ALSO investiert nachhaltig in Infrastruktur - S/4Hana in Portugal im Februar eingeführt

Emmen, Schweiz, 6. Februar 2025 PRESSEMITTEILUNG

ALSO investiert nachhaltig in Infrastruktur - State of the Art IT Ecosystem:

S/4Hana in Portugal im Februar eingeführt

Mit der Zielsetzung der Effizienzsteigerung und zur Maximierung der „Operativen Exzellenz“ in der ALSO Gruppe wurden in den letzten 14 Jahren nachhaltige Investitionen in der IT getätigt. Ergebnis ist eine Systemlandschaft auf dem neusten Stand der Technik, die sich durch Stabilität, Transparenz, Skalierbarkeit und zukünftige Ausbaufähigkeit auszeichnet.

ERP-Systeme

Im Rahmen der Harmonisierung der ERP-Systeme wurden insgesamt 35 SAP R/3 Implementierungen durchgeführt. Effizienzsteigernde Entwicklungen kommen so direkt für die gesamte Gruppe zum Einsatz. Der nächste Schritt, die Einführung der cloudbasierten ERP-Lösung SAP S/4 HANA, wird bis 2029 gruppenweit durchgeführt. Ein wichtiger Meilenstein wurde mit dem erstem Go-Live bei ALSO Portugal erreicht. Risikominimiert wird sukzessive Gesellschaft für Gesellschaft auf das neue System umgestellt.

Neben einer wachstumsunterstützenden Skalierbarkeit weist das System ein hohes Mass an Integrationsfähigkeit, Flexibilität, bessere Automatisierungsmöglichkeiten, sowie ein modernes Arbeitsumfeld auf. Dadurch werden zusätzliche Steigerungen der Produktivität bei ALSO erwartet.

BI und CRM

Auf Basis der durch die vorher beschriebenen Massnahmen geschaffenen zentralen Datenbasis, werden mithilfe moderner Monitoringsysteme laufend automatisierte Analysen erstellt, die die Grundlage für fundierte Entscheidungsfindungen bilden. Das im Jahr 2013 eingeführte BI-System wird vom ALSO Team zur Detailanalyse der Geschäftsdaten und zur Optimierung der Profitabilität genutzt. Seit 2015 fungiert das mit dem BI verbundene CRM-System als Werkzeug zur Beschleunigung unserer Vertriebsaktivitäten. Durch Analyse kundenrelevanter Daten werden die Vertriebsaktivitäten optimiert und die Verkaufschancen erhöht.

WMS

Die hohe Anzahl an Artikeln sowie die Notwendigkeit ständiger Optimierung des Working Capitals und der logistischen Prozesse erfordern den Einsatz eines zentralen Lagerverwaltungssystems. Die Einführung in 21 Standorten führt zu einer Zentralisierung von Wartung, Support und Entwicklung, was wiederum die operative Exzellenz nachhaltig beeinflusst.

KI

Die Implementierungen von SAP SuccessFactors als zentrales HR-System und Eightfold als Talent Management Plattform sorgen für eine effiziente Ausführung interner Verwaltungsprozesse, schaffen Transparenz im Bereich der Personaldaten und unterstützen bei der Entwicklung unserer Mitarbeiter und bei der Identifizierung talentierter Kandidaten. Auch diese KI-basierten Systeme sind neuester Stand der Technik.

Der Einsatz von Software-Robots und seit einigen Jahren von Künstlicher Intelligenz sind ein weiterer Beitrag zur operativen Exzellenz. ALSO-spezifische KI Anwendungen beschleunigen Prozesse und befreien Mitarbeiter von automatisierbaren Tätigkeiten.

Sicherheit

Bei regelmässigen Penetrationstests externer Cybersecurity-Experten wird die Resilienz der Systemlandschaft überprüft und bewertet. Bei Bedarf werden Schwachstellen eliminiert. Durch permanente Ausbildung werden unsere Mitarbeiter für die Gefahren von Cyberangriffen sensibilisiert und auf etwaige Attacken vorbereitet. Kontinuierliche Analysen der Bedrohungslage dienen als Basis für proaktive Abwehrmassnahmen.

Datencenter

Gespiegelte Datencenter, ausgestattet mit aktueller energieeffizienter Technik und unter Berücksichtigung höchster Sicherheitsstandards errichtet, bilden zusammen mit der Cloud die hybride Infrastruktur der ALSO. Eine hohe Performance, Vermeidung von Datenverlust und eine robuste Ausfallsicherheit sind Vorrausetzung zur optimalen Unterstützung des Business.

Digitale Plattformen

Die intern betriebenen Plattformen wie Webshop, Cloud, IoT, Virtualisierung, AI und Cybersecurity werden unseren Kunden und deren Kunden zur Optimierung und Stabilisierung ihrer Operationen angeboten. Dies führt zu einer Erweiterung unserer vertrieblichen Angebote und zur Verbesserung unserer Profitabilität.



Ingo Adolphs, CTO der ALSO Holding AG: „Mit den getätigten Investitionen verfügt das ALSO Ökosystem über eine zukunftssichere, hoch performante und stabile Systemumgebung, die das weitere Wachstum des Unternehmens ideal unterstützt.“

Kilian Maier

E-mail: kilian.maier@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 30 Ländern Europas sowie in insgesamt 144 Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von rund 135 000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 800 Vendoren in über 1 540 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie digital Plattformen für IoT, Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs.

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes.

