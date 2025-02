Deutsche Börse AG: Steigende Volatilität treibt die Handelsaktivitäten an!

Mehr als nur ein Handelsplatzbetreiber

Die Deutsche Börse AG ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das eine Vielzahl von Märkten und Dienstleistungen für den globalen Kapitalmarkt bietet. Sie agiert nicht nur als Betreiber der elektronischen Handelsplattform XETRA, sondern deckt die gesamte Wertschöpfungskette des Finanzmarktes ab. Dies umfasst auch Aktivitäten im Bereich Handel & Clearing für den Kassa- und Derivatemarkt. Dadurch kann der Konzern sowohl an steigenden Handelsvolumina durch volatile Märkte und zunehmendes Anlegerinteresse an ETFs partizipieren als auch an Absicherungsgeschäften durch institutionelle Anleger auf dem Derivatemarkt, wo insbesondere in Zeiten hoher Volatilität oder wirtschaftlicher Unsicherheit ein erhöhter Bedarf besteht. Obendrein agiert der Konzern im Clearing-Bereich, wo das zentrale Clearing für den Terminhandel übernommen und das Risiko zwischen Käufer und Verkäufer minimiert werden. Höhere Clearingvolumina werden dabei durch regulatorische Anforderungen und den Trend zu zentralisiertem Clearing begünstigt.