Original-Research: TAKKT AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: TAKKT AG - von Montega AG 14.02.2025 / 16:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu TAKKT AG Unternehmen: TAKKT AG ISIN: DE0007446007 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.02.2025 Kursziel: 12,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA Vorläufige Zahlen für FY 2024 operativ in line - Ausblick und Strategie folgen am 27. März TAKKT hat gestern vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2024 vorgelegt, die in der oberen Hälfte der Range der jüngsten Managementguidance lagen. Darüber hinaus schlägt der Vorstand eine Ausschüttung in Höhe der Basisdividende von 0,60 EUR je Aktie vor. Am 27. März wird der neue CEO Andreas Weishaar nicht nur den Geschäftsbericht 2024, sondern auch die neue Strategie des Unternehmens vorstellen. Vorläufige Ergebnisse des FY 2024: Im abgelaufenen Jahr 2024 erzielte TAKKT einen Umsatz von 1.052,9 Mio. EUR (MONe: 1.046,0 Mio. EUR) und verzeichnete damit einen währungsbereinigten Umsatzrückgang in Höhe von 15,4% yoy (Guidance: -15 bis -17% yoy). Die EBITDA-Marge für das Jahr fiel um 370 BP auf 5,3% (adjustiert um Einmaleffekte: 6,9%). Aufgrund eines Impairments auf das Foodservice-Geschäft i.H.v. 63 Mio. EUR (MONe: 40 Mio. EUR) liegt das EBIT mit -40,5 Mio. EUR (MONe: -13,6 Mio. EUR) und das EPS von -0,64 EUR (MONe: -0,24 EUR) erheblich unter unseren Prognosen. Bemerkenswert ist der FCF, der dank einer WC-Verbesserung um 53,4 Mio. EUR einen Wert von 68,0 Mio. EUR erreichte, was einem FCF je Aktie von 1,06 EUR entspricht und die geplante Dividendenausschüttung von 0,60 EUR je Aktie deutlich übertrifft. Umsatzrückgang verlangsamt sich: In Q4 betrug der währungsbereinigte Umsatzrückgang noch 11,5%. Während die Umsätze im Segment Industrial & Packaging (I&P) um 9,4% yoy zurückgingen, verzeichneten die Segmente Office Furniture & Displays (-12,1% yoy) sowie Foodservice (-16,8% yoy) weiterhin zweistellige Schrumpfungsraten. Die Rohertragsmarge litt unter 'Investitionen' in Preise und Lieferfähigkeit sowie dem Abverkauf von Warenbeständen und ließ um 330 BP auf 36,6% nach. Zwei Drittel dieses Rückgangs führt der Vorstand auf einmalige Effekte zurück. Trennung von margenschwachen Randaktivitäten - I&P als Kerngeschäft identifiziert: Das Unternehmen kündigte an, sich von margenschwachen Randaktivitäten zu trennen. So wurde in Q4 die Tochtergesellschaft My Displays mit Verlust veräußert. Außerdem gab der Vorstand bekannt, sich aus dem margenschwachen Bid Contract - Geschäft im Segment Foodservice zurückzuziehen. Hingegen soll das margenstarke Segment I&P, welches erstmals als 'Kerngeschäft' bezeichnet wurde, 'gestärkt' werden. Weitere Details dazu sowie zum Ausblick 2025 werden mit Vorstellung der neuen Strategie am 27. März bekannt gegeben. Bisher heißt es nur qualitativ, dass das Management eine Verbesserung der Umsatz- und Margendynamik im Jahresverlauf erwartet. Fazit: 2024 war ein enttäuschendes Jahr für die TAKKT AG und ihre Aktionäre. Das vierte Quartal zeigte aber einige Lichtblicke und TAKKT bleibt mit einem hohen FCF und einer attraktiven Dividende seinem Ruf treu, Aktionäre mit hohen Ausschüttungen am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Auch wenn die neue Strategie erst am 27. März vorgestellt werden wird, zeichnen sich die Umrisse bereits ab. TAKKT möchte wieder ein verlässlicher Systempartner werden, der die komplexen Serviceansprüche seiner Kunden erfüllt und damit attraktive Margen und eine daraus resultierende wertschaffende Kapitalrendite erwirtschaften will. Wir erwarten einen Turnaround in 2025 und bekräftigen unser Rating 'Kaufen' mit einem Kursziel von 12,50 EUR je Aktie. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. 