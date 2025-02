IRW-News: BlackBerry Limited: Arctic Wolf und BlackBerry melden Abschluss der Übernahme von Cylance

IRW-PRESS: BlackBerry Limited: Arctic Wolf und BlackBerry melden Abschluss der Übernahme von Cylance

WATERLOO, ON und EDEN PRAIRIE, MN / ACCESS Newswire / 3. Februar 2025 / Arctic Wolf® und BlackBerry Limited (NYSE:BB)(TSX:BB), zwei Weltmarktführer im Bereich der Sicherheitssoftware und -dienstleistungen, melden heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme der Endpunktsicherheitslösung Cylance® von BlackBerry durch Arctic Wolf. Die beiden Unternehmen schlossen am 15. Dezember 2024 eine verbindliche Vereinbarung ab.

Wir sind erfreut, dass wir diese entscheidende Transaktion mit BlackBerry abschließen konnten, und freuen uns auf unsere weitere Geschäftsbeziehung mit Arctic Wolf - als Kunde, als Wiederverkäufer des Portfolios an unsere großen staatlichen Kunden und als Aktionär dieses dynamischen, wachsenden Unternehmens, sagte John Giamatteo, Chief Executive Officer von BlackBerry.

Die heutige Einführung von Aurora Endpoint Security ist ein transformativer Schritt für die Art und Weise, wie Unternehmen den Endpunktschutz anwenden, sagte Nick Schneider, President und Chief Executive Officer von Arctic Wolf. Durch die Integration der fortschrittlichen, KI-gestützten Funktionen von Cylance in die Aurora-Plattform und die Verbindung mit der Expertise eines der weltweit größten kommerziellen Security Operations Centers (SOC) unterstützt das Angebot Aurora Endpoint Security von Arctic Wolf die Organisationen bei der Reduzierung des Risikopotenzials durch bessere Prävention und Bedrohungserkennung, bei der Eliminierung von Alarmermüdung und Fehlalarmen und beim Aufbau eines besseren, resilienteren Schutzes.

Aurora Endpoint Security ist das Portfolio fortschrittlicher Endpunktschutzlösungen von Arctic Wolf und darauf ausgelegt, KI-gestützte Prävention und Erkennungsfähigkeiten unmittelbar an den Endpunkt auszuweiten. Aurora Endpoint Security - nahtlos in die Auroa-Plattform von Arctic Wolf integriert - nutzt die Erfahrungswerte von über 10.000 Kunden und mehr als 7 Billionen sicherheitsspezifische Beobachtungen wöchentlich, um fortgeschrittenen und neu entstehenden Bedrohungen entgegenzutreten. Aurora Endpoint Security umfasst vier Lösungen, die maßgeschneidert sind, um die vielfältigen Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen: Aurora Protect, Aurora Endpoint Defense, Aurora Managed Endpoint Defense On-Demand und Aurora Managed Endpoint Defense.

Weitere Informationen über Aurora Endpoint Security erhalten Sie in einem Blog-Beitrag von Nick Schneider, President und CEO von Arctic Wolf.

Erfahren Sie mehr über BlackBerry in einem Blog-Beitrag von John Giamatteo, CEO von BlackBerry.

Über BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) bietet Unternehmen und Regierungen die intelligente Software und Services, die die Welt um uns herum antreiben. Die hochleistungsfähige Grundlagen-Software des Unternehmens mit Sitz in Waterloo, Ontario, ermöglicht es großen Automobilherstellern und Industriegiganten gleichermaßen, sich transformative Anwendungen zu erschließen, neue Ertragsströme zu generieren und innovative Geschäftsmodelle einzuführen, und all dies ohne Einbußen bei Sicherheit und Zuverlässigkeit. Mit einer tiefgehenden Verankerung im Bereich sichere Kommunikation bietet BlackBerry betriebliche Resilienz mit einem umfangreichen, extrem sicheren und umfassend zertifizierten Portfolio für mobile Bedrohungsabwehr, einsatzkritische Kommunikation und Critical-Events-Management.

Nähere Informationen erhalten Sie unter BlackBerry.com und @BlackBerry.

Handelsmarken wie BLACKBERRY und EMBLEM Design sind Marken bzw. eingetragene Marken von BlackBerry Limited. Die exklusiven Rechte an diesen Marken sind ausdrücklich vorbehalten. Alle anderen Handelsmarken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber. BlackBerry ist nicht verantwortlich für Produkte oder Dienste von Drittanbietern.

Über Arctic Wolf

Arctic Wolf® ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Sicherheitsoperationen, das seinen Kunden die Möglichkeit bietet, ihre Cyber-Risiken vor dem Hintergrund moderner Cyber-Angriffe über eine erstklassige Cloud-native Sicherheitsplattform effektiv zu verwalten. Die von Arctic Wolf entwickelte Plattform Aurora erfasst und analysiert mehr als 7 Billionen Sicherheitsereignisse pro Woche und ermöglicht damit eine Cyber-Abwehr in einer noch nie dagewesenen Kapazität und Größenordnung. Firmenkunden jeglicher Größe in zahlreichen Branchen sind damit in der Lage, auf eine gut funktionierende Sicherheitslage, Bereitschaft und langfristige Resilienz vertrauen zu können. Durch die Bereitstellung automatisierter Funktionen zum Schutz vor Bedrohungen und zur Reaktion auf bzw. Behebung von Problemen ermöglicht Arctic Wolf einen erstklassigen Sicherheitsbetrieb auf Knopfdruck, damit seine Kunden ihre wertvollsten Assets in Datengeschwindigkeit verteidigen können. Nähere Informationen über Arctic Wolf erhalten Sie unter arcticwolf.com oder folgen Sie uns auf @AWNetworks bzw. LinkedIn oder Facebook.

© 2025 Arctic Wolf Networks, Inc., alle Rechte vorbehalten. Arctic Wolf, Aurora, Alpha AI, Arctic Wolf Security Operations Cloud, Arctic Wolf Managed Detection and Response, Arctic Wolf Managed Risk, Arctic Wolf Managed Security Awareness, Arctic Wolf Incident Response und Arctic Wolf Concierge Security Team sind entweder Marken oder eingetragene Marken von Arctic Wolf Networks, Inc. oder Arctic Wolf Networks Canada, Inc. und etwaigen Tochtergesellschaften in Kanada, den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Investorenkontakt BlackBerry:

BlackBerry Investor Relations

+1 (519) 888-7465

investorrelations@blackberry.com

Medienkontakt BlackBerry:

BlackBerry Media Relations

+1 (519) 597-7273

mediarelations@BlackBerry.com

Pressekontakt Arctic Wolf:

Ilina Cashiola

ilina.cashiola@arcticwolf.com

QUELLE: BlackBerry

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

