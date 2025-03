DAX® - Gestiegene Vola als gutes Zeichen?

Zum Wochenabschluss gönnte sich der DAX® ein gewisses Durchatmen. Immerhin gelang dem Aktienbarometer – dank des Schlussspurts am Nachmittag – ein Wochenschlusskurs oberhalb der Marke von 23.000 Punkten. Die volatilen und äußerst sprunghaften Handlungen der letzten Tage hatten wir in der vergangenen Woche bereits mehrfach diskutiert. Die jüngste Achterbahnfahrt der deutschen Standardwerte führt zu einem ganz besonderen Phänomen: Zuletzt kam es binnen drei Handelstagen zu einer besonderen Kursfolge: swing low – swing high – swing low (siehe Chart). Dieses Verhaltensmuster untermauert die gestiegene Volatilität der letzten Handelstage. Auf Basis der DAX®-Daten seit dem Jahr 2000 kam es 144 Mal zu einer solchen „Tief-Hoch-Tief“-Kombination - das entspricht 2,25 % aller Handelstage. Fünf Tage nach diesem Volatilitätsphänomen notiert das Aktienbarometer im Mittel 0,55 % höher – vier Wochen später beträgt das Kursplus im Durchschnitt sogar 1,13 %. Beide Werte liegen deutlich über den historischen Vergleichsmaßstäben. Die Wahrscheinlichkeit für steigende DAX®-Notierungen beträgt bei beiden Haltedauern deutlich über 60 %. Eine gestiegene Volatilität muss also kein schlechtes Signal sein.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

