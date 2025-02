Siltronic will weniger Dividende zahlen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Waferhersteller Siltronic will für das vergangene Geschäftsjahr eine niedrigere Dividende zahlen. Vorgeschlagen werde eine Ausschüttung von 0,20 Euro je Aktie, wie das Unternehmen am Montag in München mitteilte. Im Vorjahr waren es noch 1,20 Euro je Aktie gewesen. Die Reduzierung der Dividende sei eine Folge der anhaltenden Nachfrageschwäche und diene vor allem der Unterstützung des organischen Wachstums, hieß es vom Unternehmen. Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate ein Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss. Analysten hatten eine geringere Senkung erwartet.

Siltronic legt am Dienstag vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr vor./nas/he