DAX® - Schluss nach 19 Allzeithochs per 19. Februar?

Mit unserer Auswertung zum RSI haben wir offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen. Zumindest haben uns gestern deutlich mehr Fragen als sonst üblich zu dem heißgelaufenen Oszillator erreicht. Auch das Timing hat gepasst! Zur Erinnerung: Auf Tages- und Wochenbasis notierte der RSI zuletzt über 80, während der Oszillator bei monatlicher Berechnungsweise an diesem Level kratzte. Eine solche Extremkonstellation in allen drei Zeitebenen ist beim DAX® sehr, sehr selten. In diesem Jahrtausend kam sie überhaupt erst einmal vor: Ende Mai/Anfang Juni 2007. Bei 8.000 Punkten gingen die deutschen Standardwerte damals zunächst in eine Seitwärtsphase über, ehe ein halbes Jahr später eine deutliche Abwärtsbewegung einsetzte. Dazu passend ist der DAX® gestern – nach einem neuen Allzeithoch (22.935 Punkte) unter das obere Bollinger Band (akt. bei 22.871 Punkten) zurückgefallen. Eine Rückkehr in die Begrenzungen dieses Volatilitätsindikators hatten wir zuletzt als Taktgeber für eine Verschnaufpause definiert. Das Aufwärtsgap vom 13. Februar (22.306 zu 22.194 Punkte) sowie ein Fibonacci-Level (21.935 Punkte) bilden aktuell markante Unterstützungen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

