APA ots news: Mehr Finanzbildung gefordert: Land NÖ und HYPO NOE setzen Fokus auf Bildung der Jüngsten

Mangelnde Finanzbildung ist bei jeder fünften Privatinsolvenz ein entscheidender Faktor St. Pölten (APA-ots) - "In einer Welt, die zunehmend komplexer wird, ist es unerlässlich, dass junge Menschen die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, um finanzielle Entscheidungen treffen zu können. Wir müssen aufhören, unsere Jüngsten blindlings durch die Welt gehen zu lassen und endlich beginnen, dort Finanzbildung zu vermitteln, wo wir noch wirklich etwas bewegen können - bei unseren Kindern, direkt in den Schulen. Denn Finanzbildung ist nicht nur eine Frage des persönlichen Erfolgs, sondern auch der gesellschaftlichen Stabilität und des wirtschaftlichen Wachstums", erklärt Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko . "Eine umfassende Wirtschafts- und Finanzbildung ist die beste Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf das spätere Berufs- und Wirtschaftsleben. Gleichzeitig ist bei der Berufsorientierung wichtig zu wissen, wie viel werde ich künftig verdienen und was kann ich mir später leisten. Aktuell passiert schon einiges in unseren Schulen in diesem wichtigen Bereich. Wir haben in Niederösterreich im vergangenen Schuljahr das Angebot des NÖ Finanzführerscheins der NÖ Schuldnerberatung an Polytechnischen Schulen pilotiert und tolle Rückmeldungen der Schulen erhalten. In den neuen Lehrplänen der Primar- und Sekundarstufe I sind die Themen Wirtschafts- und Finanzbildung zwar grundsätzlich abgebildet, jedoch ist es mir ein großes Anliegen, dass in diesem wichtigen Bereich noch verstärkt unterrichtet wird. Wirtschaftsbildung ist der beste Schutz für mündige Konsumentinnen und Konsumenten sowie Anlegerinnen und Anleger. Für diese Wirtschaftsbildung müssen wir im Unterricht in unseren Schulen in Österreich mehr Zeit schaffen. Wirtschaftsbildung ist eine Querschnittsmaterie, die sowohl in der Mathematik als auch in Psychologie, Geschichte oder Englisch verstärkt behandelt werden könnte", so Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister . Bereits im September 2023 wurde in der Landesbildungsreferentenkonferenz das Ansinnen nach mehr Finanzbildung in den Lehrplänen deponiert. Im Februar 2024 hat sich der NÖ Landtag einstimmig dafür ausgesprochen, dass die Bundesregierung aufgefordert wird, die Wirtschafts- und Finanzbildung als fächerübergreifendes Thema in den Lehrplänen weiter auszubauen oder die Angebote für präventive Beratungen gegen Überschuldung von Jugendlichen zu fördern. Aus diesem Grund fordern die beiden Landesregierungsmitglieder eine altersgerechte und langfristige Auseinandersetzung mit dem Thema Finanzbildung seitens des Bundes. "Wichtig ist, das langfristige Verständnis für Konzepte zu fördern und nicht nur auswendig lernen in den Fokus zu stellen und dabei lebensnahe Beispiele, wie den Kauf eines neuen Handys oder der ersten Wohnungseinrichtung, nicht zu vernachlässigen. Unsere Kinder sollen die Schule verlassen und wissen, was Inflation ist, wie ein Kredit, wie Zinsen, aber auch wie Versicherungen funktionieren, wann es Sinn macht, einen Kredit aufzunehmen und wann man aufpassen und lieber Geld für die geplante Anschaffung vorab ansparen sollte", sind sie sich einig. "Immer wieder äußern Kundinnen und Kunden in Beratungsgesprächen ihr Bedauern, dass sie sich nicht schon früher und intensiver mit ihren Finanzen auseinandergesetzt haben. Das zeigt auch, wie wichtig es ist, bereits in der Schule die Themen Finanzen und Finanzbildung umfassend in den Unterricht zu integrieren, um ein Grundverständnis für finanzielle Zusammenhänge zu schaffen. Wir sehen es als unsere Kernaufgabe, unsere Kundinnen und Kunden bestmöglich auf ihrer finanziellen Reise durchs Leben zu begleiten. Das unterstützen wir seit jeher unter anderem durch den Weltspartag, an dem wir auf den Sinn des Ansparens und des Veranlagens aufmerksam machen", erklärt HYPO NOE Vorstand Wolfgang Viehauser . "Nur wer versteht, in welchem Verhältnis Inflation und Zinsen zueinanderstehen, kann auch sinnvoll vorsorgen oder finanzieren. Die zu zahlenden Zinsen haben beispielsweise großen Einfluss darauf, wie viel ein Kredit letztendlich kostet. Und oft fehlt zudem das Verständnis, dass der frühe Start und langfristiges Sparen mit kleinen Beträgen durch den sich ansammelnden Zinseszins gerade die Vorsorge für die Pension erleichtern kann. Nicht umsonst hat Albert Einstein den Zinseszins als achtes Weltwunder beschrieben", so Viehauser. Mangelnde Finanzbildung bei jeder und jedem Fünften Grund für Privatinsolvenz Die staatlich anerkannte Schuldenberatung hat laut ihres Schuldenreports mehr als zwei Drittel der eröffneten Privatinsolvenzen begleitet und bei ihren Erstberatungen die Gründe für die Überschuldung erfragt: Jede dritte Person, die die Schuldenberatung aufsuchte, nannte als Grund Arbeitslosigkeit bzw. Einkommensverschlechterung, 21 Prozent nannten den nachlässigen Umgang mit Geld bzw. mangelnde Finanzbildung als Grund für die Schuldenprobleme. Als dritthäufigster Grund für die Privatinsolvenz wurde ehemalige Selbstständigkeit angegeben. HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100% -Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundinnen- und Kundennähe und Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert. Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE Landesbank zu den Besten der Branche gehört. 