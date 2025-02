DAX® - RSI überhitzt – dennoch ein gutes Signal?

Beim DAX® ging am Freitag die vorangegangene Erfolgsserie von reihenweise neuen Allzeithochs zu Ende. Zum ersten Mal in der vergangenen Woche blieb dem Aktienbarometer der Vorstoß auf ein neues Rekordlevel verwehrt. Charttechnisch verharrten die deutschen Standardwerte zudem innerhalb der Handelsspanne vom Donnerstag, wodurch ein klassischer Innenstab entsteht. Letztlich sind das ein paar zaghafte Indizien, dass das Momentum der jüngsten Aufwärtsbewegung zumindest etwas nachlässt. Ein nachhaltiger Rückfall unter das obere Bollinger Band (akt. bei 22.512 Punkten) wäre in diesem Kontext ein weiteres Puzzleteil. Das erneute Aufwärtsgap vom 13. Februar (22.306 zu 22.194 Punkte) definiert aktuelle eine erste wichtige Schlüsselhaltezone. Doch es gibt auch einen Mutmacher: Vergangene Woche hat der RSI für den DAX® einen Wert von über 80 erreicht. Der Oszillator ist also tief in überkauftes Terrain vorgestoßen. Auf Basis der Daten seit 1988 haben wir untersucht, wie sich die deutschen „blue chips“ nach einem RSI > 80 entwickelt haben. Bei einer Trefferquote von 72,58 % notiert der DAX® drei Monate nach einem solchen Signal nochmals 5,58 % fester. Mit anderen Worten: „Was heißgelaufen ist, kann noch weiter heißlaufen!“

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

