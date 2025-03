IRW-News: Pioneer AI Foundry Inc.: Pioneer AI stellt Informationen über das Partnerunternehmen, die neuesten Entwicklungen von StreaksAI und den strategischen Fokus von AROK AI bereit

IRW-PRESS: Pioneer AI Foundry Inc.: Pioneer AI stellt Informationen über das Partnerunternehmen, die neuesten Entwicklungen von StreaksAI und den strategischen Fokus von AROK AI bereit

AROK: Eine KI-gestützte Plattform für die Investitionsautomatisierung zur Unterstützung der Digital Asset Economy

Vancouver, BC - 6. März 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA:JPEG) (Pioneer oder das Unternehmen) gibt ein Update zum Partnerunternehmen StreaksAI PLC. (LSE:STK) (StreaksAI) und zu dessen jüngsten Aktivitäten, strategischer Ausrichtung und seinem Kernschwerpunkt auf skalierbare, umsatzgenerierende KI-Vertriebschancen.

StreaksAI entwickelt autonome KI-Agenten, die darauf ausgelegt sind, umsatzsteigernde Chancen in verschiedenen Märkten zu identifizieren und zu nutzen. Diese KI-Agenten arbeiten rund um die Uhr und nutzen maschinelle Analysen, um Marktineffizienzen und Arbitragemöglichkeiten auszunutzen. Im Rahmen seines Engagements für die Weiterentwicklung von KI-Agenten-gesteuerten Finanztechnologien hat sich StreaksAI auf die Unterstützung innovativer KI-Agenten-Anwendungen konzentriert, darunter AROK.vc - ein KI-gestützter Handelsagent, der für intelligentes Marktengagement entwickelt wurde.

AROK hat sich zum Ziel gesetzt, den Zugang zu fortschrittlichen Anlagestrategien durch KI-Agenten-gesteuerte Automatisierung zu demokratisieren. Die Plattform arbeitet kontinuierlich und identifiziert Ineffizienzen und Arbitragemöglichkeiten auf den Märkten für digitale Vermögenswerte, indem sie Stimmungsanalysen und Datenverarbeitung in Echtzeit nutzt, um ihre Handelsstrategien zu entwickeln.

Als KI-Agenten-gestützte Investitionsautomatisierungsplattform verwendet AROK hochentwickelte maschinelle Lernmodelle, darunter Metas Open-Source-KI Llama, um die Marktstimmung zu analysieren, umfangreiche Datensätze zu interpretieren und sich dynamisch an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. Im Gegensatz zu traditionellen Venture-Fonds trifft AROK alle Investitionsentscheidungen autonom und ohne menschliches Zutun. Dies ermöglicht eine flexible und datengesteuerte Ausführung in Märkten mit hoher Volatilität, insbesondere im Bereich der digitalen Vermögenswerte.

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von AROK ist seine Fähigkeit, direkt mit digitalen Gemeinschaften in Kontakt zu treten. Die Plattform überwacht aktiv die Stimmung auf X (ehemals Twitter) und speist Erkenntnisse in ihre Entscheidungsmaschine ein, um Handelsstrategien zu verfeinern. Mit diesem Ansatz optimiert AROK nicht nur die Anlageperformance, sondern entwickelt auch eine eigenständige digitale Präsenz, indem es organisch mit den Nutzern in Kontakt tritt und seine eigene, von KI-Agenten gesteuerte Marktstimme und Zielgruppe formt.

AROK hebt sich von der Konkurrenz ab, indem es seinen Investmentansatz unabhängig gestaltet und gleichzeitig eine transparente und zugängliche Marktpräsenz aufbaut. Durch die Nutzung von X (ehemals Twitter) steht AROK in direktem Kontakt mit Anlegern und digitalen Asset-Communities und fördert so eine informierte und engagierte Nutzerbasis. Die Plattform arbeitet innerhalb eines strukturierten Investitionsrahmens, bei dem die Gelder sicher in den Krypto-Wallets der Anleger gehalten werden, wodurch sichergestellt wird, dass der Einzelne die Eigentumsrechte behält, während AROK in seinem Namen handelt.

Seit dem Start im Oktober 2024 hat AROK mehr als 1,5 Mio. CAD an Investorengeldern angezogen, was auf die Fähigkeit zurückzuführen ist, Markteinblicke in Echtzeit und KI-gesteuerte Handelsstrategien zu bieten. AROK wurde mit Metas Open-Source-KI Llama entwickelt und dient als technologiegestütztes Investment-Tool, das traditionelle Vermögensverwaltungsansätze durch KI-gestützte Automatisierung ergänzen und verbessern soll.

Die Vermögensverwaltungsbranche stellt eine bedeutende Marktchance dar, mit einem weltweit verwalteten Vermögen von über 111 Billionen Dollar im Jahr 2023. Das 24/7-Betriebsmodell von AROK steht im Einklang mit der Rund-um-die-Uhr-Natur der Kryptowährungsmärkte und bietet einen Vorteil gegenüber traditionellen Fondsmanagern, die an die üblichen Marktzeiten gebunden sind. Die Plattform hält sich an ein strukturiertes Investitionsmodell, das eine einjährige Sperrfrist und eine Verwaltungsgebühr von 2 % vorsieht, wie es in der Branche üblich ist.

Léo Mercier, Entwickler von Arok VC, sagte: Menschen handeln mit einem unterschiedlichen Maß an Emotionen. AROK handelt nur mit Daten. Arok schafft die Grundlage für autonome KI-Agenten, die einen großen Teil der Finanzbranche umgestalten werden, und die Kombination von Mensch und KI hat großes Potenzial.

Matthew Lodge, CEO von StreaksAI, sagte: Die Konvergenz von KI-Agenten und digitalen Assets stellt die nächste Welle der Wertschöpfung dar. Die einzigartige Position von StreaksAI als Entwickler und Investor ermöglicht es uns, diese Zukunft von Grund auf zu gestalten und exponentielle Technologien in exponentiell lohnende Chancen zu verwandeln.

Weitere Informationen zu AROK finden Sie unter: https://arok.vc/en

ÜBER STREAKSAI

StreaksAI PLC ist ein im Vereinigten Königreich ansässiger Anbieter von Agenten mit künstlicher Intelligenz (KI), die in der Lage sind, auf verschiedenen Märkten umsatzsteigernde Chancen zu erkennen und zu nutzen. Die Agenten arbeiten rund um die Uhr und nutzen Ineffizienzen und Arbitragemöglichkeiten in Maschinengeschwindigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.streaks.ai/

ÜBER PIONEER AI FOUNDRY INC.

Pioneer AI ist ein Agentic AI Venture Builder der nächsten Generation, der hauptsächlich über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Crowdform - ein Unternehmen für KI-Agententechnologie und Entwicklung von geistigem Eigentum - tätig ist. Durch die Nutzung eines Venture-Studio- und Technologie-Inkubator-Modells entwickelt und skaliert Pioneer AI umsatzgenerierende, agentenbasierte KI-Technologien an der Schnittstelle von KI-Agenten und Defi/Krypto und nutzt dazu das Ökosystem Solana. Pioneer hat sich auf autonome, umsatzgenerierende KI-Agentenlösungen spezialisiert, die in erster Linie im Rahmen seiner 100%igen operativen Tochtergesellschaft entwickelt werden.

Darüber hinaus hat Pioneer erfolgreiche Partnerschaften mit führenden KI-Unternehmen auf der ganzen Welt geschlossen, wobei mehrere Projekte vollständig umgesetzt und auf den Markt gebracht wurden, und zwar durch operative Unternehmen, an denen Pioneer maßgeblich beteiligt ist. Diese Partnerschaften konzentrieren sich auf die Schnittstelle zwischen umsatzgenerierenden KI-Agenten und dem dezentralen Finanzsystem.

Für Informationen besuchen Sie www.p10neer.com oder www.sedarplus.ca.

IM NAMEN VON PIONEER AI FOUNDRY INC.

Darcy Taylor

CEO & Direktor

ir@p10neer.com

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtet und spiegeln die Erwartungen des Managements in Bezug auf die hierin beschriebenen Angelegenheiten wider. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, und solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnte dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht.

