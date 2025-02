IRW-News: Rock Tech Lithium Inc.: Rock Tech Lithium und Arcore AG schaffen ein voll integriertes Lithiumunternehmen durch den Zusammenschluss von Tochtergesellschaften.

IRW-PRESS: Rock Tech Lithium Inc.: Rock Tech Lithium und Arcore AG schaffen ein voll integriertes Lithiumunternehmen durch den Zusammenschluss von Tochtergesellschaften.

- Die Parteien werden ein europäisches Joint-Venture gründen, das den Guben-Konverter von Rock Tech in Deutschland sowie das Lopare-Projekt von Arcore in Bosnien-Herzegowina kontrolliert.

- Diese neue europäische Einheit wird die gesamte Wertschöpfungskette von der Mine bis zu batteriefähigen Lithiumprodukten abdecken.

- Diese vollständig integrierte Lieferkette wird eine zuverlässige Versorgung Europas mit Batteriematerialien gewährleisten, operative Synergien schaffen, die Betriebskosten senken und die internationale Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessern.

- Rock Tech wird 75 % der Kontrolle an dem neuen Unternehmen haben. Das verbindliche Business Combination Agreement einschließlich der Bewertung wurde am 19. Februar 2025 unterzeichnet. Der Abschluss der gesamten Transaktion wird für Q2/2025 angestrebt.1

Toronto, 20. Februar 2025 - Rock Tech Lithium Inc. (TSXV: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FSE: RJIB) (Rock Tech oder das Unternehmen) freut sich, die Unterzeichnung eines verbindlichen Business Combination Agreements (BCA) bekannt zu geben, das einen Unternehmenszusammenschluss von Tochtergesellschaften der Rock Tech und der Arcore AG (Arcore), einem in der Schweiz ansässigen Bergbauunternehmen, vorsieht. Ziel ist es, eine vollständig integrierte Lithium-Lieferkette in Europa aufzubauen und somit die Abhängigkeit von anderen Regionen bei wichtigen Batterierohstoffen zu verringern. Lithium ist ein wesentliches Mineral für die Energiewende, und die Nachfrage in Europa wird sich bis 2030 voraussichtlich verdreifachen, was auf den steigenden Bedarf an Batterien für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme zurückzuführen ist, wie aus dem Battery Insight Demand Model von McKinsey & Company hervorgeht.

Dirk Harbecke, CEO und Chairman von Rock Tech, kommentiert: Starke europäische Lieferketten sind unerlässlich, um die strategische Autonomie der Region zu sichern, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit zu fördern und den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu ermöglichen. Europa ist derzeit in hohem Maße von der Einfuhr kritischer Rohstoffe wie Lithium abhängig. Dies ist ein wichtiger Schritt für Rock Tech, um zum europäischen Marktführer bei der Versorgung mit Batterierohstoffen zu werden.

Jeff Stone, Interim CEO von Arcore, erklärt: Wir sehen es als unsere Pflicht, diese außerordentlich wichtige Resource der Republik Srpska verantwortungsvoll zu entwickeln. Mit dieser Verantwortung im Hinterkopf haben wir unseren Konzessionsantrag zum Aufbau der Mine eingereicht. Für Arcore ist es ein Privileg, gemeinsam mit Rock Tech eine entscheidende Rolle bei der Schaffung einer unabhängigen europäischen Lieferkette für kritische Metalle zu spielen.

Vladimir Rudic, Geschäftsführer von Arcore Doo in Bosnien-Herzegowina, fügt hinzu: Das Lopare-Projekt wird dank unserer Zusammenarbeit mit Rock Tech und deren neuesten technologischen Innovationen ein Vorreiter für neue Trends eines nachhaltigen Bergbaus in dieser traditionellen Bergbauregion sein.

Gründung der NewCo

Rock Tech und Arcore werden ein neues europäisches Unternehmen (NewCo) gründen. Es ist beabsichtigt, dass (i) Rock Tech die Gesellschaftsanteile seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Rock Tech Guben GmbH in die NewCo einbringt und 75% der Anteile an NewCo hält, und dass (ii) ARCORE die Gesellschaftsanteile seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft AR CORE d.o.o in NewCo einbringt, und 25% der eingetragenen Gesellschaftanteile der NewCo erhält. Zu den Kernaktiva der NewCo werden der vollständig genehmigte Lithiumkonverter von Rock Tech in Guben, Deutschland, und das Lithium-Bor-Magnesium-Bergbauprojekt von Arcore in Lopare, Bosnien-Herzegowina, gehören. Zusätzlich zu den bereits gesicherten Spodumenlieferungen von Vertragspartnern an Rock Tech, ist vorgesehen, dass das Lopare-Projekt ab 2030 Lithiumsulfat (vor Ort produziert) an den Gubener Konverter liefern wird. Die Verwendung von Lithiumsulfat als zukünftiges Vorprodukt ist ein wichtiger Schritt zur Schaffung einer Lithium-Kreislaufwirtschaft und zur erheblichen Senkung der Produktionskosten in Guben. Dieser Ansatz steht im Einklang mit dem Recyclingverfahren von Rock Tech, bei dem Lithiumsulfat aus dem Recycling von schwarzer Masse verwendet und anschließend in den Konvertern von Rock Tech zu Lithiumhydroxid in Batteriequalität aufbereitet wird. Durch die Verarbeitung von Lithium-Rohmaterial zu Lithiumsulfat vor Ort in Lopare bleibt ein wichtiger Wertschöpfungsschritt im Lande.

Als führender Partner der NewCo wird Rock Tech im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eng mit den örtlichen Gemeinden zusammenarbeiten und dabei sein Fachwissen aus der Erschließung seines Lithiumprojekts Georgia Lake in Kanada nutzen. Die Arcore-Lagerstätte wird in Zusammenarbeit mit den lokalen Interessengruppen und unter Einhaltung der strengsten Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) erschlossen werden. Das Unternehmen strebt an, sich nach dem Standard der Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) zertifizieren zu lassen.

Die Projekte

Lithium-Konverter Guben

Das Herzstück der europäischen Aktivitäten von Rock Tech ist der geplante Lithium-Hydroxid-Monohydrat (LHM") Konverter im Batterie-Cluster Brandenburg, der LHM in Batteriequalität für bis zu 500.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr produzieren soll. Das Projekt befindet sich derzeit in der abschließenden Finanzierungsphase, wobei alle relevanten Bau-, Umwelt- und Betriebsgenehmigungen sowie technischen Studien abgeschlossen sind. Das Land Brandenburg unterstützt das Projekt aufgrund seiner hohen strategischen Bedeutung. Das Ingenieur- und Projektmanagementunternehmen Worley Ltd. wurde als EPCM-Anbieter für den Gubener Konverter ausgewählt, und Abnahmeverträge für LHM sowie die Versorgung mit Rohstoffen wurden gesichert.

Lithium-Projekt Lopare

Das Mineralvorkommen von Arcore in der Region Lopare in Bosnien-Herzegowina hat das Potenzial, mit geschätzten 600.000 Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) eine der größten Lithiumminen Europas zu werden. Laut der CSA Global Mineral Resource Estimate (MRE) enthält die Lagerstätte eine angezeigte Ressource von 426 Mio. t mit einem Gehalt von 561 ppm Li2O und 0,95 % B2O3 sowie eine abgeleitete Ressource von 864 Mio. t mit einem Gehalt von 579 ppm Li2O und 0,67 % B2O3. Neben Lithium und Bor enthält die Lagerstätte bedeutende Konzentrationen an anderen wertvollen Mineralien. Interne Schätzungen weisen darauf hin, dass das Material innerhalb des Ressourcengebiets durchschnittlich 9,41 % MgO, 2,3 % KO und 10,82 % AlO enthält. Obwohl diese Elemente nicht in der gemeldeten Mineralressourcenschätzung enthalten sind, unterstreichen sie das breitere wirtschaftliche Potenzial der Lagerstätte.

CSA Global Mining Industry Consultants, ein Unternehmen der ERM Group, erstellte eine Mineralressourcenschätzung mit dem Titel Lopare-Boron-Lithium-Projekt, die am 30. November 2022 mit der Berichtsnummer R268.2022 abgeschlossen wurde. Die Mineralressourcenschätzung ist unten in Tabelle 1 zusammengefasst. Es ist zu berücksichtigen, dass sich Arcore AG als privates Lithiumbergbauunternehmen mit Sitz in der Schweiz für die Einhaltung der australischen Richtlinien des JORC Code 2012 entschieden hat, was bedeutet, dass diese Mineralressourcenschätzung möglicherweise nicht vollständig mit den Berichtsanforderungen des kanadischen National Instrument 43-101 übereinstimmt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78611/250221_Merger_RCK_Arcore_DE.001.png

Das Lopare Projekt verfügt über ein erhebliches Potenzial zur Erweiterung der bestehenden Ressource durch zusätzliche Explorations- und technische Studien. Während Elemente wie MgO, KO und AlO derzeit nicht in der Mineralressourcenschätzung enthalten sind, werden laufende geometallurgische und mineralogische Studien ihre wirtschaftliche Bedeutung weiter bewerten. Darüber hinaus deuten die Explorationsarbeiten jenseits der definierten Mineralressource auf eine geologische Kontinuität hin, die ein bedeutendes Explorationsziel darstellt. Dieses Explorationsziel weist auf die Möglichkeit einer weiteren Ressourcenerweiterung und -optimierung durch zukünftige Bohrprogramme und Studien hin.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Explorationsphase hat das Projekt nun die Erteilung einer Bergbaukonzession beantragt. Der erste wichtige Schritt des neuen Joint Ventures wird die Fertigstellung der Vormachbarkeitsstudie sein, um den technischen Umfang weiter zu bewerten und die wirtschaftlichen Vorteile des Projekts zu quantifizieren. Neben der Entwicklung weiterer Abbau- und Verarbeitungsmethoden wird diese Studie die Umwelt- und Sozialverträglichkeit des Projekts umfassend untersuchen. Die Studie wird von einem international erfahrenen Ingenieurbüro durchgeführt.

Mit diesem Joint Venture unternehmen Rock Tech und Arcore einen bedeutenden Schritt zur Sicherung einer nachhaltigen, effizienten und wettbewerbsfähigen Lithium-Lieferkette in Europa und stärken damit die Ziele der Batterieindustrie und der Energiewende auf dem Kontinent.

ABSCHLUSSBEDINGUNGEN Der Abschluss dieser Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung aller Abschlussbedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf behördliche Genehmigungen und die Einhaltung der geltenden rechtlichen und steuerlichen Anforderungen.

ABOUT ROCK TECH

Rock Tech's vision is to supply the electric vehicle and battery industry with sustainable, locally produced Lithium, targeting a 100% recycling rate. To ensure resilient supply chains, the company plans to build Lithium converters at the doorstep of its customers, beginning with the Company's proposed Lithium-Hydroxide Converter in Guben, Brandenburg, Germany. Rock Tech Lithium plans to source spodumene from its own Georgia Lake project in the Thunder Bay Mining District of Ontario, Canada, and procure from other ESG-compliant mines, including sourcing intermediary Lithium products. Ultimately, Rock Techs goal is to create a closed-loop Lithium production system. Rock Tech has gathered one of the strongest teams in the industry to close the most pressing gap in the clean mobility story. The Company has adopted strict environmental, social and governance standards and is developing a proprietary refining process to increase efficiency and sustainability further. Rock Tech Lithium Inc, 2400-333 Bay Street, Toronto ON M5H 2T6, CAN. Konstantin Burger, VP Investor Relations: press@rocktechlithium.com (+1) 416-848-7744

ABOUT ARCORE AG

Arcore is a privately-owned Switzerland-based lithium mining company with extensive lithium resources and a commitment to environmental and safety standards while seeking to accelerate Europes energy transition reliably. https://arcore.ch/ Arcore AG, Steinhauserstr. 74, 6300 Zug, Switzerland. Jeff Stone, Interim CEO email: press@arcore-lithium.com

CAUTIONARY NOTE CONCERNING FORWARD-LOOKING INFORMATION Certain statements contained in this news release constitute "forward-looking information" under applicable securities laws and are referred to herein as "forward-looking statements". All statements, other than statements of historical fact, which address events, results, outcomes or developments that the Company expects to occur are forward-looking statements. When used in this news release, words such as "expects", "anticipates", "plans", "predicts", "believes", "estimates", "intends", "targets", "projects", "forecasts", "may", "will", "should", "would", "could" or negative versions thereof and other similar expressions are intended to identify forward-looking statements. In particular, this press release contains forward-looking information pertaining to expectations or predictions concerning the establishment of the joint venture company, the regulatory approvals, fulfilment of closing conditions, and/or about the mineral resource or reserve or outcome and proof of the expected potential of the Lopare Lithium project, the Companys and/or Arcores intentions with respect to the development and timing thereof and statements regarding further exploration activities future plans, activities and schedules relating to such projects and related development including the design and features of the Guben Converter and/or the Lopare Lithium project, as well as the potential of the Lopare Lithium project and the expected costs, capital expenditures, timing and outcomes thereof; statements regarding the Company's future plans, estimates, and schedules relating to the joint venture company, the Guben Converter and/or the Lopare Lithium project, including the anticipated timing of future activities taken in support of the development thereof; Rock Techs potential financing arrangements; the expected economic performance of the Guben Converter and/or the Lopare Lithium project and anticipated production of battery-grade Lithium Hydroxide and related processing methods employed and the exploration of the Lopare deposit; the estimated capital and operating costs of the Guben Converter and/or the Lopare Lithium project; the anticipated timing and outcomes of a final investment decision and regulatory approvals,construction activities and commissioning of the Guben Converter; the anticipated timing and outcome of the pre-feasibility study of the Lopare Lithium project; statements regarding the Company's sustainability and ESG related goals and strategy, including the benefits and achievement thereof and future actions taken by the Company in relation thereto; expected regulatory processes and final outcomes, permits and mining concessions; expectations regarding the electric vehicle industry, including the demand for and pricing of battery-grade Lithium Hydroxide and the benefits therefrom, expectations regarding the exploration targets and future drilling programs and the development of political and regulatory frameworks especially in Germany, Bosnia-Herzegovina and the European Union; Rock Tech's opinions, beliefs and expectations regarding the Company's business strategy, development and exploration opportunities and projects; and plans and objectives of management for the Company's operations and properties. Forward-looking statements by their nature are based on assumptions and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results to differ materially from the forward-looking statements, including the risks, uncertainties and other factors discussed in the Company's most recent management's discussion and analysis and annual information form filed with the applicable securities regulators. No assurances can be given that any of the events anticipated by the forward-looking statements will transpire or occur, and the Company cautions the reader not to place undue reliance upon any such forward-looking statements. The Company does not intend, nor does it assume any obligation to update or revise any of the forward-looking statements, whether as a result of new information, changes in assumptions, future events or otherwise, except to the extent required by applicable law.

