäß dem Rechteplan ist mit jeder ausgegebenen und ausstehenden Stammaktie ein Recht verbunden. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Rechteplans können die Rechte ausgeübt werden, wenn eine Person (zusammen mit bestimmten verbundenen Parteien) wirtschaftlicher Eigentümer von 20 % oder mehr der ausstehenden Aktien wird, ohne die Bestimmungen zum "zulässigen Angebot" gemäß dem Rechteplan zu erfüllen. In einem solchen Fall können die Inhaber der Rechte (mit Ausnahme der erwerbenden Person und der mit ihr verbundenen Parteien) ihre Rechte ausüben, um zusätzliche Stammaktien mit einem Abschlag von 50 % auf den dann geltenden Marktpreis der Stammaktien zu erwerben.

Der Bezugsrechtsplan tritt am 31. Januar 2025 in Kraft und muss innerhalb von sechs Monaten nach seiner Annahme von den ASCU-Aktionären ratifiziert werden. Das Unternehmen wird die Ratifizierung des Rechteplans durch die Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung 2025 beantragen, die für einen noch zu bestimmenden Termin im Juni geplant ist. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Bedingungen des Rechteplans wird im Rundschreiben der Geschäftsführung enthalten sein, das den Aktionären im Zusammenhang mit dieser Versammlung zugesandt wird. Eine vollständige Kopie des Rechteplans ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar. Wenn der Rechteplan nicht innerhalb von sechs Monaten nach seiner Verabschiedung von den Aktionären genehmigt wird, wird der Plan zusammen mit den ausstehenden Rechten beendet und verliert seine Gültigkeit.

Weder die Toronto Stock Exchange noch die Aufsichtsbehörde haben die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt oder widerlegt.

Über Arizona Sonoran Copper Company (www.arizonasonoran.com | www.cactusmine.com)

ASCU ist ein Kupferexplorations- und Erschließungsunternehmen mit einer 100%igen Beteiligung am Brownfield-Projekt Cactus. Das Projekt, das sich in Privatbesitz befindet, enthält eine große Porphyr-Kupfer-Ressource und eine kürzlich erstellte PEA aus dem Jahr 2024 schlägt eine Tagebau-Kupfermine der nächsten Generation mit soliden wirtschaftlichen Erträgen vor. Cactus ist ein risikoarmer Kupferentwickler, der von einem staatlich geleiteten Genehmigungsverfahren, einer vorhandenen Infrastruktur, Autobahnen und Bahnlinien vor der Haustür und einem genehmigten Wasserzugang vor Ort profitiert. Das Ziel des Unternehmens ist es, Cactus zu entwickeln und zu einem mittelgroßen Kupferproduzenten mit niedrigen Betriebskosten zu werden, der solide Renditen erwirtschaften und einen langfristigen, nachhaltigen und verantwortungsvollen Betrieb für die Gemeinde, die Investoren und alle Interessengruppen bereitstellen kann. Das Unternehmen wird von einem Managementteam und einem Verwaltungsrat geleitet, die über eine langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Durchführung von Projekten in Nordamerika verfügen und durch globale Kapitalmarkterfahrung ergänzt werden.

Für weitere Informationen

Alison Dwoskin, Direktorin, Investor Relations

647-233-4348

adwoskin@arizonasonoran.com

George Ogilvie, Präsident, CEO und Direktor

416-723-0458

gogilvie@arizonasonoran.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtige Aussagen zu zukunftsgerichteten Aussagen und anderen Sachverhalten

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "Fortschritte", "Erwartung", "Annahmen", "werden", "Zuversicht", "fortsetzen", "könnte", "Lieferung", "Entwicklung", "ermöglichen", "vorhersehen", "schätzen", "ausübbar", "erwarten", "Exploration", "Machbarkeit", "vorwärts", "zukünftig", "generationenübergreifend", "H2 2025", "in einem solchen Fall", "später", "langfristig", "suchen", "können", "Ziel", "ausstehend", "PEA", "anstehend", "PFS", "Plan", "potentiell", "vorläufig", "schlägt vor", "Rechte", "Risiko", "sehen", "Studie", "dann", "sein", "werden" und "noch" oder positive und negative Abwandlungen solcher Wörter, und ähnliche Wörter, Ausdrücke oder Aussagen, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse in der Zukunft erreicht werden können, könnten, dürfen, sollten, würden, werden (oder nicht), auftreten, liefern, ergeben oder unterstützen, oder die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Informationen in der Gegenwart formuliert sein, z. B. in Bezug auf aktuelle Angelegenheiten, die sich fortsetzen können oder die eine zukünftige Auswirkung oder Wirkung haben können. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen jene, die sich auf die Umsetzung und die Auswirkungen des Rechteplans beziehen; die Jahreshauptversammlung des Unternehmens im Jahr 2025 (einschließlich des Zeitplans, der Aufnahme des Rechteplans in das entsprechende Rundschreiben des Managements und der Ratifizierung des Rechteplans auf dieser Versammlung); die vorläufige wirtschaftliche Bewertung 2024 (oder "PEA 2024") und die geplante Vormachbarkeitsstudie (oder "PFS" oder "PFS 2025") (einschließlich der wirtschaftlichen und sonstigen Ergebnisse dieser Studie) sowie der Fortschritt, der Zeitplan für den Abschluss und die Veröffentlichung der PFS 2025; Fortschritte und die Zukunft des Projekts Cactus (einschließlich des Betriebs, der Kupferproduktion, der (wirtschaftlichen oder sonstigen) Renditen, des Marktvertrauens und des Zukunftsplans des Managements); Genehmigungen; Betriebskosten; etwaige Wertsteigerungen und/oder Rückflüsse an die Aktionäre, Nachhaltigkeit und Risiken); und die Ziele, Zukunftspläne und Aussichten des Unternehmens (einschließlich der Tatsache, dass das Projekt ein bedeutender Produzent von Kupferkathoden in Arizona und den USA wird).S., die Nachhaltigkeit des Projekts und die Entwicklung zu einem mittelgroßen Kupferproduzenten). Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen, und alle zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens sind keine Garantie für zukünftige Handlungen, Ergebnisse oder Leistungen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen, die als vernünftig erachtet werden und auf der Grundlage der verfügbaren Fakten zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden. Sollten sich diese Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen und zukünftigen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, gehören auch jene, die im technischen Bericht für das Projekt Cactus, der am 27. August 2024 eingereicht wurde (der technische PEA-Bericht 2024"), sowie im Jahresinformationsblatt des Unternehmens vom 1. April 2024 (das AIF") dargelegt sind und sich als falsch erweisen könnten, 2024 (der "AIF"), der Management's Discussion and Analysis (zusammen mit den begleitenden Jahresabschlüssen) für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr und die im Jahr 2024 endenden und veröffentlichten Quartale (zusammen die "2023-24 Financial Disclosure") und die sonstigen geltenden öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens (zusammen die "Company Disclosure"), die alle auf der Website des Unternehmens unter www.arizonasonoran.com und in seinem Emittentenprofil unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von ASCU erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren zählen unter anderem die Tatsache, dass der Rights Plan auf der Aktionärsversammlung des Unternehmens im Jahr 2025 nicht ratifiziert wird, sowie die "Risikofaktoren" im AIF und die Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren, die im technischen Bericht der PEA 2024 und in der Finanzoffenlegung 2023-24 genannt werden. Die vorstehende Liste der Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren ist nicht erschöpfend; die Leser sollten die umfassendere Erörterung der Geschäftstätigkeit, der Finanzlage und der Aussichten des Unternehmens, die im AIF, in der finanziellen Offenlegung 2023-24 und in anderen Unternehmensoffenlegungen enthalten ist, lesen. Obwohl ASCU versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung (oder wie anderweitig ausdrücklich angegeben), und ASCU lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird oder die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, werden ausdrücklich durch diese Sicherheitshinweise sowie durch die Sicherheitshinweise im AIF, im technischen PEA-Bericht 2024, in der Finanzoffenlegung 2023-24 und in anderen Unternehmensoffenlegungen eingeschränkt.

Vorläufige wirtschaftliche Bewertungen

Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung 2024 (oder PEA 2024), auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird und die im technischen Bericht der PEA 2024 zusammengefasst ist, ist nur eine konzeptionelle Studie über die potenzielle Rentabilität des Kupferprojekts Cactus, und die wirtschaftliche und technische Rentabilität des Projekts wurde nicht nachgewiesen. Die PEA 2024 ist eine vorläufige Studie und bietet nur eine erste Überprüfung des Potenzials und der Planungsoptionen des Projekts auf hohem Niveau; es besteht keine Gewissheit, dass die PEA 2024 realisiert wird. Weitere Einzelheiten zum Projekt und zur PEA 2024, einschließlich der geltenden technischen Anmerkungen und Sicherheitshinweise, entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. August 2024 und dem technischen Bericht zur PEA 2024, die beide auf der Website des Unternehmens unter www.arizonasonoran.com und im Emittentenprofil unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Schätzungen der Mineralressourcen

Bis Mineralvorkommen tatsächlich abgebaut und verarbeitet werden, sind Kupfer- und andere Mineralressourcen nur als Schätzungen zu betrachten. Mineralressourcenschätzungen, die nicht als Mineralreserven klassifiziert sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Die Schätzung von Mineralressourcen ist von Natur aus ungewiss, beinhaltet eine subjektive Beurteilung vieler relevanter Faktoren und kann unter anderem durch , Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, sozio-politische, Marketing- oder andere bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere Faktoren, die in den vorstehenden Warnhinweisen in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen und andere Angelegenheiten beschrieben sind, wesentlich beeinflusst werden. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten "abgeleiteten" Mineralressourcenschätzungen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um die "abgeleiteten" Mineralressourcenschätzungen als "angezeigte" oder "gemessene" Mineralressourcen zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass die "abgeleiteten" Mineralressourcenschätzungen in die Kategorie "angezeigte" oder "gemessene" Mineralressourcen aufgewertet werden. Abgeleitete Mineralressourcenschätzungen dürfen nicht die Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien oder wirtschaftliche Studien bilden, es sei denn, es handelt sich um vorläufige wirtschaftliche Bewertungen. Die Genauigkeit einer Mineralressourcenschätzung hängt von der Quantität und Qualität der verfügbaren Daten sowie von den Annahmen und Einschätzungen ab, die bei der technischen und geologischen Interpretation verwendet werden, die sich als unzuverlässig erweisen können und bis zu einem gewissen Grad von der Analyse der Bohrergebnisse und statistischen Schlussfolgerungen abhängen, die sich letztendlich als ungenau erweisen können. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil einer "abgeleiteten", "angezeigten" oder "gemessenen" Mineralressourcenschätzung jemals in eine höhere Kategorie, einschließlich einer Mineralreserve, aufgewertet werden. Die vom Unternehmen gemeldeten Mineralressourcenschätzungen wurden unter Anwendung von Standards und Definitionen gemäß den Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM-Standards") in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 der Canadian Securities Administrators (NI 43-101") geschätzt, kategorisiert und gemeldet, das die öffentliche Bekanntgabe von wissenschaftlichen und technischen Informationen über Mineralprojekte regelt

U.S.-Leser

Bei den Begriffen "Mineralressource", "gemessene Mineralressource", "angezeigte Mineralressource" und "abgeleitete Mineralressource", wie sie vom Unternehmen veröffentlicht werden, handelt es sich um kanadische Bergbaubegriffe, die in den CIM-Standards (zusammen die "CIM-Definitionen") gemäß NI 43-101 definiert sind. NI 43-101 legt Standards für alle öffentlichen Bekanntmachungen fest, die ein kanadischer Emittent von wissenschaftlichen und technischen Informationen über Mineralienprojekte macht. Diese kanadischen Standards unterscheiden sich von den Anforderungen der United States Securities and Exchange Commission (SEC"), die gemäß Subpart 1300 der Regulation S-K (S-K 1300") für US-amerikanische und bestimmte ausländische berichtende Unternehmen gelten. Dementsprechend sind die Informationen, die die Mineralressourcenschätzungen für das Kupferprojekt Cactus beschreiben, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die in Übereinstimmung mit den geltenden Anforderungen der SEC öffentlich gemeldet werden. Es kann daher nicht zugesichert werden, dass die Mineralressourcenschätzungen für das Projekt dieselben wären, wenn die Schätzungen in Übereinstimmung mit den Berichts- und Offenlegungsanforderungen der SEC gemäß den geltenden US-Bundeswertpapiergesetzen und den darunter liegenden Regeln und Bestimmungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf S-K 1300, erstellt worden wären. Darüber hinaus gibt es keine Garantie dafür, dass eine Mineralressourcen- oder Mineralreservenschätzung, die das Unternehmen gemäß NI 43-101 meldet, die gleiche wäre, wenn das Unternehmen diese Schätzungen gemäß S-K 1300 erstellt hätte.

