OTS: CGI Deutschland B.V. & Co. KG / Der Volkswagen Konzern und der ...

Der Volkswagen Konzern und der IT-Dienstleister CGI vertiefen ihre globale Zusammenarbeit und initiieren das Unternehmen MARV1N als Entwicklungseinheit für konzernweite Digitalisierungsprojekte Montréal, Kanada / Wolfsburg, Deutschland (ots) - Volkswagen Group und CGI vertiefen globale Zusammenarbeit - Partner initiieren Entwicklungseinheit für konzernweite Digitalisierungsprojekte - Ziel ist eine schnelle und effiziente Softwareentwicklung für neue IT-Systeme bei Volkswagen - Konzern-IT-Vorständin Hauke Stars: "Ein weiterer Schritt, um den steigenden Bedarf an Softwareentwicklung im Volkswagen Konzern abzusichern" Der Volkswagen Konzern und CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), einer der weltweit größten IT-Dienstleister, vertiefen ihre globale Zusammenarbeit. Der Volkswagen Konzern stärkt damit langfristig seine Kapazitäten zum weiteren Ausbau einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur der Zukunft. Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit haben beide Partner das Unternehmen MARV1N (sprich: "Marvin") initiiert. Es soll zukünftig als internationale Entwicklungseinheit für konzernweite Digitalisierungsprojekte agieren und die Entwickler bei Volkswagen verstärken. Mit diesen zusätzlichen Kräften plant der Volkswagen Konzern, neue IT-Systeme schneller und effizienter zu entwickeln. Der Volkswagen Konzern treibt die Modernisierung seiner IT-Systemlandschaft voran. Bis 2026 will das Unternehmen hunderte Bestandssysteme durch deutlich weniger, aber leistungsfähigere und konzernweit skalierbare Neuentwicklungen ersetzen. Dies soll schnellere Prozesse ermöglichen und die IT-bezogenen Betriebskosten deutlich senken. Um dieses Ziel zu erreichen, stärkt der Konzern seine Kapazitäten in der Softwareentwicklung. Dies erfolgt vor allem durch den konsequenten Ausbau der internationalen Tochtergesellschaften und durch neue Kooperationsmodelle mit ausgewählten Partnern. "Für die Entwicklung und Fertigung moderner Produkte brauchen wir moderne IT-Systeme. Im Volkswagen Konzern arbeiten wir deshalb an unserer Systemlandschaft der Zukunft: leistungsfähig, markenübergreifend und skalierbar", sagt Hauke Stars, IT-Vorständin im Volkswagen Konzern. "Unsere vertiefte Zusammenarbeit mit CGI ist ein weiterer Schritt, um den steigenden Bedarf an Softwareentwicklungsleistung im Volkswagen Konzern abzusichern." Daher initiieren CGI und Volkswagen das Unternehmen MARV1N als ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von CGI Deutschland. "Mit dieser neuen strategischen Partnerschaft wird sich unsere enge Beziehung zu Volkswagen weiter vertiefen. In Übereinstimmung mit der Digitalisierungsvision und -strategie des Volkswagen Konzerns werden wir zusammen die Generierung von greifbaren Businessmehrwerten für Volkswagen beschleunigen", sagt François Boulanger, President und CEO von CGI. "Im Rahmen der neuen strategischen Partnerschaft werden unsere Software-Architekten, Entwickler und Berater Lösungen und Dienstleistungen bereitstellen, die sowohl auf unserem technologischen Know-how als auch auf dem Expertenwissen von Prozessen im Automotive-Bereich basieren. Wir freuen uns darauf, die bewährten Best Practices, die globalen Fähigkeiten und technologischen Innovationen von CGI in diese neue Partnerschaft einzubringen." Der Volkswagen Konzern erwartet von diesem Kooperationsmodell mehrere Vorteile: Die Mitarbeiter von MARV1N setzen ihre Softwarekompetenz ausschließlich für Projekte bei Volkswagen ein, was die Entwicklungsabläufe beschleunigt. Zudem erwerben die Fachkräfte durch ihre intensive, langfristig angelegte Arbeit ein tiefes Verständnis für die Kernprozesse und Softwareprodukte im Konzern. Durch eine enge Einbindung der Teams stellt Volkswagen den Verbleib des Know-hows im eigenen Unternehmen sicher. Die MARV1N-Teams konzentrieren sich zunächst auf Projekte für die Technische Entwicklung bei Volkswagen, ein Schwerpunkt in der laufenden Digitalisierungsoffensive des Konzerns. Es geht vor allem darum, die datengetriebene Funktionsentwicklung für neue Fahrzeugprojekte zu beschleunigen. Zum Beispiel soll ein konzernweites IT-System künftig sämtliche Anforderungen an die E/E-Architektur und Softwarefunktionen bündeln, und zwar durchgehend von der Vorserie bis zum Kundendienst. Der Konzern verspricht sich von diesem zentralen Datenmanagement schnellere Entwicklungszeiten von Softwareupdates und neuen digitalen Produkten, Functions on Demand, für seine Kunden. Über die Volkswagen Group Die Volkswagen Group ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 114 Produktionsstätten in 17 europäischen Ländern und 10 Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 684.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft. Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten. Im Jahr 2023 betrugen die weltweiten Auslieferungen von Konzernfahrzeugen 9,2 Millionen (2022: 8,3 Millionen). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2023 auf 322,3 Milliarden Euro (2022: 279,1 Milliarden Euro). Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen betrug im Jahr 2023 22,6 Milliarden Euro (2022: 22,5 Milliarden Euro). Über CGI Die 1976 gegründete CGI Group gehört zu den größten unabhängigen Anbietern von IT- und Geschäftsprozessdienstleistungen weltweit. Mit 91.000 Beratern und Experten weltweit bietet CGI ein breites Portfolio an Dienstleistungen - von strategischem IT- und Business-Consulting über Systemintegration, Managed IT und Business Process Services bis hin zu Intellectual-Property-Lösungen. Das von CGI verfolgte Prinzip der Kundennähe und das flexible globale Liefernetzwerk unterstützen Kunden dabei, Erfolge schneller zu erzielen und ihre Organisationsstrukturen zu digitalisieren. Der im Geschäftsjahr 2024 ausgewiesene Umsatz von CGI beträgt 14,68 Milliarden kanadische Dollar. CGI-Aktien sind an der TSX (GIB.A) sowie an der NYSE (GIB) notiert. Website: https://www.cgi.com/de/de Pressekontakt: Volkswagen Group Jonas Kulawik Unternehmenskommunikation Sprecher Produkt & Technologie, Digitalisierung +49 152 2945 2616 mailto:jonas.alexander.kulawik@volkswagen.de CGI Deutschland B.V. & Co. KG Sabine Ernst, Media Lead Deutschland T: +49-151-16360469, mailto:sabine.ernst@cgi.com http://www.cgi.com/de PR-COM Nicole Oehl, Account Manager T: +49-89-59997-758, mailto:nicole.oehl@pr-com.de http://www.pr-com.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/158505/5972625 OTS: CGI Deutschland B.V. & Co. KG