DAX® - Nach der Wahl: freundlicher Wochenstart

Obwohl am Freitag die Schwankungsbreite spürbar nachließ, hält der Korrekturmodus der deutschen „blue chips“ an. Die zuvor heißgelaufenen Indikatoren (z. B. RSI) sowie der Rückfall unter das obere Bollinger Band (akt. bei 22.920 Punkten) erwiesen sich als die erwarteten, negativen Vorboten. Die beschriebene Korrekturbewegung hinterlässt inzwischen auch im Verlauf des MACD Spuren. Schließlich kam es am vergangenen Freitag bei dem Trendfolger ebenfalls zu einem Ausstiegssignal. Noch spannender ist die Entwicklung im Wochenchart: Nach zuvor sieben weißen Wochenkerzen steht für die abgelaufene Woche erstmals in diesem Jahr eine rote Korrekturkerze zu Buche. Dennoch dürften die deutschen „blue chips“ die verbliebene Aufwärtskurslücke vom 13. Februar (untere Gapkante bei 22.194 Punkte) aufgrund der Bundestagswahl heute als Sprungbrett nutzen. Schließlich ist das Aktienbarometer im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag knapp 200 Punkte höher indiziert. Auf der Oberseite bildet das obere Bollinger Band (akt. bei 22.924 Punkte) zusammen mit dem bisherigen Allzeithoch (22.935 Punkte) die nächste Widerstandszone.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

