ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für AMD auf 125 Dollar - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AMD von 150 auf 125 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Oberflächlich betrachtet seien die Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns ordentlich ausgefallen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in seiner Einschätzung am Mittwoch. Doch das bessere Abschneiden gehe in erster Linie auf das Client- und teils auch auf das Gaming-Geschäft zurück, während das Geschäft mit Rechenzentren deutlich die Erwartungen verfehlt habe. Rasgon senkte seine Schätzungen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2025 / 03:38 / UTC

