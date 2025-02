Versicherer erwarten fünf Prozent Wachstum - Talsohle wohl überwunden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die deutschen Versicherer blicken zuversichtlich nach vorn und peilen für 2025 auch dank teurerer Kfz-Policen ein stabiles Einnahmenwachstum an.

"Die Versicherer gehen davon aus, dass sie dieses Jahr spartenübergreifend ein Beitragsplus von fünf Prozent auf 250 Milliarden Euro erreichen", sagte der Präsident des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Norbert Rollinger, am Donnerstag. Die Assekuranz habe aufgrund der sehr schnellen Zinsanstiege und der hohen Unsicherheit drei schwierige Jahre hinter sich. "Die Talsohle scheint nun überwunden." 2024 verzeichnete die Versicherungswirtschaft einen Beitragszuwachs von 5,3 Prozent auf 238 Milliarden Euro.

Für die Schaden- und Unfallversicherung erwartet der GDV für 2025 ein Beitragsplus von 7,5 Prozent auf 99 Milliarden Euro. Die Nachholeffekte der Inflationsentwicklung hätten sich inzwischen deutlich abgemildert, sagte Rollinger. "Allerdings erwarten wir in der Kfz-Versicherung erneut ein zweistelliges Wachstum der Beitragseinnahmen, was sich auf das Gesamtwachstum auswirkt", erklärte der Verbands-Chef. "Wenn es nicht zu außergewöhnlichen Belastungen durch Naturgefahren kommt, dürften die Kfz-Versicherer nach drei Jahren mit teilweise sehr hohen Verlusten in 2025 wieder eine schwarze Null schreiben."

Im vergangenen Jahr habe die Kfz-Versicherung das Ergebnis der Schaden- und Unfallversicherung weiter belastet. "Hier standen jedem eingenommenen Euro Ausgaben von einem Euro und sechs Cent gegenüber", sagte Rollinger. Das bedeute zwar immer noch einen versicherungstechnischen Verlust von rund zwei Milliarden Euro - "ist aber eine Verbesserung zum Vorjahr".

Für die Private Krankenversicherung prognostiziert der GDV für 2025 ein Beitragsplus von 7,5 Prozent auf 56 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr hatte es 6,3 Prozent Wachstum gegeben.

In der Lebensversicherung werden die Beitragseinnahmen in diesem Jahr laut GDV-Prognose um 1,3 Prozent auf knapp 96 Milliarden Euro zulegen. "Hier dürften sich steigende Löhne, rückläufige Inflationsraten und die aktuelle Zinsentwicklung positiv bemerkbar machen", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. 2024 verbuchten die Lebensversicherer ein Plus von 2,6 Prozent.

