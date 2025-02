ROUNDUP: EssilorLuxottica erhöht Umsatz kräftig - Smartbrille läuft - Kurssprung

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im vergangenen Jahr den Umsatz kräftig gesteigert und unerwartet profitabel gewirtschaftet. Auch das Geschäft mit sogenannten Smartbrillen lief gut. Der Konzern profitierte von einer starken Entwicklung in Nordamerika und vom Kauf des Streetwear-Labels Supreme. Nach der Zahlenvorlage am Vorabend nach Börsenschluss in Europa legte der Kurs der Aktien am Donnerstag kräftig zu.

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten insgesamt sehr gut an. Die Aktie gewann gegen Mittag auf einem Rekordhoch fast fünf Prozent auf 289,40 Euro. Sie war damit einer der stärkeren Werte im EuroStoxx 50 , der ebenfalls zulegte. Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica liegt inzwischen bei rund 132,5 Milliarden Euro.

Die US-Großbanken JPMorgan und Goldman Sachs erhöhten nach der Zahlenvorlage ihre Kursziele von 255 auf 280 Euro beziehungsweise von 260 auf 295 Euro. Beide behielten ihre positiven Bewertungen mit "Overweight" und "Buy" bei.

Der Optikkonzern habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Goldman-Sach-Analystin Louise Singlehurst. Herausragend seien die Produktionsziele und Signale für Smartbrillen. Hier gehe man 2026 "steil". Auch JPMorgan-Analystin Chiara Battistini hält die längerfristige Story mit einer Umsatzbeschleunigung und neuen, bahnbrechenden Produkten für intakt.

Der Konzern mit Marken wie Ray Ban und Oakley ist Weltmarktführer für Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen. Der Umsatz legte 2024 um 4,4 Prozent auf 26,5 Milliarden Euro zu. Im Tagesgeschäft verdiente der Konzern etwas mehr als erwartet. Die um Sondereffekte bereinigte operative Gewinnmarge kletterte um 0,5 Prozentpunkte auf 17 Prozent, wie das französisch-italienische Unternehmen am Vorabend in Charenton-le-Pont mitgeteilt hatte. Analysten hatten etwas weniger erwartet. Unter dem Strich stieg der Gewinn um drei Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr soll bei 3,95 Euro je Aktie liegen.

In den kommenden Jahren bis 2026 will das Management die Profitabilität nach wie vor auf 19 bis 20 Prozent erhöhen. Der bestätigte mittelfristige Ausblick untermauere seine positive Sicht auf die Aktie, erklärte Jefferies-Analyst Julien Dormois. EsilorLuxottica sei innovativ und ein struktureller Marktanteils-Gewinner in einem wachsenden Markt. Auch die Kooperation mit Meta rechtfertigt aus seiner Sicht einen Bewertungsaufschlag./jha/jsl/Stk