AKTIE IM FOKUS: Kion an MDax-Spitze - Gewinn und Sparprogramm überraschen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Kion haben nach dem Rücksetzer zu Wochenbeginn wieder an ihren guten Jahresstart angeknüpft. Erfreuliche Geschäftszahlen hatten die Papiere des Gabelstapler-Herstellers am Dienstag zwischenzeitlich um fast neun Prozent auf 38 Euro nach oben gehievt. Dies war der höchste Stand seit Ende Oktober letzten Jahres. Am späten Vormittag stand noch ein Plus von 7,7 Prozent zu Buche. Dies reichte klar für den ersten Platz im kaum veränderten Index der mittelgroßen Werte MDax .

Kion übertraf mit seinem bereinigten operativen Ergebnis im Jahr 2024 die Markterwartungen. Auch der frei verfügbare Barmittelzufluss überraschte positiv. Zudem kündigte das Unternehmen ein Sparprogramm an, dem auch Stellen zum Opfer fallen dürften.

Analyst Lucas Ferhani vom Investmenthaus Jefferies lobte die Geschäftszahlen. Beide Unternehmensbereiche hätten stark abgeschnitten. Als leicht negativen Punkt sieht er derweil den Unternehmenshinweis auf die stärkere Konkurrenz aus China.

Mit dem Kurssprung am Dienstag könnte sich zudem das charttechnische Bild aufhellen. Die Aktien von Kion sprangen zunächst über die viel beachtete 200-Tage-Durchschnittslinie. Diese gilt als Indikator für den langfristigen Trend und verläuft aktuell um die 37 Euro. In diesem Bereich liegen auch einige Zwischenhochs der vergangenen Monate. Sollte diese Widerstandszone nachhaltig überwunden werden, könnte das den Weg für weitere Kursgewinne ebnen. Längerfristig könnte dann das Zwischenhoch von knapp 52 Euro aus dem März 2024 interessant werden./la/mis