AKTIE IM FOKUS: Kein neues Jahreshoch für Allianz trotz Rekordgewinn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Allianz haben am Freitag auch von Rekordgewinnen im Vorjahr keinen neuen Schwung bekommen. Am Dienstag hatten sie mit 334,70 Euro das höchste Niveau seit dem Jahr 2001 erklommen, nach einem Plus von 13 Prozent im laufenden Jahr. Damit waren sie etwa so stark wie der deutsche Leitindex Dax . Am Vormittag lagen Allianz-Papiere etwas im Minus bei 331 Euro.

Der Goldman-Sachs-Experte Andrew Baker sah die Quartalsresultate weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Der operative Gewinn war um knapp neun Prozent auf gut 16 Milliarden Euro gestiegen. Damit übertraf die Allianz seine ursprüngliche Zielspanne ebenso wie den Expertenkonsens.

Von den guten Zahlen des vergangenen Jahres sollen jedenfalls die Anteilseigner profitieren: Die Allianz will die Dividende je Aktie um 11,6 Prozent auf 15,40 Euro anheben. Zudem will der Konzern für bis zu zwei Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen. Letzteres ist für Baker die eigentlich positive Nachricht.

Rhea Shah von der Deutschen Bank sah auf den ersten Blick die Erwartungen übertroffen, allerdings mit "gewissen Nuancen" in den Details. Zudem liege der Mittelpunkt der Zielspanne für 2025 unter den Marktprognosen. Die Aktien seien gut gelaufen, sodass dies für gewisse Einbußen sorgen dürfte, so Shah./ag/ajx/jha/