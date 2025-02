AKTIE IM FOKUS: Deutsche Börse vor Jahreszahlen am Abend mit weiterem Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Börse haben am Dienstag vor der Bekanntgabe der Jahreszahlen am Abend ihren jüngsten Rekordlauf fortgesetzt. Der Kurs kletterte am späten Vormittag im Xetra-Handel um gut ein Prozent auf 243,40 Euro. Damit lag der Wert im Dax-Spitzenfeld .

Das Unternehmen legt gegen 19 Uhr - also nach Ende des Xetra-Handels - seine Zahlen für das vergangene Jahr vor. Die Deutsche Börse hatte mehrmals die Prognose angehoben und rechnet mit deutlichen Zuwächsen. 2024 dürfte der Konzern dank guter Geschäfte mit Dienstleistungen rund um die Kapitalmärkte und Übernahmen daher so viel umgesetzt und verdient haben wie noch nie.

Der Ende des vergangenen Jahres ausgeschiedene Ex-Chef Theodor Weimer hatte den Börsenbetreiber unabhängiger von der Entwicklung der Anleihe- und Finanzmärkte gemacht, unter anderem, indem er das Geschäft mit Daten und Währungen ausgebaut hat. Investoren goutieren diesen Kurs.

In Weimers Amtszeit von Anfang 2018 bis Ende 2024 war der Kurs der Deutsche-Börse-Aktie um rund 130 Prozent nach oben geklettert - damit zählten die Papiere in diesem Zeitraum zu einem der stärksten deutschen Standardwerte.

Sein Nachfolger Stephan Leithner kann daran anknüpfen. In diesem Jahr legte der Kurs bisher um neun Prozent zu. Gemessen am Börsenwert von knapp 46 Milliarden Euro liegt die Deutsche Börse im vorderen Mittelfeld der 40 Dax-Titel, nachdem sie Ende 2017 noch im unteren Mittelfeld bei damals noch 30 Werten im Dax gelegen hatte.

Analysten sehen allerdings überwiegend keine Luft mehr nach oben, auch wenn immer noch 15 der 25 von Bloomberg erfassten Experten den Kauf empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit knapp 242 Euro aber leicht unter dem aktuellen Niveau./zb/ag/jha/