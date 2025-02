AKTIE IM FOKUS: Stahl- und Baustoff-Aktien legen kräftig zu

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Aktien aus der Stahl und Baustoffbranche haben am Mittwoch am Aktienmarkt zu den größten Gewinnern gezählt. In einem ohnehin sehr freundlichen Gesamtmarkt betonten Marktbeobachter die Chancen für die Konzerne bei einem Wiederaufbau der Ukraine.

Im Dax nahmen Heidelberg Materials mit plus 4,2 Prozent Kurs auf ihr Rekordhoch von Mitte Februar. Im MDax setzten die Anteile des Industrie- und Stahlkonzerns Thyssenkrupp mit einem Plus von fast sieben Prozent ihre Rally fort. Diese hatten sie jüngst vor allem wegen der Börsenpläne für die Sparte Marine Systems unter anderem mit U-Booten gestartet. Innerhalb von nicht einmal zwei Wochen haben sich die Papiere um fast zwei Drittel verteuert.

Klöckner & Co (KlöCo) waren im SDax mit einem Aufschlag von fast zehn Prozent vorne und notierten auf dem Niveau von Mai 2024. Hinter KlöCo gewannen Salzgitter an die sechs Prozent. In Paris griffen die Anleger bei den Aktien von ArcelorMittal zu, die mit plus 4,8 Prozent den Cac 40 anführten. Prozent./ajx/jha/