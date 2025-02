EQS-News: Bio-Gate bringt über Partner weitere Produktlinie zum Schutz von Haut- und Hufarealen bei Pferden auf den Markt

EQS-News: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Vorläufiges Ergebnis

Bio-Gate bringt über Partner weitere Produktlinie zum Schutz von Haut- und Hufarealen bei Pferden auf den Markt



20.02.2025 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEINFORMATION

Bio-Gate bringt über Partner weitere Produktlinie zum Schutz von Haut- und Hufarealen bei Pferden auf den Markt

Tierpflegeprodukte werden über Spezialisten für Pferdepflege international vertrieben

Vorstellung auf Weltleitmesse des Pferdesports Equitana

Rund die Hälfte aller Pferde weltweit leiden unter durch Strahlfäule geschädigten Hufen

Vorläufige Zahlen belegen verbessertes 2. Halbjahr 2024

Nürnberg/Bremen, 20. Februar 2025 – Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein führender Anbieter von innovativen Gesundheitstechnologien, stärkt das Geschäftsfeld Veterinär mit einer neuen Tierpflegelinie zum Schutz beanspruchter Haut- und Hufareale bei Pferden. Die innovativen Pflegeprodukte kommen über unterschiedliche Kunden auf den Markt und werden unter anderem bei Strahlfäule angewendet. Auf der Weltleitmesse des Pferdesports, der Equitana, werden die auf MicroSilver BGTM basierenden Tierpflegeprodukte einem interessierten Publikum vorgestellt. Die Pferdemesse Equitana findet vom 6. bis zum 12. März in Essen statt. Die Bio-Gate hat neben Pflegeprodukten für Hunde und Katzen bereits mehrere Pflegelinien für Nutztiere im Portfolio, die auch international angeboten werden.

Die neu entwickelte Pflege-Linie umfasst ein Balsam, ein Spray und das Strahlgel. Die Produkte kombinieren MicroSilver BGTM und weitere wertvolle Inhaltsstoffe und natürliche Extrakte, um beanspruchte Hautareale intensiv zu pflegen und die Regeneration zu unterstützen. Das Strahlgel pflegt angegriffenes Horn und hilft, dieses erfolgreich zu regenerieren. Aufgrund der multifunktionellen Eigenschaften von MicroSilver BGTM eignet sich das Gel optimal zur Pflege beanspruchter oder durch Strahlfäule geschädigter Hufe.

Mit der neuen Tierpflegelinie knüpft die Bio-Gate AG an die erfolgreiche Pflegeproduktentwicklung für Pferde und Nutztiere an und belegt erneut ihre Innovationskraft bei der Kreation wirksamer Tierpflege. Im Nutztierbereich enthält die Produktpalette unter anderem einen Klauen-Schaum mit MicroSilver BG™, der die Rückfallrate bei der Klauenkrankheit Dermatitis digitalis bei Kühen nachweislich senkt.

Hohes Marktpotenzial durch weit verbreitete Strahlfäule bei Pferden

Die neue Tierpflegeproduktlinie richtet sich vorrangig an Pferdebesitzer, deren Tier unter der sogenannten Strahlfäule leidet. Grundsätzlich handelt es sich bei der Strahlfäule um eine bakterielle Erkrankung des Hufes, die nicht nur bei Pferden, sondern auch bei anderen Huftieren wie beispielsweise Kühen auftreten kann. Dabei wird das weiche Strahlhorn des Hufes durch Fäulnisbakterien zersetzt. Bleibt die Erkrankung unbehandelt, kann sich der Fäulnisprozess auf das gesamte Horn und die Hufwand ausdehnen, was Pferden erhebliches Unbehagen bereitet. Spätestens, wenn eine Entzündung der Lederhaut auftritt, haben Pferde erhebliche Schmerzen und lahmen. Hieraus können sich weitere Erkrankungen entwickeln. Ursachen hierfür sind meist hygienische Mängel bei der Tierhaltung und eine unzureichende Hufpflege.

Das Veterinärgeschäft der Bio-Gate AG ist eine wichtige Umsatz- und Ertragssäule im Konzern. Die Angebotspalette ist schwerpunktmäßig auf Hunde und Katzen sowie auf Nutztiere – wie etwa Pferde und Kühe – ausgerichtet. Mit den innovativen Tierpflegeprodukten zielt Bio-Gate auf einen großen und stark wachsenden Markt. Gemäß Daten des Industrieverbands Heimtierbedarf (IVH) e.V. erhöhte sich der Umsatz 2023 im stationären und online-Handel um über 9 Prozent auf fast 7,1 Mrd. Euro. Auch international ist Tierpflege ein stark wachsendes Segment. Volkswirte von Research And Markets erwarten bis 2029 ein jährliches Wachstum von sieben Prozent auf dann 340,7 Mrd. US-Dollar.

Deutliche Ertragsverbesserung im 2. Halbjahr 2024

Obwohl sich versandfertige Auslieferungen wegen organisatorischer Änderungen bei einem Kunden über den Bilanzstichtag hinaus verschoben, gelang es dennoch, in der zweiten Jahreshälfte 2024 den Umsatz im Vergleich zum ersten Halbjahr zu verbessern und den Nettoverlust stark einzugrenzen. Auf Basis ungeprüfter, vorläufiger Zahlen in der Bio-Gate Gruppe erreichte der Umsatz im zweiten Halbjahr demnach 3,6 Mio. Euro (1. HJ 2024: 3,5 Mio. Euro) und das Nettoergebnis lag bei -0,5 Mio. Euro (1. HJ 2024: -1,1 Mio. Euro). Diese Entwicklung belegt die positiven Auswirkungen des Kapazitätsausbaus und der optimierten Organisationsstruktur, die mehr Eigenfertigung erlauben und zu höheren Margen führen.

Insgesamt verzeichnete die Bio-Gate AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) einen leichten Umsatzrückgang um rund 1,7 Prozent auf gut 7,1 Mio. Euro (Vorjahr: 7,3 Mio. Euro), während sich das Nettoergebnis leicht verbesserte aber rundungsbedingt stabil bei -1,6 Mio. Euro (Vorjahr: -1,6 Mio. Euro) lag. Damit wurden die ursprünglichen Ziele für 2024 (deutlicher Umsatzzuwachs, deutlich verbessertes Nettoergebnis) – wie bereits am 12. Dezember 2024 per Ad hoc-Nachricht kommuniziert – verfehlt.

Hinweis:

Alle Zahlen sind auf eine Kommastelle gerundet. Endgültige Zahlen 2024 und einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht die Bio-Gate AG voraussichtlich Ende April 2025.

Kontakt:

Investor Relations

Bio-Gate AG / Gerd Rückel

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

Investor-Relations@bio-gate.de

Tel. +49 (0) 911 477523-444

Mobil +49 (0)152 34221966

Presse

Bio-Gate AG

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

Presse@bio-gate.de

Tel. +49 (0) 911 477523-222

Über Bio-Gate:

Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist ein führender Anbieter von innovativen Gesundheitstechnologien, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen mit antiviralen, antimikrobiellen oder biologisch wirksamen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel bei der Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien dermatologische Wirkkosmetika und Wundpflegeprodukte sowie Konsum- und Industrieprodukte, antiviral, antimikrobiell oder biologisch wirksam ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von „U.S. persons“ angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Bio-Gate AG (the "Shares") may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). The securities have already been sold.

20.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Bio-Gate AG Neumeyerstr. 28-34 90411 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 (0) 911 / 47 75 23 – 100 Fax: +49 (0) 911 / 47 75 23 – 101 E-Mail: marc.lloret-grau@bio-gate.de Internet: www.bio-gate.de ISIN: DE000BGAG981 WKN: BGAG98 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart EQS News ID: 2088959

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2088959 20.02.2025 CET/CEST