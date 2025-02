S&P 500® - Vor größerem Bewegungsimpuls?

Seit einigen Wochen schwanken die amerikanischen Standardwerte in sehr engen Grenzen zwischen 5.924 und 6.147 Punkten. Aufgrund dieser Entwicklung haben sich die Bollinger Bänder sehr stark zusammengezogen. Im Jahr 2021 lagen die Begrenzungen des Volatilitätsindikators letztmalig noch enger zusammen. In der Vergangenheit war diese Konstellation oftmals ein zuverlässiger Vorbote einer größeren Kursbewegung. In welche Richtung? Auf der Oberseite definieren wir einen nachhaltigen Spurt über die Hochs seit Anfang Dezember bei 6.100/6.128/6.147 Punkte als Katalysator in Sachen neue Rekordstände. Auf der Unterseite gilt es dagegen die 50-Tages-Linie (akt. bei 6.010 Punkten) nicht mehr zu unterschreiten. Ansonsten droht sich die aufgestaute Bewegungsdynamik gen Süden zu entladen. Unter der Oberfläche ergibt sich noch eine weitere interessante Entwicklung. Im Gegensatz zu den letzten Jahren hat die Marktbreite deutlich zugenommen. So schlägt knapp die Hälfte der Einzeltitel (238) die Performance des S&P 500® im bisherigen Jahresverlauf. Ganz anders die „Glorreichen 7“: Nur die Meta-Aktie entwickelt sich 2025 besser als der breite Markt. Alle anderen sind aktuell Underperformer, wobei vier Mitglieder sogar eine negative Wertentwicklung zeigen.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

