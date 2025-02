Aktien Europa Schluss: EuroStoxx gibt Gewinne ab

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat seine Gewinne am Donnerstag zum Handelsschluss abgegeben. Der Eurozonen-Leitindex beendete die Sitzung mit 5.461,03 Punkten auf seinem Vortages-Schlusskurs.

Die vor allem wegen des Ukraine-Konflikts zunehmenden geopolitischen Spannungen und die Zolldrohungen aus den USA sind weiter die beherrschenden Themen. In den Vereinigten Staaten standen die Börsen am Donnerstag unter Druck. Dies wirkte sich am Nachmittag negativ auf die europäischen Märkte aus.

Für den britischen FTSE 100 ("Footsie") ging es um 0,57 Prozent auf 8.662,97 Zähler nach unten. Der Schweizer SMI beendete den Tag mit plus 0,07 Prozent auf 12.808,08 Punkte./ajx/ngu