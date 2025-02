EQS-News: Blue Energy Group AG: Jetzt Kapitalerhöhung zeichnen und von Wachstum und Börsengang profitieren

EQS-News: Blue Energy Group AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung

Blue Energy Group AG: Jetzt Kapitalerhöhung zeichnen und von Wachstum und Börsengang profitieren

Patentierte Kraftwerkstechnologie setzt Maßstäbe bei Nachhaltigkeit, Effizienz und Wirkungsgraden

Öffentliches Angebot von 56.000 Aktien in Eigenemission auf www.blue-energy-invest.de

Große Marktchancen: Deutschland braucht mehr grundlastfähigen und regelbaren Strom sowie saubere Wärme

Ausblick positiv: Eine Anlage im Bau, eine in Genehmigung, konkrete Projektanfragen im Wert von 80 Mio. Euro

Senden, 19.02.2025 – Die Blue Energy Group AG hat eine hocheffiziente, grundlastfähige, regelbare und erneuerbare Kraftwerkstechnik entwickelt. Die Blue Energy Cubes sind herkömmlichen Biomassekraftwerken in Sachen Nachhaltigkeit, Effizienz und Wirkungsgradendeutlich überlegen und können Lücken im Energiemix der Zukunft schließen. Dafür wurde Blue Energy unter anderem mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 ausgezeichnet. Zur Wachstumsfinanzierung führt das Unternehmen eine außerbörsliche Kapitalerhöhung als Eigenemission durch. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots auf Basis eines von der Bafin gestatteten Wertpapier-Informationsblatts (WIB) werden 56.000 Aktien zur Zeichnung angeboten. Das Angebot richtet sich an professionelle Investoren und Privatanleger. Die neuen Aktien können auf www.blue-energy-invest.de bis zum 31.12.2025 gezeichnet werden. Der Bezugspreis liegt bis zum 31.03.2025 bei 103 Euro, vom 01.04. bis zum 30.06.2025 bei 105 Euro und vom 30.06 bis zum 31.12.2025 bei 107 Euro. Die Eigenemission wird von der Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG begleitet.

„Mit Blue Energy haben Anleger die Chance, von einer modernen regenerativen Energieerzeugung zu profitieren. Die Entwicklungsphase ist abgeschlossen und wir wollen die Mittel aus der Kapitalerhöhung ganz überwiegend zur Finanzierung der Errichtung von Cubes für den Eigenbetrieb sowie für Dritte nutzen. Im Anschluss an diese erste Wachstumsphase planen wir im kommenden Jahr einen Börsengang“, sagt Jochen Sautter, Vorstand der Blue Energy AG. „Die Nachfrage nach unseren Lösungen ist groß. Stadtwerke brauchen Wärme, Industrieunternehmen und beispielsweise auch Rechenzentren eine verlässliche Energieversorgung und wir können sogar alte unrentable Biomassekraftwerke re-powern.“

Wachstumschancen im Energiemix der Zukunft

Blue Energy sieht derzeit erhebliche Wachstumschancen. Zum einen braucht Deutschland mehr grundlastfähige und regelbare erneuerbare Energie. Nur so können Kohlekraftwerke abgeschaltet, fossile Energieimporte reduziert und Dunkelflauten vermieden werden. Zum anderen braucht es für eine erfolgreiche Energiewende deutlich mehr Wärme aus regenerativen Quellen. Denn mehr als 50 % des deutschen Endenergieverbrauchs werden für Wärmeanwendungen eingesetzt. Doch nur rund 20 % der Wärme stammt aus erneuerbaren Energien. Bei Strom sind es rund 54 %, aber dieser Bereich macht nur 24 % des Gesamtenergieverbrauchs aus. Zur Lösung dieser Herausforderungen kann Blue Energy spürbar beitragen.

Patentierte Energieerzeugungstechnologie ein echtes Multitalent – vom Input bis zum Output

Die patentierte Technologie von Blue Energy ist eine Weiterentwicklung des bewährten und CO2-neutralen Holzgasverfahrens. Die so erzeugten hohen Temperaturen bieten zahlreiche Vorteile. Als Einsatzstoffe eignen sich neben Resthölzern eine Vielzahl biogener und sonstiger Reststoffe. So kann der günstigste und regional verfügbare Input genutzt werden. Durch einen 2-stufigen Prozess wird eine hohe Gasqualität und ein Gesamtwirkungsgrad von ca. 80 % – davon 35 % Strom und 45 % Wärme – erreicht. Der produzierte Strom wird, wenn nicht selbst genutzt, über das EEG attraktiv vergütet und die produzierte Wärme kann als Nah-oder Fernwärme zur Wärmewende beitragen. Wichtig dabei: Die Blue Energy Cubes sind sehr kompakt und können daher in direkter Nähe zum Wärmeabnehmer errichtet werden. Alternativ zu Strom und Wärme können die Cubes auch Erdgasersatz, Prozessdampf sowie Wasserstoff produzieren und sind damit ein echtes Multitalent – vom Input bis zum Output.

Positiver Ausblick auf 2025 und darüber hinaus

Aufgrund der eigenen Technologie und der Marktchancen sieht sich Blue Energy sehr gut aufgestellt, um in den kommenden Jahren deutlich zu wachsen. Für den Eigenbetrieb und als Referenzprojekt werden derzeit zwei Blue Energy Cubes im bayerischen Senden errichtet. Im Rahmen eines Re-Powering-Konzepts sollen sie zwei Blockheizkraftwerke mit einer elektrischen Leistung von jeweils 2,3 Megawatt antreiben. Die anfallende Wärme kann rund 4.000 Haushalte versorgen, wird von den örtlichen Stadtwerken langfristig abgenommen und in das bestehende Nah- und Fernwärmenetz eingespeist. Nach der Fertigstellung im zweiten Quartal 2025 erwartet Blue Energy allein aus dieser Anlage einen Jahresumsatz von rund 9 Mio. Euro.

Ein Projekt mit einer Leistung 1 MWel für einen Industriekunden befindet sich bereits in der Genehmigungsphase. Darüber hinaus befindet sich Blue Energy in Gesprächen mit zahlreichen weiteren Interessanten. Jochen Sautter: „Unsere Pipeline umfasst derzeit Projektanfragen – auch von Betreibern von Rechenzentren – im Wert von über 80 Mio. Euro. Spätestens wenn die Anlage in Senden läuft, erwarten wir hieraus weitere konkrete Auftragserteilungen.“

Daten und Fakten zur Emission Emittentin: Blue Energy Group AG Zeichnungsplattform: www.blue-energy-invest.de ISIN: DE000A3D3VP6 Angebotene Aktien: 56.000 vinkulierte Namensaktien Zeichnungsfrist: bis zum 31.12.2025 Ausgabepreis: 103 Euro bis zum 31.03.2025, 105 Euro vom 01.04.2025 bis zum 30.06.2025, 107 Euro vom 30.06.2025 bis zum 31.12.2025 (Dabei kommt es auf den Tag der Einzahlung an) Mindest- und Maximalzeichnung

Privatanleger:

ab 5.000 Euro bis zu 25.000 Euro Mindestzeichnung

professionelle Investoren:

ab 25.000 Euro Anzahl Aktien (vor KE) 525.692 Aktien Aktionärsstruktur (vor KE) 28 % Streubesitz, 72 % Jochen Sautter (Gründer & Vorstand)

Rechtlich maßgebliches Wertpapier-Informationsblatt (WIB) unter www.blue-energy.invest.de zum Download.

Kontakt Presse & Investoren:

Fabian Lorenz // Tel.: +49 151 40016085 // E-Mail: ir@blue-energy-group.de

Blue Energy Group AG // Daimlerstraße 31 // 89250 Senden // www.blue-energy-group.de

