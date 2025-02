Trump: Musk wird Behörden-Missbrauch von hunderten Milliarden Dollar aufdecken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump erwartet nach eigenen Worten, dass sein Sonderbeauftragter Elon Musk bei einer Überprüfung von Ministerien Betrug und Missbrauch in dreistelliger Milliardenhöhe aufdecken wird.

"Ich werde ihm sehr bald, vielleicht in 24 Stunden, sagen, dass er das Bildungsministerium überprüfen soll", sagte Trump in Interview-Auszügen mit dem Sender Fox News, die am Sonntag veröffentlicht wurden. Dann werde er sagen: "Lasst uns das Militär überprüfen", sagte Trump weiter. "Wir werden Milliarden, Hunderte von Milliarden Dollar an Betrug und Missbrauch finden."

Musk wurde von Trump beauftragt, die Bemühungen um eine Verringerung des Personalbestands bei US-Bundesbehörden anzuführen. Im Rahmen dieser Initiative haben sich Musks Mitarbeiter Zugang zu vertraulichen Informationen in den Computersystemen verschiedener Regierungsbehörden verschafft. Kritiker sagen, dass dies wahrscheinlich illegal ist. Es bestehe die Gefahr, dass geheime Informationen preisgegeben würden und das ganze Behörden ohne Zustimmung des Kongresses abgebaut werden. Musks Unternehmen haben auch Verträge mit dem Verteidigungsministerium, was Sorgen vor erheblichen Interessenkonflikten geschürt hat.

Das Pentagon steht seit langer Zeit parteiübergreifend wegen des Vorwurfs der Verschwendung und Ineffizienz in der Kritik. Demokraten und Gewerkschaften sind jedoch der Meinung, dass Musks Abteilung für Regierungseffizienz nicht über das nötige Fachwissen verfügt, um das Pentagon umzustrukturieren. Das Verteidigungsministerium hat aktuell ein Jahresbudget von 895 Milliarden Dollar.

