ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 85 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 85 Franken auf "Neutral" belassen. Mit dem Wechsel des Verwaltungsratspräsidenten könne bei dem Nahrungsmittelkonzern ein neues Kapital aufgeschlagen werden, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2025 / 21:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2025 / 00:15 / BST

