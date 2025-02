AKTIE IM FOKUS: Tesla geben Gewinne seit Trump-Sieg grossteils wieder ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Mitte Dezember begonnene Verluststrecke der Tesla -Aktien hat sich am Dienstag fortgesetzt, die Einbußen haben sich sogar noch verschärft. Im späten US-Handel rutschten die Papiere des E-Auto-Herstellers um weitere fast 10 Prozent auf knapp 300 US-Dollar ab und fielen auf den niedrigsten Stand seit Anfang November.

Damit sind die hohen Kursgewinne, die die Aktien mit dem Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl am 5. November verbucht hatten, weitgehend wieder Makulatur. In der Spitze hatte sich der Tesla-Kurs fast verdoppelt und am 18. Dezember mit 488,54 Dollar ein Rekordhoch erreicht.

"Mittlerweile dämmert es vielen Investoren, dass (Tesla-Chef) Elon Musk neben SpaceX, Twitter-Nachfolger X und dem Künstliche-Intelligenz-Unternehmen xAI kaum Zeit für die Herausforderungen bei Tesla haben wird", hatten vor kurzem die Experten von Index-Radar geschrieben.

Zudem bleibe die Bewertung überzogen, "selbst wenn man Tesla als Tech- und nicht als Autokonzern betrachtet", so Index-Radar. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 120 sei die Aktie deutlich teurer als etablierte Tech-Giganten wie Nvidia , Microsoft und Apple , die mit dem 30-Fachen ihres Gewinns bewertet würden./bek/he