Umfrage: Deutsche für Aufrüstung der Bundeswehr und europäische Armee

Berlin (Reuters) - Die geplante Aufrüstung der Bundeswehr trägt eine klare Mehrheit der Deutschen mit.

Im ZDF-Politbarometer gaben 76 Prozent der Befragten an, die spürbare Aufstockung der finanziellen Mittel für Verteidigung zu befürworten, auch wenn dafür zusätzliche Schulden gemacht werden müssten. Mehrheiten gab es dabei in allen Parteianhängergruppen, wie der Sender am Freitag unter Verweis auf eine repräsentative Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen mitteilte.

Skeptisch äußerten sich die Deutschen nach den ersten Amtswochen von US-Präsident Donald Trump. 40 Prozent meinen, dass die bisherige Partnerschaft zwischen Europa und den USA enden wird. 55 Prozent sind nicht so pessimistisch. 74 Prozent geben aber an, dass die USA unter Trump nicht mehr verlässlich seien, die militärische Sicherheit in Europa zu garantieren. Damit sind die Deutschen im Vergleich zum Januar noch einmal deutlich skeptischer. Nur 22 Prozent gehen noch davon aus, dass die Sicherheitsgarantien weiter bestehen werden.

Über alle Parteigrenzen hinweg gibt es Mehrheiten für gemeinsame europäische Streitkräfte. 84 Prozent würden diese laut der Umfrage begrüßen, zwölf Prozent lehnen sie ab. Für eine stärkere militärische Unterstützung der Ukraine durch die europäischen Staaten sprechen sich 48 Prozent aus. 27 Prozent wollen hier nichts ändern, 21 Prozent sind für eine Reduzierung. Letzteres ist vor allem im Osten stark ausgeprägt.

