Trading-Chance Thyssen: 95%-Chance für Risikofreudige

Auch diese Woche beginnt mit neuen Zoll-Drohungen seitens Donald Trump. Diesmal betrifft es die Stahlindustrie. Der amerikanische Präsident beabsichtigt, Stahl- und Aluminium-Importe in die USA mit 25% Zöllen zu belegen. Zum Wochenbeginn gerieten dadurch einige europäische Stahlwerte unter Druck, darunter auch die Papiere von Thyssen Krupp. Hier eröffnet sich nach einer längeren Erholungsstrecke nun eine spannende Trading-Chance mit einem Inline-Optionsschein.

Nach jahrelanger Talfahrt und einer gravierenden Underperformance von Thyssen gegenüber dem breiten Aktienmarkt, fand die Aktie im Herbst 2024 endlich einen Boden bei etwa 2,8 Euro. Von dort aus erholten sich die Notierungen auf nunmehr 4,58 Euro. Wir wissen, dass sich Märkte in einem ständigen Wechsel zwischen Trend und Konsolidierung, zwischen direktionalen und nicht direktionalen Phasen, befinden. Nach einer sehr langen Trendphase (erst abwärts, dann aufwärts) mehren sich nun die Zeichen für eine bevorstehende Konsolidierung und einen Übergang in eine Seitwärtsphase. Einerseits haben wir eine angespannte wirtschaftliche Lage und etliche Unsicherheiten, was die Kurse eines Unternehmens wie Thyssen nicht senkrecht gen Himmel schießen lässt. Andererseits stabilisiert sich das Unternehmen vermeintlich ein wenig, wodurch auch ein kompletter Einbruch der Notierungen eher unwahrscheinlich erscheint.

Zwischen Unterstützungs- und Widerstandscluster

Den Bullenmarkt der Aktien seit 2020 hat die Thyssen-Aktie von der ersten Erholungsrallye (bis Frühjahr ´21) abgesehen komplett verpasst. Immer wieder wurden neue Tiefstkurse markiert, ehe es dann im Herbst 2024 gelang, einen vorläufigen Boden zu finden. Bei 2,76 Euro formierte die Aktie ein belastbares Tief und befindet sich seither auf Erholungskurs. Dabei konnte sich der Kurs in der Spitze um fast 80 Prozent von seinem Baisse-Tief erholen. Jüngst wurde die obere Kanalbegrenzung des mehrmonatigen Aufwärtstrendkanals angelaufen. Der Kurs konnte allenfalls kurz darüber hinaus ragen, fiel dann aber postwendend in den Kanal zurück. Die untere Begrenzungslinie befindet sich derzeit bei 4,02 Euro. Eine Pattsituation im Chart ergibt sich nicht nur deshalb, sondern auch, weil sich auf der Unterseite mit den Marken 3,95 Euro, 4,16 Euro und 4,32 Euro drei horizontale Unterstützungen zu einem Cluster formieren. Auf der Oberseite wiederum sind horizontale Widerstände bei 5,08 und 5,46 Euro ein charttechnisches Hindernis. Bei 4,73 Euro verläuft gegenwärtig zudem die große (blaue) Abwärtstrendlinie. Bislang scheitert der Kurs von Thyssen hieran wieder und wieder.

Quelle: www.tradingview.com

Stagnation!

Mit diesem Wort lässt sich die vermeintliche Perspektive für Thyssen Krupp sehr treffend beschreiben. Gewinn, Cashflow, Dividende – all diese Zahlen zeigen für die jüngste Vergangenheit, wie auch für die Zukunft eine absolute Stagnation. Es wird zwar nicht wieder schlimmer, wenn man sich die Prognosen und Schätzungen des Unternehmens betrachtet, doch viel besser wird es eben auch nicht. Somit ist aus fundamentaler Sicht das wahrscheinlichste Szenario eine Seitwärtsbewegung im Korridor der letzten Monate. Die Netto-Marge ist mit -4,3% sogar negativ. Die Dividende beträgt aktuell 0,15 Euro je Aktie.

Seitwärts partizipieren mit Inline-Optionsscheinen

Während die klassischen Handelsrichtungen Long (steigende Kurse) oder Short (fallende Kurse) gängige Praxis für das Gros der privaten Händler sind, gibt es spannende Produkte, mit denen sich in Seitwärtsmärkten tolle Renditen erzielen lassen. Ein Inline-Optionsschein ist mit einer festgelegten Laufzeit ausgestattet, innerhalb derer ein spezifischer Kurs-Korridor nicht verletzt werden darf. Verweilt der Aktienkurs über die gesamte Laufzeit in der Kursspanne, ohne dass die obere und untere Barriere erreicht werden, so erhält man die maximale Auszahlung. Wer Inline-Optionsscheine handelt sollte idealer Weise die Laufzeit so wählen, dass er die Entwicklung des Basiswertes bis zum „Auslauf-Datum“ gut einschätzen kann. Zudem sind die beiden Barrieren lieber etwas weiter entfernt zu setzen, damit es auch wahrscheinlich wird, dass man die Auszahlung am Laufzeitende erhält.

Inline Optionsschein auf Thyssen

Für diese Trading-Chance haben wir einen Inline-Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat eine Laufzeit bis 18.7.2025. Die obere K.O.-Barriere liegt bei 5,8 Euro, die untere Knockout-Schwelle bei 3,50 Euro. Der maximale Auszahlungsbetrag am Laufzeitende ist an die Bedingung gekoppelt, dass weder die untere, noch die obere K.O.-Schwelle bis zum Laufzeitende verletzt werden. In dem Fall würden am Laufzeitende 10 Euro ausgezahlt, was bei einem gegenwärtigen Kurs des Inline-Optionsscheins von 5,13 Euro 94,9% Gewinn-Chance bedeuten würde. Bitte beachten Sie aber, dass im Falle einer Verletzung von einer der beiden Schwellen, das Produkt ausgeknocked würde und somit wertlos verfällt. Darum ist eine vorgelagerte Absicherung bei 3,6 Euro für die untere Schwelle und bei 5,7 Euro in der Aktie für die obere K.O.-Barriere sinnvoll. Die WKN lautet UG2A8K.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 4,73 Euro, 5,08 und 5,46 Euro

Unterstützungen: 3,95 Euro, 4,16 und 4,32 Euro

Inline Optionsschein auf Thyssen Krupp

Basiswert Thyssen Krupp WKN UG2A8K ISIN DE000UG2A8K9 Untere K.O.-Barriere 3,50 Euro Obere K.O.-Barriere 5,80 Euro Laufzeit 18.7.2025 Typ Inline Optionsschein Emittent UniCredit Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende 10 Euro Stop-Loss in der Aktie für obere Schwelle 5,70 Euro Stop-Loss in der Aktie für untere Schwelle 3,60 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

