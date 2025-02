IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel sichert sich 3,4 Millionen Dollar Bundeszuschuss zur Förderung einer bahnbrechenden Kohlenstoffspeichertechnologie

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel sichert sich 3,4 Millionen Dollar Bundeszuschuss zur Förderung einer bahnbrechenden Kohlenstoffspeichertechnologie

Höhepunkte:

- Das IPT-Karbonisierungsverfahren von Canada Nickel verwandelt Abraum aus dem Nickelbergbau in eine dauerhafte Kohlenstoffspeicherlösung.

- Das Crawford Nickel Sulphide Project ist als eine der größten Kohlenstoffspeicheranlagen Kanadas geplant.

TORONTO, 12. Februar 2025 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der kanadischen Regierung für eine Finanzierung in Höhe von 3,4 Millionen $ ausgewählt wurde, um die Entwicklung von Canada Nickels firmeneigenem In-Process Tailings (IPT)-Karbonisierungsverfahren auf Pilotanlagenebene zu unterstützen.

Das IPT-Karbonisierungsverfahren verwandelt die Abraumhalden des Nickelbergbaus in eine dauerhafte Kohlenstoffspeicherlösung und Canada Nickel hat für dieses Verfahren ein Patent angemeldet. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Nickelsulfidprojekt Crawford, wurde als eine der größten Kohlenstoffspeicheranlagen Kanadas und als Branchenführer im Bereich des nachhaltigen Bergbaus und des Kohlenstoffmanagements konzipiert.

Canada Nickels IPT-Karbonisierungstechnologie für ultramafische Abraumhalden gilt als geologisch stabile dauerhafte CO2-Speicherlösung. Sobald das Crawford Nickel Sulphide Project in Betrieb ist, hat es das Potenzial, während seiner Spitzenproduktionszeit jährlich bis zu 1,5 Millionen Tonnen CO2 zu binden. Es wird erwartet, dass während der 41-jährigen Lebensdauer des Projekts 54 Millionen Tonnen gespeichert werden können, was es zu einem der größten Kohlenstoffspeicher in Kanada und Ontario macht.

Mark Selby, CEO der Canada Nickel Company, bedankte sich für die Finanzierung durch die kanadische Regierung und erklärte: "Dieser Beitrag ist ein Beweis für die Kraft von Innovation und Zusammenarbeit. Mit der Unterstützung der kanadischen Regierung verwandeln wir Bergbauabfälle in eine Lösung für den Klimawandel und schaffen so ein Vermächtnis der Umweltverantwortung und der nachhaltigen Ressourcenentwicklung. Die IPT-Karbonisierung in Kombination mit dem Potenzial für mehrere Crawford-ähnliche Lagerstätten im Timmins Nickel District bildet die Grundlage für einen weltweit einzigartigen kohlenstofffreien Industriecluster im Nordosten Ontarios."

Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des Energy Innovation Program - Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) Research, Development, and Demonstration (RD&D) Call for Proposal von Natural Resources Canada. Das Projekt steht in engem Zusammenhang mit den Zielen der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen, nämlich der Charakterisierung und Entwicklung einer sicheren, dauerhaften CO2-Speicherung, und unterstützt die allgemeinen Ziele der kanadischen Regierung ( ), die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und innovative saubere Energietechnologien zu fördern.

"Der Beitrag der Regierung zu Canada Nickel wird dazu beitragen, die Technologien für das Kohlenstoffmanagement in Kanada voranzutreiben. Dies steht im Einklang mit unserer Strategie für das Kohlenstoffmanagement, die eine Multimilliarden-Dollar-Industrie für das Kohlenstoffmanagement vorsieht, um zur Verwirklichung der wirtschaftlichen und ökologischen Ziele des Landes beizutragen", sagte Marc G. Serre, MP Nickel Belt und parlamentarischer Sekretär des Ministers für Energie und natürliche Ressourcen.

Canada Nickel freut sich darauf, seine Arbeit mit indigenen Völkern, Regierungen und Interessengruppen fortzusetzen, um die nachhaltige Erschließung kritischer Bodenschätze voranzutreiben und gleichzeitig die dringende Herausforderung des Klimawandels zu bewältigen.

Über das Unternehmen Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel zu liefern, das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel Sulphide Project im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby, Geschäftsführer

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

Sydney Oakes, Direktorin für Beziehungen zu Einheimischen und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 905-929-7151

E-Mail: sydneyoakes@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen könnten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die Patentanmeldung für das IPT-Karbonisierungsverfahren des Unternehmens, der Bau von Verarbeitungsanlagen, das Potenzial des Crawford-Nickelsulfidprojekts ("Crawford"), die Fähigkeit des Unternehmens, das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern, das Potenzial für mehrere Crawford-ähnliche Lagerstätten im Nickeldistrikt Timmins, die kontinuierliche Arbeit des Unternehmens mit indigenen Völkern, Regierungen und Interessenvertretern, um die nachhaltige Erschließung kritischer Mineralressourcen voranzutreiben, und die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Canada Nickel wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Es gibt keine Zusicherungen, dass Crawford in Produktion gehen wird. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören u.a: die Unfähigkeit, das Darlehen zurückzuzahlen oder die in der Darlehensvereinbarung festgelegten Verpflichtungen einzuhalten; die tatsächlichen Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten; Projektverzögerungen; die Unfähigkeit, die für den Abschluss der Erschließung erforderlichen Mittel aufzubringen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; künftige Metallpreise oder Projektkosten könnten erheblich abweichen und eine Kommerzialisierung unwirtschaftlich machen; die Verfügbarkeit von alternativen Nickelquellen oder Ersatzstoffen; die tatsächliche Nickelgewinnung; die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen der geltenden Gesetze; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Unfälle, Arbeitskonflikte, die Verfügbarkeit und Produktivität qualifizierter Arbeitskräfte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Kriege; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen, notwendiger Zulassungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten; Schätzungen der Mineralressourcen und wirtschaftliche Studien in Bezug auf Crawford könnten sich aus beliebigen Gründen als ungenau erweisen; und selbst wenn Crawford in Produktion geht, gibt es keine Garantie, dass der Betrieb rentabel sein wird. Obwohl Canada Nickel versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die erwartet, geschätzt oder beabsichtigt wurden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und Canada Nickel lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78470

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78470&tr=1

