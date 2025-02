ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt KWS Saat auf 'Buy' - Ziel 92 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Eine höhere Kostenbasis des Saatgutproduzenten dürfte niedrigere Schätzungen nach sich ziehen, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Alles in allem sei der positive Anlagehintergrund bei KWS aber intakt./bek/tih

